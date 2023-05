Siły rosyjskie zaatakowały Bachmut amunicją fosforową - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko. "Bachmut. Fosfor. Drań jest bezwartościowy. Tak samo było w Mariupolu. Kiedy nie mogą nic zrobić, zaczyna się fosforyzowanie" - zaznaczył mer. Sobota to 437. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Zniszczenia we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

06:00 Rzut na mapę. "Bachmut jest tak naprawdę kupą gruzów. Morale spada"

"Bachmut jest tak naprawdę kupą gruzów. Nie spotkałem w mieście ani jednego okna, które byłoby w całości. Ulice i chodniki są wysypane szkłem. Faktem jest, że Rosjanie posiadają ponad 80 proc. miasta" - mówił piątkowy gość najnowszego Rzutu na mapę, medyk pola walki Damian Duda. Kilka dni temu wrócił z Bachmutu do kraju wraz z zespołem. "Wielokrotnie byliśmy ostrzeliwani. Bardzo często Rosjanie widząc z drona poruszanie się naszej grupy, kryli nas ogniem artylerii, ogniem z drona" - zaznaczył. Mimo to zamierza wrócić do Ukrainy.