09:16

ISW potwierdził również oceny Kijowa, że zbrodnicza polityka Moskwy, polegająca na nielegalnej deportacji, a następnie rusyfikacji ukraińskich dzieci, jest realizowana na najwyższych szczeblach władzy na Kremlu. Według ośrodka dowodzi tego czwartkowe spotkanie Władimira Putina z rosyjską rzeczniczką praw dziecka Marią Lwową-Biełową. Jak podkreślono, to wydarzenie było godne uwagi, bowiem potwierdziło, że "Putin osobiście kieruje działaniami służącymi ułatwianiu programów deportacji i 'adopcji', co (...) może stanowić naruszenie Konwencji (ONZ) w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa".

"Propagandowe kremlowskie media cynicznie ukazują (nielegalne wywózki) jako rzekome ratowanie ukraińskich dzieci z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Zbrodnie deportacji są firmowane przez władze w Moskwie, o czym świadczy fakt, że Lwowa-Biełowa w październiku ubiegłego roku w świetle kamer 'adoptowała' dziecko ze zniszczonego przez najeźdźców Mariupola" - ocenił 8 lutego Mykoła Kułeba, były ukraiński rzecznik praw dziecka i dyrektor organizacji pozarządowej Save Ukraine.

08:41

08:23

W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,4 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 18,4 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,876 mln wjazdów do Polski i ponad 8 mln wyjazdów do Ukrainy.

07:41

16 lutego rosyjscy żołnierze zabili pięciu cywilów i ranili co najmniej 10 - pisze na swoim kanale na Telegramie Pawło Kyrylenko, szef władz obwodu donieckiego.

07:10

Do okupowanego Ługańska, na wschodzie Ukrainy, przybyła kolejna ekipa instruktorów z Iranu, która ma szkolić rosyjskich żołnierzy w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych - poinformował w piątkowym porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:04

W ciągu ostatniej doby Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 41 rakiet różnego typu - wynika z podsumowania opublikowanego przez Sztab Generalny sił Zbrojnych Ukrainy.

"Ponadto okupanci przeprowadzili 24 naloty i ponad 50 ataków z systemów artylerii rakietowej. Wśród cywilów są ranni i zabici" - przekazali ukraińscy wojskowi.

06:09

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że Rosjanie nie będą w stanie przejąć Bachmutu przed rocznicą inwazji 24 lutego.

Podkreślono, że jeśli Rosja nie zdoła przejąć Bachmutu, to może się uciec do zmasowanego rakietowego ataku, bo "sukces militarny wymyka się Rosji z rąk".

ISW zauważa, że Rosja zwiększyła wykorzystanie lotnictwa w Ukrainie.

05:29

W ciągu ostatniej doby Rosjanie 69 razy ostrzelali miejscowości w obwodzie sumskim.

05:12

Grupa amerykańskich senatorów stworzyła projekt, którego celem jest uznanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę za ludobójstwo. Rok po rozpoczęciu brutalnej i nieuzasadnionej wojny Putina z Ukrainą jest jasne, że Rosja popełnia ludobójstwo - stwierdził senator James Risch z ramienia republikanów.