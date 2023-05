Ukraińskie siły w ostatnich tygodniach wykorzystały system obrony powietrznej Patriot do strącenia co najmniej jednego rosyjskiego myśliwca - podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie obrony i Kongresie. Kijów i inne miasta ukraińskie były w nocy ponownie celami rosyjskich ataków - poinformowało dowództwo armii ukraińskiej. Jak dodano, wszystkie wszystkie drony atakujące stolicę zostały zestrzelone. Celem rosyjskiego nocnego ataku był obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie - powiadomił mer tego miasta Andrij Sadowy. Najważniejsze wydarzenia związane z 450. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 19.05.2023 r.