Premier Słowacji poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 13 myśliwców MiG-29. Kreml odpowiada, że zniszczy te maszyny i nie będą one miały znaczenia dla przebiegu wojny. „Sytuacja w Bachmucie jest bliska punktu krytycznego. Rosjanie nieustannie uderzają w te same miejsca” – twierdzi ukraiński analityk wojskowy Oleg Żdanow. Rosja, która siłą wywiozła z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci, realizuje plan ludobójstwa narodu ukraińskiego" - powiedziała PAP ukraińska rzeczniczka praw dziecka, Daria Herasymczuk. Xi Jinping odwiedzi Rosję w przyszłym tygodniu – przekazało chińskie MSZ. Rano doszło do ataku powietrznego na Awdijiwkę. Na razie nie ma informacji o ofiarach – przekazał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Piątek, 17.03.2023 r. to 387. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Rosyjski pilot / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA 12:15 Belgia przekaże Ukrainie 240 wojskowych ciężarówek na potrzeby sił zbrojnych tego kraju walczących z Rosją; pierwsza partia pojazdów marki Volvo zostanie wysłana przez rząd w Brukseli już w nadchodzącym tygodniu - poinformował w piątek portal Ukrainska Prawda za belgijskim dziennikiem "De Standaard". 12:06 Uważam, że decyzja o przekazaniu przez Polskę Ukrainie samolotów MiG-29 jest dobra; w sprawach wewnętrznych różnimy się prawie we wszystkim, ale - jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie - jesteśmy zgodni - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki na konferencji prasowej. 11:41 Z Płońska (Mazowieckie) do Berdyczowa wyruszył transport środków medycznych i żywności, w tym dla ukraińskiego wojska. Od początku wojny, dzięki zaangażowaniu samorządu i mieszkańców Płońska oraz Stowarzyszenia "Idziemy na Spacer", na Ukrainę wysłano w sumie już 53 transporty pomocowe. 11:14 Po informacji, że Słowacja przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29 Kreml zapowiedział, że maszyny zostaną zniszczone i nie będą miały żadnego wpływu na przebieg konfliktu. 11:02 Martwi mnie, że niektóre kraje europejskie wciąż są przywiązane do idei kooperacji, w której Rosja jest jednym z filarów europejskiego bezpieczeństwa - oświadczył polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w wywiadzie opublikowanym w piątek przez francuski dziennik "Le Figaro". "Kraje te nie są gotowe, by zmierzyć się z faktem, że Rosja zniszczyła architekturę bezpieczeństwa w Europie" - powiedział minister.

10:31 Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji nie ufa przemysłowi zbrojeniowemu i prowadzi inspekcje produkcji - pisze w piątek Instytut Badań nad Wojną, powołując się na źródła ukraińskie. 10:14 Telegram Jedna z rosyjskich rakiet Kh-59 uderzyła w wielopiętrowy budynek w Awdijiwce, w którym mieszkali ludzie. Trwa ustalanie, czy ktoś został poszkodowany - podaje Ukrinform. 10:10 Rosyjskie wojska znacznie ograniczyły zakres lokalnych operacji ofensywnych na Ukrainie; aktualna skala tych działań jest najniższa co najmniej od stycznia, a w dłuższej perspektywie najeźdźcy będą musieli wybierać pomiędzy prowadzeniem natarcia lub obrony - poinformował w piątkowym raporcie rząd Wielkiej Brytanii. Zdolności bojowe rosyjskich oddziałów zostały uszczuplone do tego stopnia, że okazują się niewystarczające nawet w przypadku niewielkich szturmów o lokalnym charakterze. 09:47 Rosyjskie władze na terytoriach okupowanych przyspieszają nadawanie obywatelom Ukrainy swojego obywatelstwa, pozwalając podpisywać dokumenty o zrzeczeniu się obywatelstwa ukraińskiego opiekunom osób niepełnoletnich - zaalarmowała Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa. "Nie czekają na osiągnięcie pełnoletności (...) za dzieci-sieroty wnioski o zrzeczenie się ukraińskiego obywatelstwa wnoszą instytucje socjalne i opiekunowie" - oświadczyła administracja w Telegramie. W komunikacie wyjaśniono, że według przyjętej niedawno w Rosji ustawy, wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa może złożyć w imieniu dziecka jedno z rodziców lub opiekun prawny.

09:41 Rano doszło do ataku powietrznego na Awdijiwkę. Nie ma ofiar - przekazał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. W ciągu zaledwie jednego dnia Rosjanie zabili 2 mieszkańców obwodu donieckiego i ranili kolejnych 8 - dodał. 08:55 W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,1 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 19 tys. - podała w piątek straż graniczna. 08:27 Xi Jinping odwiedzi Rosję w przyszłym tygodniu - przekazało chińskie MSZ. Przywódca Chin będzie w Rosji od 20 do 22 marca. Spotka się z Władimirem Putinem. 08:07 "W ciągu doby Rosjanie zabili dwóch mieszkańców obwodu donieckiego - w mieście Torećk i wsi Krasnohoriwka. Kolejnych osiem osób zostało rannych" - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu Pawło Kyryłenko. 07:53 Ukraińcy twierdzą, że od początku inwazji zginęło 163 320 rosyjskich żołnierzy. 07:48 W obwodzie charkowskim wczoraj Rosjanie ostrzelali trzy miejscowości. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Na szczęście nie było ofiar - poinformował na telegramie szef administracji obwodu charkowskiego Oleg Sinegubow. 06:59 Rosjanie wkraczali na Ukrainę z doskonale przygotowanym planem, oni wiedzą, czego chcą. Dążą do zgładzenia narodu ukraińskiego, dlatego zabijają dzieci, stosują wobec nich przemoc seksualną, porywają, oddają do adopcji i zmieniają im obywatelstwo. Jest to zaplanowana polityka ludobójstwa narodu ukraińskiego - powiedziała PAP ukraińska rzeczniczka praw dziecka, Daria Herasymczuk. Według oficjalnych, udokumentowanych danych strony ukraińskiej, Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 tys. 226 dzieci. Do rodzin na Ukrainie powróciło dotychczas zaledwie 308. 06:14 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że Jewgienij Prigożyn zmyślił spisek, aby podkreślić jak wielkie ma wpływy w Rosji. Biuro prasowe Prigożyna opublikowało rzekomą prośbę rosyjskich dziennikarzy o komentarz do rozmowy, jaką mieli prowadzić Władimir Putin i Nikołaj Patruszew. Dziennikarze mieli twierdzić, że na rosyjskich i ukraińskich kanałach na Telegramie rozchodzi się informacja o tym, że Patruszew miał powiedzieć Putinowi, iż za półtora do dwóch miesięcy z grupy Wagnera "nie zostanie nic". Co więcej, Patruszew miał zasugerować, że po porażkach w Ukrainie, Prigożyn zbierze żyjących członków grupy Wagnera, uzbroi ich i wyśle ich do Rosji w celu przejęcia władzy w regionach graniczących z Ukrainą. Jak podaje ISW, nie ma żadnych informacji potwierdzających, że taka dyskusja między Putinem a Patruszewem się odbyła. Gazeta, która miała poprosić Prigożyna o komentarz, nigdy go nie opublikowała. "Brak potwierdzeń w tej sprawie sugeruje, że Prigożyn sfabrykował rzekomy spisek" - podaje ISW. 05:47 W Melitopolu Rosjanie zabroniły dokonywania jakichkolwiek transakcji płatniczych obywatelom, którzy nie mają rosyjskiego numeru podatnika. Numer można otrzymać tylko, jeśli ma się rosyjski paszport - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:28 Fabryka Toyoty w Petersburgu może zostać przejęta przez rosyjski państwowy koncern Nami - przekazał minister przemysłu i handlu Rosji Denis Manturow. 05:20 Nadejdzie dzień, kiedy powstanie trybunał, który przywróci sprawiedliwość naszemu narodowi, ukarze Rosjan tak, jak byli ukarani agresorzy w przeszłości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w rocznicę zbombardowania przez wojska rosyjskie budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.

Wczoraj ukazał się raport międzynarodowych ekspertów, według którego Rosja popełnia na Ukrainie różnego rodzaju zbrodnie wojenne.