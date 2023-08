Nad ranem terytorium Białorusi opuściło 10 rosyjskich śmigłowców bojowych; pozostał tylko jeden - poinformował zajmujący się obserwacją aktywności wojsk projekt Biełaruski Hajun. Gdy w maju br. prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski odwiedził Berlin, niemiecki rząd obiecał mu przekazanie uzbrojenia o wartości 2,4 mld euro, które miało być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Ukraina do tej pory nie otrzymała niemal nic z tego pakietu - pisze dziennik "Welt". Rosyjski tankowiec SIG został minionej nocy uszkodzony na skutek ataku morskiego drona na wodach Morza Czarnego - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze. Statek został zaatakowany w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej łączącej okupowany przez Rosjan Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Sobota to 528. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 05.08.2023 r.

Żołnierze ukraińskiego 111. Batalionu Obrony Terytorialnej podczas patrolu zwiadowczego na granicy z Białorusią w Wołyniu na zdjęciu z 30 lipca / Leszek Szymański / PAP 12:13 Gdy w maju br. prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski odwiedził Berlin, niemiecki rząd obiecał mu przekazanie uzbrojenia o wartości 2,4 mld euro, które miało być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Ukraina do tej pory nie otrzymała niemal nic z tego pakietu - pisze dziennik "Welt". 12:01 Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz rozpoczyna udział w organizowanym w Arabii Saudyjskiej spotkaniu doradców głów państw na temat 10-punktowego planu pokoju na Ukrainie. W Arabii Saudyjskiej (Dżudda) rozpoczyna się dwudniowe spotkanie dotyczące pokoju na Ukrainie. Rozmowy będą się toczyć wokół 10-punktowego planu pokojowego przedstawionego w listopadzie 2022 r. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W spotkaniu biorą udział delegacje ok. 40 państw na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i innych wysokich rangą urzędników. Spotkanie nie uwzględnia uczestnictwa Rosji. W Dżuddzie pojawi się przedstawiciel Pekinu. Chiny były już zaproszone do udziału w poprzedniej rundzie negocjacji w Kopenhadze w czerwcu, ale nie wysłały tam swojego przedstawiciela. 11:46 Rosyjskie wojska ostrzelały w piątek wieczorem wieś Newske w obwodzie ługańskim amunicją fosforową i pociskami Grad - poinformował Artem Łysohor, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy. W miejscowości, wyzwolonej jesienią spod rosyjskiej okupacji, żyje kilkadziesiąt osób. Telegram 11:29 Nad ranem terytorium Białorusi opuściło 10 rosyjskich śmigłowców bojowych, pozostał jeden - poinformował zajmujący się obserwacją aktywności wojsk projekt Biełaruski Hajun. Śmigłowce opuściły lotnisko wojskowe w Maczuliszczach koło Mińska. Udały się w kierunku południowo-wschodnim, zostały potem zauważone nad obwodem mohylewskim, gdzie przekroczyły granicę i wleciały do Rosji - napisano na Telegramie projektu. Telegram Większość z nich spędziła na Białorusi 209 dni - przybyły do kraju w styczniu tego roku. Biełaruski Hajun zaznaczył, że śmigłowce udały się do graniczącego z Białorusią i Ukrainą obwodu briańskiego w Rosji. "Dziś rano grupa lotnicza Sił Powietrznych Rosji na Białorusi znacznie się zmniejszyła. W kraju został prawdopodobnie tylko jeden rosyjski śmigłowiec" - podano. Chociaż siły białoruskie nie wsparły wojsk Rosji w agresji na sąsiedni kraj, reżim Alaksandra Łukaszenki udostępnił terytorium swojego państwa na potrzeby Moskwy. Z Białorusi przeprowadzono pod koniec lutego 2022 roku natarcie na północ Ukrainy, w tym na obwód kijowski. Jednostki rosyjskie dokonywały też stamtąd ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, w tym obiektów cywilnych. 11:17 Morski dron został zaobserwowany w rejonie Sewastopola na tymczasowo okupowanym Krymie - poinformowała rosyjska agencja RIA Nowosti. 11:06 W niedalekiej przyszłości Litwa przekaże Ukrainie wyrzutnie systemów obrony powietrznej NASAMS, systemy antydronowe, sprzęt logistyczny, łóżka i znaczne ilości innego rodzaju wsparcia - poinformował portal kam.lt. 10:52 Ukraina zatwierdziła mundur wojskowy dla kobiet. To pierwszy mundur polowy Sił Zbrojnych Ukrainy dla kobiet w historii kraju. Telegram 10:41 Z Łotwy na Ukrainę wyruszyła już setna grupa samochodów w ramach inicjatywy Twitter Konwój. Pojazdy będą wykorzystywane m.in. przez ukraińską armię. To okrągła liczba, ale będziemy świętować, kiedy wojna zakończy się zwycięstwem - powiedział Reinis Poznaks, założyciel akcji Twitter Konwój, cytowany przez portal LSM. 10:30 Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w ciągu ostatniej doby pięć rejonów obwodu zostało ostrzelanych i zaatakowanych przez drony Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie ma ani ofiar, ani zniszczeń. 10:19 Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow skomentował w ukraińskiej telewizji ataki na rosyjskie okręty. Wojskowy stwierdził, że te działania są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dodał, że "rosyjska flota nie wydaje się już tak niezniszczalna". 10:07 Ambasada Chin w Rosji poinformowała, że pięciu chińskich obywateli było przez kilka godzin przesłuchiwanych na granicy rosyjsko-chińskiej i w efekcie nie wpuszczono ich na terytorium Rosji. Pekin zażądał wyjaśnień od Moskwy. 09:52 Służba prasowa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj zginęło 61 431 rosyjskich żołnierzy. Mowa tylko o tych wojskowych, których tożsamość udało się potwierdzić. Rzeczywista liczba jest znacznie większa. 09:40 Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) skontrolowali dachy bloków nr 3 i 4 Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i nie znaleźli tam min ani materiałów wybuchowych. Poinformował o tym szef MAEA Rafael Grossi. 09:28 Przekazanie Ukraińcom zachodnich systemów obrony powietrznej, w tym amerykańskich Patriotów, pozwoliło uniknąć całkowitego zniszczenia ich infrastruktury energetycznej - pisze portal brytyjskiego dziennika "The Times". Jeden z ukraińskich wojskowych ujawnił, że w grudniu - w związku z atakami rakietowymi - blisko ewakuacji było ok. 2,5 mln osób zamieszkujących Kijów. Zobacz również: Było blisko ewakuacji Kijowa. Zadecydował jeden grudniowy dzień 09:12 "To operacje specjalne prowadzone na naszych wodach terytorialnych, te działania są zgodne z prawem" - oświadczył Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), komentując niedawne ataki dronami morskimi na okręty rosyjskie na Morzu Czarnym. "Każdy wybuch, związany z rosyjskimi okrętami czy Mostem Krymskim, jest całkowicie logicznym i skutecznym krokiem wobec wroga" - podkreślił Maluk, cytowany na telegramowym kanale SBU. "Co więcej, takie operacje specjalne są prowadzone na wodach terytorialnych Ukrainy i są całkowicie zgodne z prawem" - dodał. "Jeśli Rosjanie chcą, by wybuchy się zakończyły, muszą skorzystać z jedynej możliwości i opuścić wody terytorialne Ukrainy i naszą ziemię" - oznajmił szef SBU. "Im szybciej to zrobią, tym będzie dla nich lepiej, bo my na sto procent pokonamy wroga na tej wojnie" - zapowiedział. Telegram 08:56 Poważne uszkodzenie okrętu desantowego Oleniegorskij Gornia , który został zaatakowany w nocy z czwartku na piątek w pobliżu bazy Floty Czarnomorskiej w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, to duży cios dla rosyjskiej marynarki wojennej - ocenia brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Zdjęcia przechylonego o 30-40 stopni okrętu sugerują, że zalanych zostało kilka przedziałów wodoszczelnych lub załodze nie udało się opanować zniszczeń - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że desantowiec "prawie na pewno został poważnie uszkodzony". Okręt desantowy Oleniegorskij Gornia wchodzi w skład rosyjskiej Floty Północnej. Od czasu inwazji Kremla na Ukrainę został jednak przekierowany do wzmocnienia Floty Czarnomorskiej i często transportował ładunki wojskowe i cywilne przez Cieśninę Kerczeńską, gdy ruch na Moście Krymskim był zakłócony z powodu ataków - opisuje brytyjski resort obrony. 113-metrowa jednostka jest największym rosyjskim okrętem wojennym, który został poważnie uszkodzony lub zniszczony od czasu zatopienia przez wojska ukraińskie 13 kwietnia 2022 r. krążownika Moskwa, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej. Rosjanie przebazowali większość swoich okrętów z zagrożonej atakami bazy w Sewastopolu na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim - informuje brytyjskie ministerstwo. 08:44 Do regularnych eksplozji zdążyliśmy się przyzwyczaić już dawno, jednak do ciągłego strachu i niepewności przyzwyczaić się po prostu nie da - mówi PAP 60-letnia mieszkanka okupowanej przez Rosjan wsi w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Najstraszniej było na początku. Nie tylko przez jeszcze większą niepewność i szok, ale przez agresję i chciwość Rosjan - wspomina kobieta. Przyszli uzbrojeni po zęby, nałożyli na głowy męża i szwagra kaptury i gdzieś ich zabrali. Wypuścili po kilku dniach bicia i przesłuchiwań; pytali o to, czy mamy broń, czy współpracujemy z armią lub policją i o to, kto ze znajomych pracuje w ukraińskich służbach - opowiada 60-latka. 08:32 43 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Maroka, Pakistanu i Sudanu, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała straż graniczna. Odnotowano też próbę przeprawienia się przez graniczną rzekę; zatrzymano kolejnego tzw. kuriera. 08:11 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z Marynarką Wojenną Ukrainy przeprowadziły minionej nocy operację specjalną, w wyniku której uszkodzony został duży rosyjski tankowiec SIG - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU. Uszkodzony tankowiec transportował paliwo dla rosyjskich wojsk - przekazały źródła. Operację przeprowadzono na ukraińskich wodach terytorialnych przy pomocy drona morskiego wypełnionego 450 kg trotylu - napisała agencja.

07:58 Ośmiu ukraińskich pilotów biegle władających językiem angielskim jest gotowych do rozpoczęcia szkolenia na myśliwcach wielozadaniowych F-16 - pisze portal Politico. Niezbędne jest jednak opracowanie planu szkolenia przez europejskich sojuszników i zatwierdzenie go przez Stany Zjednoczone.



Jeszcze w sierpniu kolejnych 20 ukraińskich pilotów rozpocznie kursy językowe w Wielkiej Brytanii. Na lipcowym szczycie NATO w Wilnie 11 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego powołało koalicję mającą szkolić ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców wielozadaniowych F-16. Szefowie resortów obrony Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii wyrazili wówczas przekonanie, że "dalsze wsparcie Ukrainy ma pierwszorzędne znaczenie w świetle brutalnej i niesprowokowanej agresji ze strony Rosji". 07:49 W Dżeddzie, mieście w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, rozpocznie się dziś druga międzynarodowa konferencja, której celem jest omówienie warunków ewentualnego porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. W spotkaniu ma uczestniczyć ok. 40 państw. Polskę będzie reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz.



W Arabii Saudyjskiej nie będzie przedstawiciela agresora, czyli Rosji. 07:40 Zdjęcia z Wuhłedaru w obwodzie donieckim. 07:33 Siły ukraińskie przeprowadziły w piątek działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu - podsumowuje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ukraiński sztab generalny podał, że ukraińskie wojska kontynuowały ofensywę na kierunku berdiańskim (na granicy obwodu zaporoskiego i donieckiego) oraz melitopolskim (zachodnia część obwodu zaporoskiego). Wiceminister obrony Hanna Malar przekazała, że wojska ukraińskie posuwają się naprzód na południowej flance Bachmutu w obwodzie donieckim. Najważniejsze elementy ukraińskiej kontrofensywy to nieprzewidywalność i precyzja, a nie szybkie tempo - podkreślił Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Zaznaczył, że ukraińskie działania mają na celu odcięcie rosyjskich szlaków logistycznych, zniszczenie rosyjskich magazynów broni i sprzętu wojskowego oraz zwycięstwo w walkach kontrbateryjnych. 07:27 Na granicy z Rosją ustawiono jedenasty z dwunastu kontenerów bariery elektronicznej. Na granicy stoją już prawie wszystkie słupy, na których instalowane są kamery. Kable sieciowe i transmisyjne leżą na 181 km, a detekcyjne na 60 km - przekazała rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska. Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim rozpoczęła się w kwietniu. Ten system kamer i czujników ruchu będzie działał na ok. 199 km. Zostanie podzielony na 12 odcinków. Elementy systemu będą łączyć ze sobą kontenery elektrotechniczne. 07:20 Rosyjski tankowiec SIG został minionej nocy uszkodzony na skutek ataku morskiego drona na wodach Morza Czarnego - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze. Statek został zaatakowany w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej łączącej okupowany przez Rosjan Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. "Uszkodzony został przedział maszynowy statku w pobliżu linii wodnej, prawdopodobnie w rezultacie ataku morskiego drona. Nie było ofiar" - poinformowała agencja Reutera, cytując Rosyjską Federalną Agencję ds. Morskich i Transportu Rzecznego. Na jednostce, która płynęła z Turcji, doszło do eksplozji, ale nie wyciekło z niej paliwo. Atak na tankowiec zablokował na ok. trzy godziny ruch na strategicznym Moście Krymskim położonym nad Cieśniną Kerczeńską, a sam statek jest asekurowany przez dwa holowniki. Na SIG było 11 członków załogi, niektórzy z nich doznali drobnych obrażeń od potłuczonego szkła - pisze ukraińska agencja Ukrinform. Tankowiec SIG transportował wcześniej paliwo lotnicze do Syrii, zaopatrując stacjonujące tam rosyjskie wojska, za co został wpisany na amerykańską listę sankcyjną. W piątek nad ranem zaatakowano rosyjską bazę marynarki wojennej w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, poważnie uszkodzono okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak . Według źródeł portalu Ukrainska Prawda, była to operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), przeprowadzona przy użyciu drona morskiego. 07:11 Żarliwej modlitwy papieża Franciszka o pokój w Europie i na całym świecie oczekuje się podczas jego dzisiejszej wizyty w sanktuarium w Fatimie w Portugalii. Papież przebywający w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży pojedzie na dwie godziny do słynnego sanktuarium maryjnego. 07:04 Rosyjska śpiewaczka Anna Netrebko pozwała w piątek nowojorską Metropolitan Opera (Met) i jej dyrektora Petera Gelba o odszkodowanie za zerwanie umowy. Domaga się 360 000 dolarów. Zobacz również: Rosyjska śpiewaczka pozwała nowojorską operę