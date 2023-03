W mieście Kołomna odległym o ok. 100 km od Moskwy nastąpił w czwartek wieczorem silny wybuch - poinformował portal Ukrainska Prawda. Stany Zjednoczone nie dostarczają Ukrainie d anych wywiadowczych o celach w Rosji – oświadczył rzecznik Pentagonu określając oskarżenia Rosji w tej sprawie jako "nonsensowne". Według doniesień medialnych "rosyjskie siły przedarły się przez ukraińską obronę we wschodnim Bachmucie i zdobyły około 20 budynków mieszkalnych i biurowych". Piątek, 03.03.2023, to 374. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Naprawa infrastruktury krytycznej / STR / PAP/EPA 05:28 Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym znajduje się od kilku godzin pod gruzami ostrzelanego budynku w Zaporożu. 05:15 Stany Zjednoczone nie dostarczają Ukrainie danych wywiadowczych o celach w Rosji - oświadczył rzecznik Pentagonu określając oskarżenia Rosji w tej sprawie jako "nonsensowne".

Jak przypomina Reuters prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył w ub. tygodniu Zachód o pomaganie Ukrainie w atakach na cele strategiczne w Rosji i oświadczył, że w tej sytuacji Moskwa zawiesza swój udział w nowym układzie o ograniczeniu zbrojeń START.



Jak przypomina Reuters prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył w ub. tygodniu Zachód o pomaganie Ukrainie w atakach na cele strategiczne w Rosji i oświadczył, że w tej sytuacji Moskwa zawiesza swój udział w nowym układzie o ograniczeniu zbrojeń START.



Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powtórzył w czwartek te oskarżenia dodając, że bez pomocy USA "Ukraina nie byłaby w stanie atakować przy pomocy dronów celów w Rosji". 05:09 Agresja Rosji na Ukrainę będzie w centrum uwagi podczas rozmów prezydenta Joe Bidena z konclerzem Niemiec Olafem Scholzem - oświadczył wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu. USA mają też ogłosić w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Rozmowy mają dotyczyć głównie "koordynacji polityki wobec Ukrainy" powiedział urzędnik dodając, że obaj przywódcy mogą także omówić kwestię zagrożenia wynikającego z ewentualnych dostaw broni do Rosji przez Chiny. 04:56 W mieście Kołomna odległym o ok. 100 km od Moskwy nastąpił w czwartek wieczorem silny wybuch - poinformował portal Ukrainska Prawda powołując się na rosyjską agencję RIA Novosti oraz rosyjskie serwisy społecznościowe.



Mieszkańcy miasta cytowani przez lokalne źródła mówili, że przed eksplozją słyszeli głośny świst. Wybuch miał nastąpić na przedmieściach miasta.



W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo ukazujące moment eksplozji. Justyna Lasota-Krawczyk