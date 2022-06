Siły ukraińskie w ciągu ostatnich tygodni odsunęły linię frontu o 5-7 kilometrów od Zaporoża - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wypowiedź mera Melitopola Iwana Fedorowa. Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Najnowsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie publikujemy w naszej relacji z 11.06.2022 r.

Zajezdnia tramwajowa w Charkowie zniszczona po bombardowaniu Rosjan / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły ukraińskie w ciągu ostatnich tygodni odsunęły linię frontu o 5-7 kilometrów od Zaporoża - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wypowiedź mera Melitopola Iwana Fedorowa.

Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tys. osób - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz. Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła ponad 32 tys. żołnierzy.

Od kwietnia rosyjskie bombowce używają na Ukrainie pochodzących z lat 60. pocisków przeciwokrętowych Kh-22, które w przypadku użycia naziemnego są bardzo nieprecyzyjne i powodują dużą liczbę ofiar wśród cywilów - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

13:28

"Grupę 20 naszych żołnierzy wysyłają do walki przeciwko całemu batalionowi wojsk ukraińskich, wszyscy zginiemy" - mówi rosyjski żołnierz do swojej matki w rozmowie przechwyconej przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

12:37

Wojsko rosyjskie po zajęciu Popasnej w obwodzie ługańskim siłą wywiozło mieszkańców miasta i okradło ich domy - poinformował szef popasnańskiej administracji wojskowej Mykoła Chanatow w telewizji.

Jak powiedział, Popasna została zajęta przez siły rosyjskie 8 maja, a mieszkańców wywieziono do okupowanego Perwomajska w tym samym obwodzie.

Teraz ludziom pozwolili wracać do Popasnej na piechotę - to mniej więcej 7 kilometrów. Wrócili i zobaczyli, że w budynkach nic nie zostało. Ukradli wszystko: sprzęt gospodarstwa domowego, meble, rzeczy nadające się do jedzenia - oznajmił Chanatow, cytowany przez portal Hromadske.

Powiedział, że na ulicach miasta leżą ciała zbitych cywilów i żołnierzy. Jak dodał, są doniesienia, że niemal w każdej klatce schodowej są polegli żołnierze ukraińscy.



12:36

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu na południu Ukrainy trzeba czekać 10 dni na otrzymanie zgody na pochówek. Zmusza to mieszkańców do kopania grobów na podwórkach - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

12:28

Wystąpienie Zełenskiego na spotkaniu Dialogu Shangri-La w Singapurze / HOW HWEE YOUNG / PAP/EPA

Wojna na Ukrainie wpływa nie tylko na ten kraj, ale na przyszły ład międzynarodowy; powstrzymanie rosyjskiej inwazji jest kluczowe dla całego świata - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wygłoszonym zdalnie wystąpieniu na spotkaniu Dialogu Shangri-La w Singapurze.

Zełenski podziękował krajom zachodnim i ich sojusznikom za dotychczasową pomoc, ale zaznaczył, że kluczowe jest, by była ona kontynuowana.



11:04

Siły ukraińskie w ciągu ostatnich tygodni odsunęły linię frontu o 5-7 kilometrów od Zaporoża - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wypowiedź mera Melitopola Iwana Fedorowa.

Wojska rosyjskie zajmują obecnie większą część obwodu zaporoskiego od strony południa. Szef władz obwodowych Ołeksandr Staruch mówił w ostatnią niedzielę, że prawie 60 proc. terytorium obwodu jest okupowane przez siły rosyjskie.



10:37

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotka się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by rozmawiać o przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Przesłanie dla Ukrainy ma być jednak jasne: nie ma drogi na skróty i kraj ten będzie musiał spełnić konkretne warunku, aby stać się częścią Wspólnoty.

To druga wizyta von der Leyen w Kijowie od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę.



09:27

Co najmniej osiem osób zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach i ostrzałach obwodów na wschodzie, północy i południu Ukrainy - poinformowali przedstawiciele władz obwodowych.

Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w piątek w obwodzie donieckim - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

W obwodzie ługańskim siły rosyjskie zaatakowały Wrubiwkę, wkroczyły do wsi Orichowe na południe od Siewierodoniecka i atakują to miasto, niszcząc infrastrukturę. W nocy z piątku na sobotę żołnierze rosyjscy użyli wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - podał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

W ciągu ostatniej doby kilkakrotnie ostrzelano w terytorium Rosji obwód sumski. W hromadzie krasnopolskiej zginęła jedna osoba. Celem ataków była też hromada esmańska - poinformował szef władz obwodowych Dmytro Żywycki na Telegramie.

Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim.

Jedna osoba zginęła w piątek po południu w wyniku ostrzału wioski Łymany w obwodzie mikołajowskim. Ostrzeliwano też inne hromady obwodu - podał portal Suspilne.

Ostrzelane zostały również hromady zełenodolską i szyrokiwską w rejonie krzyworoskim obwodu dniepropietrowskiego, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne. We wsi Wełyka Kostromka nie ma wody i światła. Poinformowali o tym mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł i szef władz rejonu krzyworoskiego Wałentyn Rezniczenko. Według agencji Ukrinform siły ukraińskie kontrolują sytuację w obwodzie.

09:25

Dziękuję państwom Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) za ich mocne poparcie dla sojuszu atlantyckiego, wkład w jego bezpieczeństwo i konsekwentne wspieranie suwerenności Ukrainy - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas piątkowego szczytu B9 w Bukareszcie.

Przemówienie szefa NATO, który z powodu choroby nie przybył do stolicy Rumunii było transmitowane przez łącze wideo.

Stoltenberg podkreślił, że szczyt B9, czyli grupy państw położonych na wschodniej flance NATO, odbywa się w szczególnym momencie, gdy prezydent Rosji Władimir Putin po raz drugi najechał Ukrainę, co doprowadziło do tego, że bezpieczeństwo kontynentu jest zagrożone najbardziej od czasu zakończenia II wojny światowej.



09:24

Rozmowy utknęły w miejscu. Nie widać dobrej woli, miejmy nadzieję, że to się przełamie. Są kontakty między ministerstwami. Nie czekamy z założonymi rękami na decyzje niemieckie. My chcemy uzupełniać braki, modernizować armię niezależnie od Niemców - tak możliwość przekazania Polsce przez Niemcy czołgów skomentował w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Soloch. Zgłosiliśmy się po nie (czołgi - przyp. red.) w ramach tzw. uzupełnienia strat, wynikających z faktu, że przekazaliśmy część naszej broni Ukrainie - wyjaśnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

09:01

Wojska rosyjskie nie przejęły do piątku całkowitej kontroli nad Siewierodonieckiem, ale przy obecnej sytuacji na froncie Ukraina pilnie potrzebuje nowych dostaw artylerii; jej znaczenie będzie rosło - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

"Skuteczna artyleria będzie miała coraz bardziej decyzyjne znaczenie w przeważnie statycznych walkach na wschodzie Ukrainy" - podkreślono w sprawozdaniu.

Siły rosyjskie kontynuowały w piątek ataki wewnątrz Siewierodoniecka, ostatniego większego bastionu sił Ukrainy w obwodzie ługańskim, ale wciąż nie opanowały miasta w całości. Szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj informował, że Ukraińcy wciąż kontrolują strefę przemysłową Azot i drogę Bachmut-Lisiczańsk, ale nie podał szczegółów na temat sytuacji w mieście.



08:59

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 32 050 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - przekazał wSztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też 10 czołgów, 16 pojazdów opancerzonych i 7 dronów - wynika z zestawienia opublikowanego na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 11 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1419 czołgów, 3466 pojazdów opancerzonych, 212 samolotów, 178 helikopterów, 712 systemów artylerii, 222 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 97 systemów przeciwlotniczych, 2448 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 579 dronów.



08:26

"Cmentarzysko" samochodów zniszczonych przez Rosjan w okolicach Irpienia.

08:24

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,976 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,7 tys. osób - dodano.

08:22

Od kwietnia rosyjskie bombowce używają na Ukrainie pochodzących z lat 60. pocisków przeciwokrętowych Kh-22, które w przypadku użycia naziemnego są bardzo nieprecyzyjne i powodują dużą liczbę ofiar wśród cywilów - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Według stanu na 10 czerwca siły rosyjskie w okolicach Siewierodoniecka nie posunęły się naprzód na południe miasta. Trwają intensywne walki uliczne, w których prawdopodobnie obie strony ponoszą duże straty. Rosja prowadzi zmasowany ostrzał z użyciem artylerii i lotnictwa, próbując przytłoczyć ukraińską obronę" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Od kwietnia rosyjskie średnie bombowce prawdopodobnie wystrzeliły dziesiątki ciężkich pocisków przeciwokrętowych Kh-22 (oznaczenie NATO: AS-4 KITCHEN) z lat 60. przeciwko celom naziemnym. Te ważące 5,5 tony pociski zostały zaprojektowane głównie do niszczenia lotniskowców za pomocą głowicy jądrowej. W przypadku zastosowania w ataku naziemnym z głowicą konwencjonalną są one bardzo nieprecyzyjne i mogą powodować znaczne straty uboczne oraz ofiary wśród ludności cywilnej. Rosja prawdopodobnie sięga po takie nieefektywne systemy uzbrojenia, ponieważ brakuje jej bardziej precyzyjnych, nowoczesnych pocisków, a ukraińska obrona przeciwlotnicza nadal uniemożliwia samolotom taktycznym przeprowadzanie ataków na znaczną część terytorium kraju" - dodano.

08:20

Odmowa przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej zostanie przyjęta jako zdrada - oświadczyła wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna podczas dyskusji nt. bezpieczeństwa w Kijowie.

Podkreśliła, że Ukraina nie zrezygnuje w takim wypadku z integracji europejskiej, ale będzie mieć poczucie, że "europejscy liderzy zmarnowali swoją historyczną szansę".

Według niej każda decyzja UE inna niż przyznanie Ukrainie statusu kandydata osłabi liderów unijnych, a wzmocni Rosję. Osłabi też "nasze pragnienie, wiarę Ukraińców w projekt europejski jako taki" - dodała.

Agencja Bloomberg podała w piątek, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, iż oczekuje się, że Komisja Europejska w przyszłym tygodniu zarekomenduje przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. Agencja dodała, że rekomendacja KE może zostać ogłoszona 17 czerwca i będzie powiązana z warunkami, jakie Ukraina będzie musiała spełnić w sprawie wzmocnienia rządów prawa i legislacji antykorupcyjnej.



07:38

Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wojska rosyjskie prowadzą z powodzeniem działania ofensywne w kierunku Pasiki i Bohorodycznego na północ od Słowiańska, próbując umocnić się w północno-zachodnich okolicach Bohorodycznego - napisano w komunikacie.

Na kierunku łymańskim siły rosyjskie przegrupowują oddziały oraz uzupełniają zapasy amunicji i paliwa z zamiarem przygotowania natarcia na Słowiańsk i Siewiersk - informuje dalej sztab.

Na kierunku siewierodonieckim siły rosyjskie nacierają w stronę miejscowości Nowotoszkiwske i Orichowe w obwodzie ługańskim, częściowo z powodzeniem, gdyż umacniają się w północnych okolicach Orichowego. Kontynuowane jest również natarcie w Siewierodoniecku.

Na kierunku awdijiwskim, kurachowskim, nowopawliwskim i zaporoskim siły rosyjskie intensywnie wykorzystują lotnictwo i artylerię w celu utrudnienia przerzucania rezerw ukraińskich na inne kierunki.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie skupiają się na prowadzeniu obrony pozycyjnej. Umacniane są druga i trzecia linia obrony. Umocniono też rosyjskie posterunki z żelazobetonowych elementów w pobliżu mostów przez Kanał Północnokrymski.

Na kierunku wołyńskim i poleskim do siedmiu batalionów białoruskich sił zbrojnych umacnia ochronę granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodzie brzeskim i homelskim. Według ukraińskiego sztabu do 18 czerwca ma trwać sprawdzian gotowości bojowej armii białoruskiej, a do 8 lipca ma pozostać zamknięta przestrzeń powietrzna nad południową częścią Białorusi.



06:22

Wołodymyr Zełenski powiedział podczas rozmowy ze studentami i wykładowcami brytyjskich uniwersytetów, że od początku inwazji Rosji w relacjach z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem jest "bezpieczeństwo i chemia polityczna".

Ten trójkąt został zbudowany przez nas. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Obok historii jest współczesność, w której od samego początku, od pierwszego dnia kontaktów między przywódcami trzech państw, o których przed chwilą wspomniałeś, mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i chemię polityczną. Od pierwszego dnia nasze relacje były budowane na wsparciu, silnym wsparciu - powiedział Zełenski zapytany o relacje między Ukrainą, Polską i Wielką Brytanią.

Prezydent podkreślił, że od samego początku agresji Federacji Rosyjskiej przywódcy Polski i Wielkiej Brytanii oraz obywatele tych krajów wspierali Ukrainę "nie słowami, ale czynami" i wyraził im szczerą wdzięczność - informuje Ukrinform.

Zełenski powiedział też, że komunikacja na różnych poziomach między trzema krajami odbywa się na co dzień i opiera się na zaufaniu.

06:15

Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tys. osób - poinformował podczas wieczornej transmisji na internetowym kanale Feigin Live doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz.

Arestowicz powiedział też, że straty strony rosyjskiej są znacznie większe od strat Ukrainy.

W naszym kraju na początku konfliktu ginęło średnio 100 osób dziennie, a w armii rosyjskiej 1000 dziennie przez pierwsze 20-30 dni. Teraz najmniej 200-300 dziennie. Proporcje strat ukraińskich do rosyjskich, to 1:5, 1:3, 1:6, wahają się - wyjaśnił Arestowicz.

Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy.



06:12

Podczas walk na południu Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie oddziały zlikwidowały 39 rosyjskich agresorów i co najmniej 11 jednostek sprzęt - donosi Ukrinform opierając się na meldunku Dowództwa Operacyjnego "Południe".

"Nie mając sukcesu w posuwaniu się na lądzie, wróg testuje siłę naszych pozycji, atakując helikopterami z powietrza. W odpowiedzi nasz Mi-8 uderzył w koncentrację wroga w obwodzie chersońskim, a Su-27 - w skład amunicji i magazyn sprzętu wroga w obwodzie mikołajowskim. W trakcie rozpoznania drogi natarcia do okupowanego Chersonia nasza grupa rozpoznawcza zniszczyła grupę rosyjskich spadochroniarzy, przejmując ich broń i środki komunikacji" - czytamy w meldunku.

W sumie, ukraińscy obrońcy w ciągu jednego dnia zniszczyli 39 rosyjskich agresorów i co najmniej 11 jednostek sprzętu: czołg T-62, cztery wozy opancerzone, trzy ciężarówki, zautomatyzowany kompleks walki elektronicznej Borisoglebsk-2 i dwie haubice Msta-B. Zniszczono również polowy skład amunicji- informuje Dowództwo Operacyjne "Południe"

Nadal jest zablokowana żegluga w Czarnomorskiej Strefie Operacyjnej, a wrogie okręty utrzymują prawie całe terytorium Ukrainy pod groźbą uderzeń rakietowych.

Na czterech okrętach nawodnych i dwóch okrętach podwodnych znajduje się 40 pocisków manewrujących Calibre. W ich okolicy są dwa duże statki desantowe - informuje OK "Południe".