09:02 Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4, 292 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 27,5 tys. osób.

08:49 Siły rosyjskie prowadzą intensywny ostrzał z artylerii w rejonie Słowiańska, atakowały Lisiczańsk, Siewierodonieck i inne miejscowości przy użyciu artylerii, moździerzy, wyrzutni rakietowych. Lisiczańsk i Boriwske były atakowane przez wroga z powietrza. Również na wschód od Bachmutu pozycje ukraińskich wojsk były atakowane z artylerii. 08:24 Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa cztery miesiące. Walki skupiają się teraz we wschodnim Donbasie na Ukrainie, gdzie rosyjski ostrzał i bombardowania skutkują stopniowym wypieraniem sił obrońców. Ukraińcom brakuje ciężkiego uzbrojenia, by kontratakować. 07:56 Najcięższe walki toczą się w obwodach ługańskim i donieckim - wciąż trwają starcia o Siewierodonieck, Rosjanie atakują pod Myrną Dołyną na południe od Lisiczańska, gdzie w ostatnich dniach zajęli kilka miejscowości - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. 07:33 Wykorzystywanie przez Rosję do lotniczych misji bojowych emerytowanych pilotów, którzy podjęli pracę w prywatnej firmie wojskowej, Grupie Wagnera, świadczy, że brakuje jej załóg lotniczych do wsparcia inwazji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Siły ukraińskie ogłosiły, że pilot rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 FROGFOOT, zestrzelonego 17 czerwca, został wkrótce potem schwytany. Pilot przyznał się, że jest byłym majorem rosyjskich sił powietrznych, który zatrudnił się jako pracownik wojskowy w Grupie Wagnera i odbył kilka misji podczas konfliktu. Wykorzystanie emerytowanego personelu, pracującego obecnie dla Wagnera, do prowadzenia misji bliskiego wsparcia powietrznego wskazuje, że rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie mają trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby załóg lotniczych do wsparcia inwazji na Ukrainę - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:07 Minionej doby siły ukraińskie wyeliminowały na południu kraju 44 rosyjskich żołnierzy, tymczasem w obwodzie chersońskim partyzanci wciąż utrudniają działania rosyjskich okupantów - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. 06:44 Wojskowy samolot transportowy Ił-76 rozbił się podczas lądowania w pobliżu rosyjskiego miasta Riazań. Trzy osoby zginęły, sześć zostało rannych - poinformowała agencja Reuters, powołując się na Interfax.



Informacje te potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, które poinformowało, że samolot miał awarię silnika podczas lotu szkoleniowego. Resort nie podał żadnych szczegółów dotyczących ofiar katastrofy. 06:20 Ukraina płaci wysoką cenę za powstrzymywanie rozprzestrzeniania się "rosyjskiej zmory" w Europie - powiedział w wywiadzie dla PAP ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Wyzwania ciągle się zmieniają i aktualizują, a zaopatrzenie, personel i logistyka to tylko część z nich - wskazał.



Podał, że Rosja siłą deportuje na swoje terytorium Ukraińców z terenów, na których ustanowiła reżim okupacyjny, także rannych ukraińskich żołnierzy i nie ujawnia ani miejsca ich pobytu, ani poziomu opieki medycznej.



Przyznał, że wojna niesie ryzyko epidemii chorób zakaźnych, dlatego monitorowanie potencjalnego rozprzestrzeniania się patogenów znacznie zintensyfikowano. 05:55 Na zajętych niedawno terytoriach w obwodzie ługańskim Rosjanie rozpoczęli tzw. działania filtracyjne. "Polują na ludzi, mających związek z armią, interesują się też ich krewnymi. Mężczyzn zmuszają, by poszli walczyć przeciwko Ukrainie, czyli wykorzystują ich jako mięso armatnie" - informuje szef obwodu. 05:22 Szefowie państw i rządów UE, którzy w czwartek rozpoczęli szczyt w Brukseli, uznali Rosję za kraj, który próbuje wykorzystać żywność jako broń w wojnie z Ukrainą i ponosi wyłączną odpowiedzialność za sztuczny światowy kryzys żywnościowy - wynika z konkluzji szczytu, opublikowanych na stronie Rady Europejskiej.

05:20 Unia Europejska pokazała, że to ona nadal wyznacza reguły gry na kontynencie europejskim, a nie Rosja czy Chiny - oświadczył na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując fakt przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. 05:15 Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych Azot staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców - oświadczył w czwartek wieczorem Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.



Możliwość wyjścia będzie tylko na okupowaną część obwodu ługańskiego - napisał Hajdaj na Telegramie. W strefie przemysłowej miasta zniszczono już wiele umocnień obronnych. Nie wykluczamy możliwości odejścia (wojsk ukraińskich) na bardziej umocnione pozycje - dodał.



Wcześniej Hajdaj informował, że strefa przemysłowa Siewierodoniecka i teren zakładów Azot to ostatnia część miasta, gdzie trwa ukraińska obrona.



Gubernator poinformował, że przeciwnik "rzucił wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód ługański, a walki toczą się na wszystkich kierunkach".

