13:15

Jak podaje agencja Reutera, zdaniem Ukrainy, siły zbrojne tego kraju wyzwoliły spod okupacji rosyjskiej czwartą miejscowość.

12:44

10 osób nie żyje, a 42 zostały uznane za zaginione w wyniku wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Dane dotyczące ofiar na terytoriach okupowanych, na razie nie są znane.

Mogę podać te dane, które są potwierdzone: osiem osób zginęło na terytorium obwodu chersońskiego, dwie osoby - w obwodzie mikołajowskim. 42 osoby są uznane za zaginione, wśród nich jest siedmioro dzieci - powiedział Kłymenko na antenie telewizji ukraińskiej.

11:44

W niedzielę, 4 czerwca, wyzwoliliśmy spod rosyjskiej okupacji miejscowość Nowodariwka w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy; potwierdzamy tę informację dopiero teraz, ponieważ w ostatnich dniach w Nowodariwce trwały jeszcze walki z wrogiem - powiadomiła w poniedziałek ukraińska zaporoska samodzielna brygada Obrony Terytorialnej.

11:06

Prokuratora Generalna Litwy wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwego przestępczego przesiedlania ukraińskich dzieci na Białoruś - poinformowano w poniedziałek w Wilnie.

Z wnioskiem do prokuratury wystąpił szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis w oparciu o informację przekazaną przez mieszkającą w Wilnie liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską.

10:59

Poziom wody w zbiorniku używanym do chłodzenia reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest stabilny i wystarczający, pomimo odpływu wody ze Zbiornika Kachowskiego po wysadzeniu przez siły rosyjskie zapory na Dnieprze - poinformował minister środowiska Ukrainy Roman Strilec.

10:26

Po wysadzeniu w powietrze przez siły rosyjskie tamy na Dnieprze w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, zalanych jest obecnie 46 miejscowości, w tym 14 okupowanych. Ukraińskie władze kontynuują ewakuację mieszkańców. Według straży granicznej Rosjanie używają nagrań z ukraińskich akcji ratunkowych i przedstawiają je jako własne działania.

W obwodzie chersońskim zalanych jest 46 miejscowości, w tym 32 na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę, a 14 na tymczasowo okupowanym lewym brzegu Dniepru - powiadomił szef władz regionu Ołeksandr Prokudin. Woda stopniowo opada - w nocy z niedzieli na poniedziałek jej poziom obniżył się o 64 cm i obecnie wynosi 3,29 m.

Dotychczas w obwodzie chersońskim udało się ewakuować 2743 osoby, w tym 228 dzieci i 77 osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Akcje ratunkowe są kontynuowane pomimo rosyjskich ostrzałów.

09:59

Na Morzu Czarnym znajdują się trzy rosyjskie okręty - informuje Marynarka Wojenna Ukrainy.

09:49

Szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz został zapytany w poniedziałek w Polsat News o to, co usłyszał prezydent Duda od prezydenta Zełenskiego. Tak, rzeczywiście wczoraj późnym wieczorem odbyła się rozmowa telefoniczna pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zełenskim. Długa, oczywiście w przyjaznej atmosferze, panowie prezydenci często ze sobą rozmawiają, ale ta rozmowa miała też na celu poinformowanie nas - jako strony polskiej - o aktualnej sytuacji na froncie - powiedział szef BPM.

Jak wszyscy wiemy, w sensie oficjalnym, kontrofensywa nie rozpoczęła się, ale toczą się boje, toczą się różnego rodzaju działania zbrojne. Pan prezydent Zełenski mówił też o sytuacji humanitarnej w związku z wysadzoną tamą w Nowej Kachowce, mówiąc oczywiście o cierpieniu ludzi - przekazał Przydacz.

09:02

Podczas kolejnego spotkania w formacie Ramstein w najbliższy czwartek tematem rozmów będzie koalicja w sprawie samolotów oraz otwarcie hubów remontowych dla sprzętu wojskowego - poinformował w poniedziałek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"W ramach spotkania będziemy omawiać szczegóły dotyczące 'koalicji ds. samolotów'. Na razie mówimy o przygotowaniu pilotów, a także techników i inżynierów, którzy będą odpowiadać za obsługę. Dlatego jest to bardzo złożony temat" - oznajmił Reznikow, którego cytuje ministerstwo obrony Ukrainy na Telegramie

08:26

Według ukraińskich sił zbrojnych od 22 lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło już 216 180 tys. Rosjan. Tylko ostatniej doby Ukraińcy mieli wyeliminować 540 najeźdźców.

08:06

Wojska ukraińskie wyzwoliły miejscowość Storożewe w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - potwierdziła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar w poniedziałek rano. "Flaga Ukrainy znowu powiewa nad Storożewem i tak będzie z każdą miejscowością, dopóki nie wyzwolimy wszystkich terenów Ukrainy" spod rosyjskiej okupacji - powiadomiła Malar w Telegramie, dziękując 35. samodzielnej brygadzie piechoty morskiej.

08:00

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że mundurowi z Chersonia otrzymali od Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-Work" samochód Volkswagen T4, drony zwiadowcze, pompy, wykrywacze metalu i wodę pitną.

"Otrzymana pomoc pomoże wzmocnić zdolności jednostek garnizonu chersońskiego, które pracują nad likwidacją szkód związanych ze zniszczeniem zapory w Nowej Kachowchce" - przekazano.

07:52

Siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości, jednak na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosyjskie źródła próbują umniejszać ukraińskie sukcesy, by nie przyznać, że doszło do przerwania linii obrony. Wojska ukraińskie prowadziły 10 i 11 czerwca operacje kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu i mają zdobycze terytorialne - pisze ISW.

Armia Ukrainy prowadziła m.in. działania w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, a geolokacja nagrań wideo i rosyjskie źródła potwierdzają, że udało im się wyzwolić szereg miejscowości w wyniku ataków w rejonie Wełykiej Nowosyłki. Ukraińskie źródła powiadomiły o wyzwoleniu miejscowości Makariwka, Neskuczne, Błahodatne, Storożewe i Nowodariwka.

07:44

Prezydent Andrzej Duda w niedzielę rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim m.in. o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP.

"Prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której omówiono ustalenia Szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Bratysławie oraz aktualny stan przygotowań do lipcowego Szczytu NATO w Wilnie. Prezydent Ukrainy poinformował prezydenta Andrzeja Dudę o sytuacji na froncie w związku z trwającą rosyjską agresją na Ukrainie" - głosi wpis.

Kancelaria dodaje, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda udaje się do Paryża na szczyt Trójkąta Weimarskiego.

07:35

Ukraińskie oddziały informują o odbiciu Storożewe. "Flaga państwowa ponownie powiewa nad Storożewe i tak będzie w przypadku każdej wioski, dopóki nie wyzwolimy całej Ukrainy. Dziękujemy 35. oddzielnej brygadzie piechoty morskiej im. Kontradmirała Mychajła Ostrogradskiego" - czytamy w komunikacie wojskowych.

07:15

Sztab ukraińskiej armii twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia na kierunku Bachmut Rosjanie ponieśli znaczne straty. "Na przykład codziennie ponad 50 okupantów z poważnymi obrażeniami trafia do szpitala wojskowego na terenie wsi Persjaniwka w obwodzie rostowskim" - czytamy w komunikacie sztabu.

06:27

Rosja koncentruje swoje ataki na kierunkach: Łyman, Bachut, Awdijiwka, Marjinka - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie.

Według ukraińskiego wojska w ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo uderzyło w sześć miejsc, w których przebywają rosyjskie wojska. Artyleria uderzyła w dwa rosyjskiej punkty kontrolne i stację radiolokacyjną.

05:58

Publiczny nadawca radiowy z Nowej Zelandii wszczął dochodzenie i wysłał na przymusowy urlop jednego z pracowników po tym, jak dziennikarz w swoich artykułach na stronie radia tak redagował informację, by przestawiły kłamliwy obraz wydarzeń na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

05:30

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się większego dostępu do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja twierdzi, że musi sprawdzić znaczące różnice dotyczące poziomu wody w zbiorniku wykorzystywanym do chłodzenia reaktorów elektrowni. Szef MAEA, który odwiedzi zakład przekazał, że poziom wody w badanym dotychczas miejscu był stabilny przez około dobę w weekend. "Jednak poziom nadal spada w innym miejscu zbiornika. Różnica to ok. 2 m" - przekazał Grossi w oświadczeniu.

05:10

Ukraińska armia przekazała w niedzielę informacje o postępach kontrofensywy. Żołnierze mieli wyzwolić pierwsze miejscowości w ramach kontrataku. Siły wierne Kijowowi opublikowały filmy przedstawiające żołnierzy wywieszających ukraińskie flagi w miejscowości Błahodatne w obwodzie donieckim.