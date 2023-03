Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie stoi przed dylematem: czy podjąć kolejną próbę szturmu na Wuhłedar, czy wesprzeć walki w okolicach Bachmutu i Kreminnej - napisało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w swojej codziennej aktualizacji. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że Rosjanie mają ograniczone możliwości, by posunąć się poza Bachmut. Prawdopodobnie brakuje sił zmechanizowanych, potrzebnych do pokonania dobrze ufortyfikowanych dróg. Jens Stoltenberg twierdzi jednak, że poddanie miasta jest kwestią najbliższych dni. Brytyjskie i niemieckie media informują o śledztwie ws. eksplozji na gazociągach Nord Stream - wiele śladów prowadzi na Ukrainę. Minister obrony Ołeksij Reznikow podkreśla, że Kijów nie ma z tym nic wspólnego. Środa 08.03.2023 to 378. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji.

14:14

"Bachmut może upaść w najbliższych dniach" - przekazał szef NATO Jens Stoltenberg. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zapowiedziała natomiast, że w oblężonym mieście dojdzie do przymusowej ewakuacji dzieci. We wtorek Kijów przyjął zestaw rozporządzeń wprowadzających mechanizm obowiązkowej ewakuacji dzieci z terenów, na których toczą się walki. W Bachmucie przebywa nadal co najmniej 38 najmłodszych.

W żadnym wypadku nie będziemy dziecka rozłączać z rodziną. Jeśli dorosły podejmie taką decyzję, będzie mógł podpisać odpowiedni formularz i odmówić ewakuacji - zapowiada wicepremier.

Z kolei dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa twierdzi, że "prognozy średniookresowe wskazują, że gospodarka Rosji skurczy się o przynajmniej 7 proc.". Według Georgiewej Moskwie udało się częściowo zamortyzować starty wynikające z zamknięcia rynków europejskich, ale efekty sankcji i przerwanie transferu nowych technologii będzie skutkować trwałymi problemami dla rosyjskiego budżetu.

12:48

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow odniósł się do medialnych doniesień, że w sabotaż gazociągów Nord Stream zamieszani są Ukraińcy lub "proukraińska grupa".

Dla mnie to trochę dziwna historia. Nie mamy z tym nic wspólnego. Myślę, że dochodzenie prowadzone przez oficjalne władze wyjaśni wszystkie szczegóły. To komplement dla naszych sił specjalnych, ale to nie były nasze działania - mówił.

12:47

Ukraina będzie gotowa do kontrofensywy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja, gdy otrzyma milion pocisków artyleryjskich, systemy obrony przeciwlotniczej i więcej czołgów - oświadczył minister obrony tego kraju Oleksij Reznikow w Sztokholmie.

Potrzebujemy miliona pocisków artyleryjskich. W tym celu najprawdopodobniej potrzebne będzie około 4 mln euro - powiedział ukraiński minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Reznikow przybył do Szwecji na nieformalne spotkanie szefów resortów obrony UE, na którym omawiane jest wsparcie UE dla Ukrainy, zwłaszcza kwestie szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach unijnej misji EUMAM, finansowanie zakupów amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, a także inne sprawy bieżące, w tym operacje wojskowe UE.

12:15

Mimo trwających walk po raz pierwszy od roku w obwodzie donieckim upłynęła doba, podczas której nie zginął ani nie został ranny żaden cywil - napisał szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko.

Sytuacja w obwodzie pozostaje jednak napięta - zaznaczył Kyryłenko

12:08

Obiecane przez Niemcy i Portugalię czołgi Leopard zostaną dostarczone na Ukrainę do końca marca - zapowiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Mogę państwu powiedzieć, że właśnie dowiedziałem się, że 18 niemieckich czołgów Leopard 2A6 i trzy portugalskie mogą przybyć na Ukrainę w tym miesiącu - powiedział Pistorius.

12:02

Sąd UE w Luksemburgu stwierdził w środę nieważność środków ograniczających zastosowanych wobec Wioletty Prigożynej, matki Jewgienija Prigożyna, w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Mimo odpowiedzialności Jewgienija Prigożyna za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy związek Wioletty Prigożynej z synem, ustalony w chwili przyjmowania środków ograniczających, opiera się wyłącznie na więzi pokrewieństwa, a zatem nie jest wystarczający, by uzasadnić umieszczenie jej nazwiska w spornych wykazach - uznał sąd.

11:44

Zachodnie agencje wywiadowcze ustaliły, że sponsorem sabotażu Nord Stream był obywatel Ukrainy niezwiązany z rządem Wołodymyra Zełenskiego - podaje dziennik "The Times". Informacje te zatajano jednak, by nie doprowadzić do konfliktu Niemców z Ukrainą - Berlin przygotowywał się wówczas do przesłania czołgów Leopard-2.

11:23

Ambasadorowie państw grupy G7 pogratulowali wyboru nowemu szefowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i zapowiedzieli monitorowanie działalności tej instytucji wskazując, że ma być ona wolna od nacisków politycznych.

Ambasadorowie G7 gratulują Semenowi Krywonosowi nominacji na stanowisko dyrektora NABU. Będziemy uważnie śledzili pracę biura - napisano na twitterowym koncie dyplomatów G7.

Biorąc pod uwagę fakt, jak ważna jest rola NABU w walce z korupcją na Ukrainie, jego działalność ma być wolna od jakichkolwiek politycznych i innych nacisków - podkreślili ambasadorowie.

10:40

Siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski samolot szturmowy Su-25 w okolicy Bachmutu w nocy z niedzieli na poniedziałek - poinformował w środę portal Suspilne, powołując się na biuro prasowe wschodniego zgrupowania Gwardii Narodowej Ukrainy.

Samolot wroga osłaniał z powietrza piechotę, która atakowała linię sił ukraińskich. Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego otworzył ogień i zestrzelił rosyjski samolot. Przez kamerę termowizyjną zobaczyliśmy, że samolot został trafiony i zaczął zniżać lot. Los pilota jest na razie nieznany - powiedział dowódca dywizjonu "Partyzant" Gwardii Narodowej.

Samolot został trafiony o godz. 1.10 w nocy czasu ukraińskiego (po północy czasu polskiego) z polskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego "Piorun".

09:36

Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie stoi przed dylematem: czy podjąć kolejną próbę szturmu na Wuhłedar, czy wesprzeć walki w okolicach Bachmutu i Kreminnej - napisało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w swojej codziennej aktualizacji.

Resort wskazuje także, że ostatnia wizyta ministra obrony Siergieja Szojgu w okupowanych regionach Ukrainy była odpowiedzią na niedawne nagranie, na którym założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn odwiedził najemników na froncie. Obaj bowiem są mocno skonfliktowani.