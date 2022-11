Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjskie zmasowane ostrzały w środę wywołały na Ukrainie blackout. Od godz. 4 sieć energetyczna znów działa jako całość - poinformował ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko. W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji części obwodu chersońskiego znaleziono ciała ponad 430 cywilów zabitych przez siły okupacyjne oraz dziewięć miejsc, w których torturowano ludzi – poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Najważniejsze wydarzenia związane z 274. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 24.11.2022 r.

Ewakuacja cywilów z Chersonia / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

11:42

Mimo braku prądu, wody i ogrzewania z powodu rosyjskich ostrzałów lekarze kijowskiego Instytutu Serca w środę przeprowadzali pilne operacje. Podczas operacji na sercu dziecka w sali zabrakło światła, lekarze kontynuowali pracę przy zapalonych latarkach.

11:38

Pogrążona w ciemnościach Ukraina na zdjęciach satelitarnych.

11:32

Rosja potrzebuje tygodnia, by przygotować zmasowany atak rakietowy - taki, do jakiego doszło w środę - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Według niego "bez wątpienia" Moskwa będzie ponawiać takie ostrzały.

11:27

W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji części obwodu chersońskiego znaleziono ciała ponad 430 cywilów zabitych przez siły okupacyjne oraz dziewięć miejsc, w których torturowano ludzi - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Zaznaczył, że na wyzwolonym terytorium wciąż jest wiele zaminowanych terenów i budynków. Trwają też ostrzały moździerzowe ze strony rosyjskiej armii.

11:13

Dlaczego Rosja, państwo terrorysta, nawet po dziewięciu miesiącach swoich ciągłych zbrodni, w dalszym ciągu pozostaje jednym z członków waszego zgromadzenia - pytał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas inauguracji sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Warszawie.

10:53

Urzędnicy administracji prezydenta Joe Bidena ocenili, że przed ewentualną konfrontacją nuklearną z NATO Putin może - jeżeli jego wojska nadal będą ponosić porażki w Ukrainie - najpierw użyć tam broni chemicznej - napisał portal Politico.

Obawy te pojawiają się pośród nacisków ze strony rządu USA, który chce się upewnić, że sojusznicy są przygotowani na taką możliwość, oraz dąży do tego, by zwiększyć inwestycje w produkcję systemów wykrywających użycie broni chemicznej - informuje portal, opierając się na rozmowach z sześcioma znającymi sprawę anonimowymi urzędnikami.

Stany Zjednoczone nie mają żadnych danych wywiadowczych, które sugerowałyby, że taki atak na Ukrainie jest nieuchronny - zaznacza Politico.

10:51

To dobra propozycja - mówi premier Mateusz Morawiecki o propozycji szefa polskiego MON, by Niemcy - zamiast Polsce - przekazali wyrzutni Patriot Ukrainie. Co innego mówi były prezydent Bronisław Komorowski. "Oczywiście, że bym przyjął niemieckie baterie Patriot" - oświadczył w programie 7 pytań o 7:07 w internetowy Radiu RMF24.

10:24

Ponad 95 proc. terytorium Mołdawii odzyskało już dostęp do energii elektrycznej po środowej awarii spowodowanej rosyjskimi ostrzałami Ukrainy - poinformował na Twitterze wicepremier i minister infrastruktury Mołdawii Andrei Spinu.

Po rosyjskich atakach, głównie na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy, dostępu do sieci nie miała m.in. stolica Mołdawii, Kiszyniów. Sytuacja była powtórką z 15 listopada, gdy Mołdawia także doświadczyła przerw w dostawach prądu z powodu ataków Rosji na Ukrainę.

09:40

"Trzeba zdać sobie sprawę z najważniejszego: wczoraj tak naprawdę w naszej sieci energetycznej doszło do blackoutu w wyniku ostrzałów. O 4 rano już zdołaliśmy połączyć (sieć), teraz działa jako całość" - powiedział ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko, cytowany przez Interfax-Ukraina.

09:19

Rozlokowanie systemów Patriot na zachodzie Ukrainy wzmocniłoby bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Ukrainy i Europy - oznajmił Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych, komentując inicjatywę polskich władz w sprawie niemieckiej oferty wsparcia obejmującej Patrioty.

"A dlaczego w Polsce? Można na Ukrainie rozlokowywać, na zachodzie. To jest pytanie do naszych partnerów, na jakie są gotowi pójść kroki, by obronić ukraińską granicę i ukraińskie terytorium oraz Europę, by jeszcze na obrzeżach Europy zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej" - powiedział Ihnat, cytowany przez RBK-Ukraina.

08:39

Zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy - poinformował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.



08:19

08:11

Na powierzchnię wydobyto w Ukrainie ok. 3 tys. górników, którzy utknęli pod ziemią po rosyjskich ostrzałach - poinformował Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego na południowym wschodzie Ukrainy.



Operacje ratunkowe przeprowadzono w Krzywym Rogu i w rejonie (powiecie) pawłohradzkim.



Mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł przekazał, że spod ziemi w tym mieście wydobyto łącznie 653 górników. Akcja ratunkowa trwała do wczesnych godzin porannych.

07:52

70 proc. Kijowa jest bez prądu po środowych rosyjskich zmasowanych ostrzałach - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. W obwodzie kijowskim bez dostaw energii pozostają mieszkańcy tysiąca miejscowości.

Kliczko napisał w komunikatorze Telegram, że służby całą noc pracowały nad przywróceniem dostaw energii i wody w mieście. Wodę mają już odbiorcy na lewym brzegu Dniepru, na prawym dostawy mają być przywrócone w pierwszej połowie dnia.

Fachowcy podkreślają, że wznowienie dostaw zależy od sytuacji w całej sieci energetycznej kraju.

07:31

Rosja nie porzuciła celu przejęcia kontroli nad Ukrainą, jednak maskuje swoje zamiary, by zmylić Zachód - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

Jak wskazują analitycy - Putin twierdził w ostatnim czasie m.in., że Ukraina "straciła swoją suwerenność" i znalazła się całkowicie pod kontrolą NATO, że Rosja "stworzyła" Ukrainę i to ona może być "jedynym prawdziwym gwarantem suwerenności" Ukrainy. Powtarzał też, że konieczna jest "denazyfikacja" Ukrainy.

07:14

Pierwszym miejscem, które chcę odwiedzić w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Chersoniu, jest teatr - powiedział PAP były minister kultury Ukrainy, a dziś żołnierz sił zbrojnych tego kraju, Jewhen Nyszczuk, który z bronią w ręku wkroczył do wyzwolonego miasta.

Nyszczuk pojawił się w Chersoniu kilka dni po wycofaniu się stąd okupacyjnych wojsk rosyjskich i wkroczeniu do miasta armii Ukrainy.

07:10

Minionego dnia ukraińskie siły odparły rosyjskie ataki w okolicy ośmiu miejscowości w obwodzie donieckim - czytamy w komunikacie.



Według sztabu personel medyczny w okupowanym mieście Gorłówka w obwodzie donieckim otrzymał od okupacyjnych władz polecenie, by zabierać dokumenty poległym bojownikom tzw. grupy Wagnera oraz by nie przeprowadzać oględzin ich ciał, lecz pakować zwłoki w worki do transportu.

06:39

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów miejscowości i ukraińskich pozycji z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Podczas zmasowanego ataku na budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, kirowohradzkim, zaporoskim, charkowskim i donieckim wystrzelono 67 pocisków manewrujących i ok. 10 dronów bojowych. Ukraińska obrona strąciła 51 pocisków i pięć dronów.

06:26

Filharmonia Narodowa Ukrainy zorganizowała koncert bez świateł.

06:22

Pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Chersoniu.

05:49

Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę na Ukrainie są zbrodniami wojennymi i nie mogą pozostać bezkarne - powiedział Francji Emmanuel Macron.



"Dzisiaj (w środę) miały miejsce ataki rakietowe na Ukrainę, na skutek których znaczna część kraju została pozbawiona wody i prądu (...) Każde uderzenie w cywilną infrastrukturę jest zbrodnią wojenną i nie może pozostać bez kary" - podkreślił francuski prezydent.



05:26

Ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest oczywistą zbrodnią przeciwko ludzkości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wezwał przy tym do odebrania Rosji prawa weta w Radzie.



Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąć (...) Wykorzystuje energetykę jako broń masowego rażenia. Kiedy mamy temperatury poniżej zera i miliony ludzi bez dostaw energii, ciepła i wody, to jest oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości - powiedział Zełenski, za pośrednictwem łącz wideo, podczas nadzwyczajnej debaty Rady poświęconej tematowi rosyjskiego ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną.



Zełenski zwrócił uwagę, że w wyniku rosyjskich ataków prąd straciły nie tylko miliony Ukraińców, ale też mieszkańcy Mołdawii, zaś rosyjskie rakiety zniszczyły też budynki mieszkalne i szpitale, gdzie zginął dwudniowy noworodek.

05:22

Watson zaznaczyła, że obok ogłoszonej w środę pomocy wojskowej dla Ukrainy - w tym m.in. dodatkowej amunicji do systemów obrony powietrznej NASAMS i ciężkich karabinów maszynowych do zestrzeliwania dronów - USA dostarczyły też dotąd pomoc humanitarną o wartości 1,5 mld, w tym 250 mln na ochronę przed mrozem, w tym paliwo grzewcze, generatory, materiały budowlane i koce.

"Rosja nadal nie docenia siły i determinacji Ukraińców i ich próby zdemoralizowania ich po raz kolejny spełzną na niczym" - zapowiedziała Watson.

05:08

Jak podało w środę ukraińskie ministerstwo energetyki, w efekcie środowego ostrzału większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu i tymczasowo została produkcja prądu we wszystkich elektrowniach atomowych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii. Poinformowano jednak, że tło promieniowania na terytorium elektrowni atomowych pozostało w normie.

Na sprawę uwagę zwróciła też ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która na forum Rady Bezpieczeństwa stwierdziła, że odcięcie od prądu elektrowni jądrowych zwiększyło ryzyko wypadku jądrowego, w tym wydostania się materiałów radioaktywnych.

04:56

Rosyjski ostrzał rakietowy na Ukrainę pokazuje, że Kreml jest skłonny zwiększyć ryzyko incydentu jądrowego, który może zagrozić całemu regionowi - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson.

"Podczas gdy Rosja boryka się z problemami na polu bitwy, w coraz większym stopniu skupia się na horrendalnych atakach przeciwko Ukraińcom, za pomocą dotkliwych uderzeń uszkadzających infrastrukturę energetyczną, robiąc to celowo wraz z nadejściem zimy" - napisała w oświadczeniu Watson. Jak dodała, celem strategii reżimu Putina jest "zwiększenie cierpienia i śmierci ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci".