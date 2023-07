Siły ukraińskie posunęły się do przodu na kierunku bachmuckim. Biuro prokuratura generalnego Ukrainy informuje, że od początku ataku Rosji na Ukrainę zabitych zostało ponad 10 tys. cywilów. Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przekaże Ukrainie dziewięć autonomicznych dronów Skydio w celu dokumentowania zbrodni wojennych. Doradca prezydenta Ukrainy wskazał, że jego kraj potrzebuje teraz 10-12 systemów obrony powietrznej w rodzaju Patriotów, by obronić całe swoje terytorium. Piątek 28 lipca 2023 r. jest 520. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Katar przeznaczy 100 milionów dolarów na wsparcie humanitarne Ukrainy - poinformował premier Denys Szmyhal. Według agencji Reutera, Fundusz zostanie przeznaczony na rozminowywanie oraz wsparcie ukraińskich systemów edukacji i zdrowia.

Premier Ukrainy spotkał się w piątek w Kijowie ze swoim katarskim odpowiednikiem, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem al Thanim. Szejk, który pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych, ma również rozmawiać z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą.

Siły ukraińskie posunęły się do przodu na kierunku bachmuckim w stronę wsi Kliszczijiwka (o 1200 m) i Kurdiumiwka (o 1500 m) - podała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Również dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski podkreślił, że żołnierze ukraińscy prą do przodu.

W drugim dniu odbywającego się w Petersburgu szczytu Rosja-Afryka prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi wezwał Rosję do wznowienia umowy zbożowej, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne; Moskwa w ubiegłym tygodniu zerwała to porozumienie - poinformowała agencja Reutera.



Ukraina potrzebuje 10-12 systemów obrony powietrznej w rodzaju Patriotów, by obronić całe swoje terytorium - oświadczył , Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w wywiadzie dla piątkowego wydania brytyjskiego dziennika "Guardian".

Zwycięstwo Ukrainy powinno być takie, by próby powrotu Rosji na ukraińskie terytorium nie wykraczały poza chore fantazje - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu z okazji Dnia Państwowości.

Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman al-Thani przybył z oficjalną wizytą do Ukrainy - przekazał "The Guardian". Według dziennikarzy, premier spotka się ze swoimi ukraińskimi partnerami — premierem Denysem Shmyhalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą.

Wojna utknęła w impasie; ukraińska kontrofensywa ugrzęzła na pierwszej linii rosyjskiej obrony a siłom rosyjskim brak zdolności do osiągnięcia przewagi - ocenił fiński ekspert Emil Kastehelmi, cytowany w piątek przez BBC.

"Wagnerowcy na Białorusi to w tej chwili element wojny informacyjnej Moskwy i Mińska wymierzonej w bezpieczeństwo Polski, Litwy i Łotwy" - mówi były doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksandr Arestowycz. Wojskowy ekspert udzielił wywiadu łotewskiej telewizji, w której przestrzegał, że ta wojna informacyjna może się jednak przekształcić w realne zagrożenie.

Według Arestowycza może dojść do przedarcia się przez granicę grup dywersantów złożonych z najemników Grupy Wagnera. Celem ich nie byłaby jednak Polska, a stolica Litwy Wilno, czy łotewskie miasto Dyneburg. One znajdują się bliżej Białorusi. Ekspert wojskowy uważa, że do przedostania się przez granicę wagnerowscy mogliby wykorzystać kryzys migracyjny.

Ukraińska armia ostrzega przed rosyjskimi atakami rakietowymi. "Noc była spokojna. Aktywność samolotów wroga była niewielka. Niewiele jest takich nocy. Wielu Ukraińców miało możliwość przynajmniej się wyspać. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie spokojny, ale według sztabu generalnego nadal istnieje wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych. Dlatego wszyscy musimy być czujni i za każdym razem reagować na otrzymywane wiadomości o zagrożeniach powietrznych" - powiedział Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych.

Rozpętana przez Rosję wojna z Ukrainą niemal na pewno spotęguje brak bezpieczeństwa żywnościowego w całej Afryce przez co najmniej kolejne dwa lata - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 32,8 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało 31,2 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - SG zanotowała ponad 13 mln 960 tys. wjazdów do Polski i 12 mln 160 tys. wyjazdów na Ukrainę.