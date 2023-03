Seria ataków rakietowych na Ukrainę. Kilkanaście uderzeń zanotowano w obwodzie charkowskim, wybuchy są także w Kijowie. Według wstępnych doniesień uszkodzona została m.in. infrastruktura energetyczna. Według Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie kontrolują co najmniej 50 proc. Bachmutu. Czwartek to 379. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

05:58 W obwodzie odeskim w wyniku rosyjskiego ataku trafiony został obiekt infrastruktury energetycznej - podał szef odeskiej administracji Maksym Marczenko. Podkreślił, że uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. 05:47 Wczoraj założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował, że najemnicy zajęli wschodnią część Bachmutu. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że jest to zgodne z licznymi innymi przesłankami. ISW szacuje, że Rosjanie okupują co najmniej 50 proc. miasta w obwodzie donieckim. Według nich siły rosyjskie będą teraz intensyfikowały ataki na północny i południowy zachód od Bachmutu, by ominąć rzekę Bachmutka. ISW przypomina, że według Prigożyna po zdobyciu miasta resort obrony Rosji może wycofać grupę Wagnera, a ofensywę będzie kontynuowała regularna armia. Według analityków nic nie wskazuje, by Rosja dysponowała tam dobrze wyszkolonymi siłami, by pozwolić sobie na ofensywę poza Bachmutem, a to by oznaczało, że zdobycie miasta będzie punktem kulminacyjnym operacji w tamtym regionie. 05:31 Wybuchy w Kijowie i na zachodzie kraju i aż 15 uderzeń rakietowych w obwodzie charkowskim - w czwartek rano trwa atak rakietowy Rosji na Ukrainę, w związku z którym ogłoszono alarm przeciwlotniczy na jej całym terytorium. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy usłyszeli dwa głośne wybuchy około godziny 5.44 (4.44 czasu polskiego). Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że doszło do nich w dzielnicy Hołosijewo. Wybuchy w rejonie (dzielnicy) Hołosijewo. Na miejsce udają się wszystkie służby. Szczegóły później - napisał w Telegramie. Oficjalny radar alarmów pokazuje, że eksplozje nastąpiły również na zachodzie Ukrainy, gdzie bomby spadły w obwodzie tarnopolskim i iwano-frankiwskim. Atakowany jest także obwód dniepropietrowski. Zobacz również: Seria wybuchów w ukraińskich miastach 05:00 O godzinie 2:40 czasu lokalnego ogłoszono alarm lotniczy dla całej Ukrainy. Wybuchy rozległy się w Chersoniu, Odessie i Mikołajowie, informuje Ukraińska Prawda. W Odessie wróg uderzył w obiekt infrastruktury energetycznej, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, nie ma ofiar w ludziach - informują władze obwodowe. Szef obwodowej administracji Maksym Marczenko napisał w Telegramie o ograniczeniach w dostawach prądu i zestrzeleniu przez obronę powietrzną kilku dronów. Do wybuchów doszło również Charkowie. Spodziewamy się drugiej fali ataku, dlatego apeluję do mieszkańców regionu o pozostanie w schronach! - apeluje administracja obwodu.