Federacja Rosyjska straciła podczas walk na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych - głosi raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78 rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który spadł na to japońskie miasto. W niedzielnym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski pochwalił użyteczność systemów Patriot i IRIS-T na polu bitwy. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 07.08.2023 r.

05:47 W ciągu 24 godzin na froncie doszło do 50 starć między Rosjanami a Ukraińcami. 05:40 We wschodnich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Alert ogłoszono w związku z zagrożeniem użycia wrogiej broni balistycznej. 05:37 Na froncie zginął Serhij Słabenko - były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Tę informację podano na stronie jednoizbowego parlamentu Ukrainy. 05:30 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78 rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który spadł na to japońskie miasto. "Bębny wojny nuklearnej znów biją; nieufność i podziały narastają" - przestrzegł Guterres w przesłaniu przekazanym przez Wysoką Przedstawiciel ONZ ds. Rozbrojenia Izumi Nakamitsu. "Nuklearny cień, który spadał na świat w okresie zimnej wojny, znów się pojawił. Niektóre kraje ponownie lekkomyślnie potrząsają nuklearną szabelką, grożąc użyciem tego narzędzia zniszczenia" - napisał sekretarz generalny ONZ. 05:20 Federacja Rosyjska straciła podczas walk na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych - głosi raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii zamieszczony w niedzielę na platformie X (znanej poprzednio jako Twitter), Może chodzić o ok. 15 tys. zabitych lub rannych żołnierzy. Według raportu obchody przypadającego 2 sierpnia Dnia Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosji przyćmiło, prawdopodobnie niezamierzone, ujawnienie strat tych elitarnych formacji na Ukrainie.

Nicole Makarewicz