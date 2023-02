05:08

Rosja deportuje z Ukrainy tysiące dzieci, by oddać je do adopcji rosyjskim rodzinom i zrusyfikować. "To jest ludobójstwo" - powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.



O powołanie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych w czasie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy zaapelowała Ołena Zełenska.



Zełenska powiedziała, że taki trybunał służyłby nie tylko Ukrainie, ale całemu światu.



05:02

Kilka minut po godzinie 3 w nocy czasu polskiego amerykański przywódca dotarł do Białego Domu. Prezydent Joe Biden wysiadł wyraźnie zmęczony ze śmigłowca Marine One, który przetransportował go z bazy Andrews, dokąd dotarł na pokładzie samolotu Air Force One. Po wielogodzinnej podróży z Warszawy Biden poszedł prosto do Białego Domu, pomachał jedynie dziennikarzom, którzy próbowali zapytać go o to, jak wypadła, w jego ocenie, podróż do Europy.

Joe Biden wrócił do USA / Paweł Żuchowski / RMF FM

04:52

W wywiadzie dla stacji ABC News prezydent USA Joe Biden ocenił decyzję Moskwy o zawieszeniu swego udziału w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START jako "duży błąd".



"Niezbyt odpowiedzialny" - dodał amerykański przywódca. Jednocześnie Joe Biden podkreślił, że nie odbiera tej decyzji jako sygnału, że Władimir Putin rozważa użycie broni jądrowej.