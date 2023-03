06:49

W wyniku ostrzału Kijowa ranne są co najmniej trzy osoby - poinformował mer miasta Witalij Kliczko. 15 proc. odbiorców w stolicy kraju jest bez prądu.

06:45

Jak podaje mer Charkowa Ihor Terechow, Rosjanie w mieście również uderzyli w infrastrukturę energetyczną. Odnotowano kilkanaście eksplozji, w części stolicy obwodu nie ma światła. Wiadomo, że są osoby ranne.

05:58

W obwodzie odeskim w wyniku rosyjskiego ataku trafiony został obiekt infrastruktury energetycznej - podał szef odeskiej administracji Maksym Marczenko. Podkreślił, że uszkodzone zostały także budynki mieszkalne.

05:47

Wczoraj założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował, że najemnicy zajęli wschodnią część Bachmutu. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że jest to zgodne z licznymi innymi przesłankami. ISW szacuje, że Rosjanie okupują co najmniej 50 proc. miasta w obwodzie donieckim.

Według nich siły rosyjskie będą teraz intensyfikowały ataki na północny i południowy zachód od Bachmutu, by ominąć rzekę Bachmutka.

ISW przypomina, że według Prigożyna po zdobyciu miasta resort obrony Rosji może wycofać grupę Wagnera, a ofensywę będzie kontynuowała regularna armia. Według analityków nic nie wskazuje, by Rosja dysponowała tam dobrze wyszkolonymi siłami, by pozwolić sobie na ofensywę poza Bachmutem, a to by oznaczało, że zdobycie miasta będzie punktem kulminacyjnym operacji w tamtym regionie.