Ukraina uzgadnia ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu - stwierdził minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w filmie dokumentalnym BBC, że w rozmowie telefonicznej w lutym ubiegłego roku, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Władimir Putin groził mu "uderzeniem rakietowym". Wydarzenia związane z 341. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 30.01.2023 r.

Szpital polowy w pobliżu Doniecka / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

05:15

Ukraina uzgadnia ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu w celu zniszczenia magazynów na tyłach armii rosyjskiej i jej punktów dowodzenia - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z kanałem CBC.

W zeszłym roku zapisałem swoje życzenia w liście do Świętego Mikołaja. Ta lista pozostaje w mocy: myśliwce, myśliwce, lotnictwo, pociski podobne do ATACMS lub coś podobnego, zdolne do ataków z dużej odległości na rosyjskie składy paliwa i amunicji, a także na stanowiska dowodzenia - powiedział Reznikow.

Dodał, że nowoczesne czołgi przekazane Ukrainie przez Kanadę i innych międzynarodowych partnerów mogą stać się punktem zwrotnym na polu walki.

Systemy HIMARS były latem punktem zwrotnym, teraz taką rolę będą pełnić czołgi, a później samoloty bojowe będą punktem zwrotnym - zaznaczył minister.



05:13

Przebywający z wizytą w Chile kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO.

Przyczyniliśmy się do tego, aby nie doszło do eskalacji konfliktu, ponieważ miałoby to poważne konsekwencje dla całego świata, na przykład doprowadziłoby do wojny między Rosją a państwami NATO (...) Dołożyliśmy wszelkich starań, jak dotąd nam się to udawało i nadal będziemy to robić - powiedział szef niemieckiego rządu.

Kanclerz oświadczył, że jego kraj nie przekaże Ukrainie samolotów bojowych. Przypomniał jednocześnie, że Niemcy "udzieliły (Ukrainie) wsparcia, podobnie jak inne kraje, w postaci pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej".



05:10

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w filmie dokumentalnym BBC, że w rozmowie telefonicznej w lutym ubiegłego roku, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Władimir Putin groził mu "uderzeniem rakietowym".

W tym trzyczęściowym dokumencie, którego pierwszy odcinek będzie wyemitowany dziś wieczorem, ówczesny szef brytyjskiego rządu w "bardzo długiej" rozmowie telefonicznej z Putinem ostrzegł go, że inwazja na Ukrainę doprowadzi do zachodnich sankcji i większej liczby wojsk NATO na granicach Rosji.

Johnson próbował też powstrzymać rosyjskie działania militarne, zapewniając Putina, że Ukraina nie przystąpi do NATO "w dającej się przewidzieć przyszłości".

W pewnym momencie jakby mi zagroził i powiedział: "Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę" lub coś w tym stylu - kontynuował Boris Johnson.

Myślę, że Putin, sądząc po jego bardzo zrelaksowanym tonie, który wydawał się mieć, bawił się moimi próbami skłonienia go do negocjacji - stwierdził były brytyjski premier.



05:05

Rosyjska rakieta trafiła w niedzielę w budynek mieszkalny w centrum Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Zabiła jedną osobę. Trzy osoby są ranne - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Ekipy ratownicze szukają jeszcze jednej starszej kobiety.

To jest stary budynek. Czwarte piętro zostało zniszczone, a drugie i trzecie poważnie uszkodzone - stwierdził Syniehubow.