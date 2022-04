Rosjanie będą atakowali Donbas jednocześnie z północy i południa - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Kijów zakazał importu towarów z Rosji i wezwał do nałożenia surowszych sankcji. Najważniejsze informacje z rosyjskiej inwazji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.04.2022 roku.

Zniszczenia w Czernihowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

- Rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - poinformował doradca Zełenskiego.

- Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji.

- NATO pracuje nad stałą obecnością wojsk na wschodniej flance.

06:34

Na terenach czasowo okupowanych obywatele Ukrainy są mobilizowani do działań wojennych po stronie państwa-agresora, poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Wróg rozpoczął przymusową mobilizację w szeregi przestępczej "milicji ludowej" na niektórych tymczasowo okupowanych terytoriach. Mężczyźni są okresowo przetrzymywani w punkcie kontrolnym w Wasylówce w obwodzie zaporoskim. Dysponujemy listą przetrzymywanych - powiedziała Denisowa.

Przy wjeździe do Melitopola na przejściach granicznych rosyjscy okupanci zmuszają mężczyzn do wstąpienia do armii rosyjskiej. Podobne "propozycje" wysuwają wojska rosyjskie w Heniczsku w obwodzie chersońskim.

Ponadto w Melitopolu kolaboranci dostarczają rosyjskim bojownikom wykazy mieszkań, w których mieszkają mężczyźni.

06:21

Już rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz. Jak dodał, przeciwnik będzie próbował atakować jednocześnie z północy i południa.

W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk, oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu - powiedział Arestowycz, cytowany przez agencję Unian.

Teraz wszyscy czekają na drugi eszelon. A drugi eszelon to: 10 batalionowych grup taktycznych, które dojeżdżają z Dalekiego Wschodu, (...) 5 armia, i ci, których wywieźli z północy u nas - od Kijowa, Czernihowa, do Sum - przekazał doradca Zełenskiego.

06:20

Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji, jednego ze swoich kluczowych partnerów handlowych przed wojną, z rocznym importem o wartości około 6 miliardów dolarów, i wezwała inne kraje do nałożenia surowszych sankcji gospodarczych na Moskwę.

Dzisiaj oficjalnie ogłosiliśmy całkowite zakończenie handlu towarami z państwem agresorem - napisała w sobotę minister gospodarki Julia Swirydenko na swoim profilu na Facebooku. Od teraz żadne produkty Federacji Rosyjskiej nie będą mogły być importowane na terytorium naszego państwa - dodała.

06:17

NATO jest "w samym środku bardzo fundamentalnej transformacji", która będzie odzwierciedlać "długoterminowe konsekwencje" działań rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, powiedział Stoltenberg w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla gazety “The Telegraph".

NATO pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji, donosi “The Telegraph", powołując się na sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

To, co teraz widzimy, to nowa rzeczywistość, nowa normalność dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego poprosiliśmy teraz naszych dowódców wojskowych o zapewnienie opcji dla tego, co nazywamy resetem, długoterminową adaptacją NATO - cytuje Stoltenberga.

06:16

Ukraińska Rada Ministrów wypowiedziała trzy umowy między rządami Ukrainy i Białorusi w dziedzinie oświaty i nauki, napisał na swoim koncie w Telegramie Taras Melnyczuk, przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej.

Wygasły umowy między Radą Ministrów Ukrainy a Rządem Republiki Białoruś w sprawie wzajemnego uznawania i równoważności dokumentów dotyczących stopni naukowych i akademickich oraz współpracy w zakresie certyfikacji pracowników naukowo-dydaktycznych o najwyższych kwalifikacjach. Ponadto Rada Ministrów rozwiązała umowę między rządem Ukrainy a rządem Republiki Białorusi o współpracy naukowo-technicznej - napisał Taras Melnyczuk.

06:00

Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 13 wrogich celów, w tym trzy samoloty, śmigłowiec i cztery pociski manewrujące - informuje dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy.