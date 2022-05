Serię silnych eksplozji słychać było nocą we Lwowie. Według niektórych relacji – doszło do 8-10 wybuchów. Z kombinatu metalurgicznego Azowstal, ostatniego bastionu oporu ukraińskich obrońców Mariupola, ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. Rosjanie koncentrują ofensywę na wschodnich regionach Ukrainy oraz próbują umocnić swoje pozycje na Wyspie Węży na Morzu Czarnym. Na południu utrzymuje się ryzyko ostrzału rakietowego – Rosjanie ostrzelali obwód odeski. Najważniejsze informacje z 83. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Z kombinatu metalurgicznego Azowstal, ostatniego bastionu oporu ukraińskich obrońców Mariupola, ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości - poinformowała w poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Anna Maljar.



Jak powiedziała Maljar, wszyscy ewakuowani mają zostać wymienieni. Nie podała jednak bliższych szczegółów.



Dzięki obrońcom Mariupola Ukraina zyskała krytycznie ważny czas. Spełnili wszystkie swoje zadania. Ale odblokowanie Azowstalu środkami militarnymi było niemożliwe - dodała. 05:19 Nocne eksplozje we Lwowie. Ukraińskie media donoszą, że był to najsilniejszy ostrzał tego miasta od początku rosyjskiej inwazji, 05:11 Seria głośnych eksplozji dała się słyszeć w nocy z poniedziałku na wtorek we Lwowie. Brak informacji o ofiarach - informują lokalne media.



Według niektórych relacji, w krótkim okresie czasu dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów.



Dziennikarze Associated Press we Lwowie widzieli jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie miasta. Później czuć było zapach spalenizny. Zobacz również: Rosjanie znów ostrzelali rejon jaworowski tuż przy granicy z Polską

Justyna Lasota-Krawczyk