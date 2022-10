Ukraińskie siły kontynuują przesuwanie linii frontu na południu kraju. Rosjanie z kolei uciekają z prawego brzegu Dniepru, przemieszczając na lewy brzeg różne elitarne jednostki i skład oficerski. Na prawym brzegu pozostają jedynie zmobilizowani. G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy. Były szef ukraińskiej firmy produkującej silniki lotnicze Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany pod zarzutem zdrady. Ukraińcy podejrzewają go o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym. Najważniejsze informacje z 242. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z niedzieli 23.10.2022 roku.

12:14 Rano ostrzelany został hotel w okupowanym przez Rosjan Enerhodarze - przekazał na Telegramie mer Dmytro Orłow. Obecnie nie wiadomo, czy w wyniku ostrzału były jakieś ofiary. W swoim wpisie mer zauważył, że z hotelu tego "lubili korzystać okupanci i kolaboranci". 12:11 Rosyjskie wojska wycofują się z prawego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, prawdopodobnie przygotowując się do wysadzenia tamy Kachowki. To wnioski z raportu analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Na prawym brzegu rzeki obecni nadal są jednak niedawno zmobilizowanych obywatele rosyjskich. 11:30 Pięć osób zostało rannych w wyniku porannego ostrzału Nikopola - powiedział szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Valentin Rezniczenko. 11:15 Ukraińskie siły kontynuują przesuwanie linii frontu na południu kraju, a rosyjskie wojsko wzmacnia swoje pozycje na lewym brzegu Dniepru, po ewakuacji z prawego brzegu - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe.

10:05 Rosjanin, pracownik branży IT, od miesiąca ukrywa się w lesie przed mobilizacją na wojnę na Ukrainie - pisze niezależny portal Mediazona. W dziczy programista ma dwa namioty: jeden do snu, drugi do pracy. 09:32 Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 7,221 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,412 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. 09:23 Twierdzenia właściciela Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna o budowie linii obrony w obwodzie ługańskim sugerują, że Rosja przygotowuje się do odparcia ukraińskiego kontrataku głęboko za obecną linią frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 08:42 Zmobilizowani Rosjanie, którzy po przybyciu na linię frontu odmówili walki na wschodzie Ukrainy, są więzieni, okupanci wywierają na nich nacisk psychologiczny - przekazał lojalny wobec Kijowa gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. 08:21 W obwodzie biełgorodzkim w Rosji po ostrzale wybuchł pożar podstacji elektrycznej. "Pociski uszkodziły podstację znajdującą się obok zakładu przemysłowego. W związku z tym wielu odbiorców zostało odłączonych od światła, a także kilka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostało pozbawionych zasilania" - napisał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. 08:10 Rosjanie ostrzeliwali w nocy pięciopiętrowe i dziewięciopiętrowe budynki w mieście Mikołajów w południowej części Ukrainy. Zniszczone zostały samochody, rurociąg grzewczy i plac zabaw. Nie ma ofiar - przekazało Dowództwa Operacyjnego "Południe". 08:01 Jewgienij Prigożyn, określany jako "kucharz Putina", tworzy rozbieżności w rosyjskich władzach - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Chodzi o budowę tzw. linii Wagnera - czyli pasmo umocnień na północnym wschodzie Ukrainy. Jak podkreśla ISW, "rosyjska społeczność nacjonalistyczna niejednokrotnie oskarżała Kreml o to, że nie jest on w stanie obronić granicy obwodu biełgorodzkiego", graniczącego z Ukrainą. Możliwe, że Prigożyn stara się wzmocnić ich żądania - wskazują analitycy. 07:15 Łącznie minionej doby rosyjska armia przeprowadziła 32 rakietowe i 25 lotniczych ataków oraz ponad 80 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. 06:45 W wyniku uderzeń ukraińskich sił w miejsca dyslokacji rosyjskiego sprzętu i żołnierzy w ostatnich dniach na południu Ukrainy rannych zostało ok. 250 rosyjskich wojskowych - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:30 G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy. 06:25 Były przewodniczący rady dyrektorów producenta turbin Motor Sicz Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu. Bogusłajewa zatrzymano w jego domu, a następnie przewieziono go konwojem do Kijowa - poinformowały w sobotę ukraińskie media, które cytuje agencja Reutera. Były szef Motor Sicz, jak również był członek parlamentu, jest podejrzany o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym. Poznaj szczegóły: Zarzucono mu zdradę. Jeden z najbogatszych Ukraińców zatrzymany 06:23 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych poinformował, że Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę na "bardzo szeroką" skalę i zadeklarował, że ukraińskie wojsko z pomocą sojuszników poprawi i tak już dobre wyniki w zestrzeliwaniu rakiet. "Geograficznie to ostatnie masowe uderzenie jest bardzo szerokie" - oznajmił Zełensk w swoim orędziu, wymieniając regiony w zachodniej, centralnej i południowej Ukrainie. "Oczywiście nie mamy możliwości technicznych, aby strącić 100 procent rosyjskich rakiet i dronów uderzeniowych. Jestem pewien, że stopniowo, z pomocą naszych partnerów, to osiągniemy. Już teraz strącamy większość pocisków cruise, większość dronów" - dodał ukraiński lider. Przeczytaj więcej na ten temat: Zełenski o punkcie zwrotnym. "Wtedy możemy rozmawiać"