W nocy z niedzieli na poniedziałek zarejestrowano nagły spadek ciśnienia w nieczynnym gazociągu Nord Stream 2. Szwajcarski operator poinformował, że ciśnienie spadło ze 105 do 7 barów. Przyczyna jak na razie nie jest znana, choć rzecznik operatora przekazał Reutersowi, że powodem może być wyciek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szwajcarski operator Nord Stream 2 AG, który na początku marca zakończył działalność z powodu nałożonych na Rosję sankcji po inwazji na Ukrainę, poinformował już o spadku ciśnienia odpowiednie władze.

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec na razie nie wie, co doprowadziło do nagłego spadku ciśnienia. Podkreślono, że problem nie stoi po niemieckiej stronie, bowiem w miejscowości Lubmin, gdzie znajduje się zakończenie Nord Stream 2, wszystko jest w porządku.

O incydencie Niemcy poinformowały już duńskie władze. Trwają próby ustalenia, czy spadek ciśnienia nastąpił na wodach niemieckich. Rząd koordynuje działania z regulatorem energetycznym, policją i władzami lokalnymi.

Szwajcarski operator zgłosił spadek ciśnienia z dnia na dzień, co może wskazywać na wyciek na którymś odcinku. Spadek ciśnienia w gazociągu do minimalnych wartości może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zawieszona certyfikacja NS2

1234-kilometrowy gazociąg biegnący przez Morze Bałtyckie miał podwoić ilość gazu płynącego z rosyjskiego Sankt Petersburga do Niemiec. Został ukończony we wrześniu 2021 roku, ale nie wszedł do użycia z powodów politycznych.

22 lutego, 2 dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zawiesił certyfikację Nord Stream 2.