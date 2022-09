Władimir Putin w pierwszym od wybuchu wojny orędziu zapowiedział częściową mobilizację. Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji. Prorosyjscy separatyści ogłosili plany przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia do Rosji Donbasu i części zajętych obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego trzeba będzie rozminować teren o powierzchni 12 tys. kilometrów kwadratowych - poinformował Roman Prymusz, zastępca dyrektora Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jak dodał, może to zająć nawet kilka lat. Najnowsze informacje dotyczące 210. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Budynek mieszkalny zniszczony przez uderzenie rakiety w miejscowości Kurachowe w obwodzie donieckim / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

17:04

Mobilizacja jest bardzo niepopularnym procesem w Rosji. Młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać na wojnę na Ukrainę - mówił w radiu RMF24 Zbigniew Parafianowicz - reporter i autor książek o Ukrainie, komentując ogłoszoną dziś przez Władimira Putina decyzję o częściowej mobilizacji. Ukryta mobilizacja trwała już od wielu miesięcy w Rosji i była prowadzona bardzo nieudolnie. Nie udawało się pozyskać odpowiedniej liczby rekrutów czy też chętnych do wojny na Ukrainie na prowincji. Liczby "mobilizowanych" ludzi w więzieniach i koloniach karnych były niewystarczające - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

17:02

Rosja wyraźnie przegrywa wojnę z Ukrainą - ocenił prezydent Litwy Gitanas Nauseda, komentując ogłoszoną przez prezydenta Władimira Putina częściową mobilizację.

Każda decyzja musi być traktowana poważnie, dlatego na poniedziałek zwołuję posiedzenie Rady Obrony Państwa, na którym omówimy ze specjalistami i innymi liderami, jak postrzegamy obecną sytuację i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić - poinformował Nauseda, który uczestniczy w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

16:07

Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego trzeba będzie rozminować teren o powierzchni 12 tys. kilometrów kwadratowych - poinformował Roman Prymusz, zastępca dyrektora Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Prymusz przyznał, że rozminowanie tego obszaru może zająć nawet kilka lat. Służbom ukraińskim będą w tym pomagać specjaliści z USA, Wielkiej Brytanii oraz Kanady.

15:43

W swoim pierwszym przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ kanclerz Niemiec Olaf Scholz oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o "rażący imperializm". Skrytykował także forsowane przez Moskwę referenda, dotyczące przyłączenia do Rosji okupowanych terenów na wschodzie i południu Ukrainy.

Jeśli chcemy, aby ta wojna się skończyła, nie możemy być obojętni na to, jak się skończy. Putin zrezygnuje z wojny i imperialnych ambicji tylko wtedy, gdy zda sobie sprawę, że nie może wygrać tej wojny - stwierdził Scholz. Nie wolno nam siedzieć i czekać w sytuacji, gdy dobrze uzbrojone supermocarstwo nuklearne - członek-założyciel ONZ i stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ - chce użyć siły do przesunięcia granic. Nic nie może usprawiedliwić podbijania Ukrainy przez Rosję. Jest tylko jedno określenie: to jest czysty imperializm! - mówił. Apelował też do przywódców państw o obronę światowego porządku, zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych. Naszym problemem nie jest brak zasad. Naszym problemem jest brak woli ich przestrzegania i egzekwowania - dodał.

14:29

To jest pewien akt desperacji. Do tej pory Władimir Putin chyba wierzył, że jest w stanie na takim "zaciągniętym hamulcu" zwyciężyć Ukraińców - tak Agnieszka Legucka, ekspertka ds. Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych skomentowała w radiu RMF24 ogłoszoną przez Władimira Putina decyzję o częściowej mobilizacji. Od wczoraj obserwuję wzrost wyszukiwań frazy: 'jak wyjechać z Rosji'. Po 24 lutego z Rosji wyjechało około 400 tysięcy Rosjan. To w szczególności młodzi Rosjanie, głównie mężczyźni. Ponownie będzie ucieczka z Rosji tej właśnie kategorii ludzi, żeby uciec od tej mobilizacji, nawet częściowej - oceniła.

14:24

Putin nie jest zainteresowany pokojem. Putin jest zainteresowany jedynie eskalacją agresji. Częściowa mobilizacja i referenda, to kolejny przejaw tego, że jest zdesperowany przebiegiem tej agresji - oznajmił rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano, reagując na ogłoszoną przez rosyjskiego przywódcę częściową mobilizację.

Państwa członkowskie UE odbyły już spotkanie koordynacyjne, na którym dyskutowały odpowiedź UE na trwającą agresję przeciwko Ukrainie. Chodzi o wszystkie aspekty tej agresji - popełnione zbrodnie, referenda, odkrycie masowych grobów - dodał przedstawiciel KE.

13:01

12:57

Dym unoszący się nad Zaporożem po eksplozji.

12:53

Ukraiński SOF zniszczył rosyjski BMD-4M za pomocą amunicji z drona, obwód chersoński

12:48

Ogłoszenie częściowej mobilizacji i przyspieszenie organizacji referendów akcesyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy to zwycięstwo tzw. partii wojny. Chodzi o urzędników, którzy naciskają na zaostrzenie działań wojennych, takich jak Dmitrij Miedwiediew czy Ramzan Kadyrow. Kreml przekonały także ostatnie porażki na froncie w Ukrainie.

12:44

Setki osób ekshumowanych w Iziumie, z których przynajmniej część była ofiarami egzekucji zbiorowych i obozów filtracyjnych pokazuje, że metody armii rosyjskiej są inspirowane metodami Armii Czerwonej Stalina - pisze historyk Thierry Wolton w dzienniku "Le Figaro".



"Ślady pozostawione przez morderców na swoich ofiarach, wszystko to przywodzi na myśl inną rzeź, charakterystyczną dla dawnego barbarzyństwa: odkrycie w lesie Katynia w 1941 roku masowych grobów i masowych mordów dokonanych przez sowiecką policję polityczną na tysiącach polskich oficerów i części elity Polski" - pisze autor "Światowej historii komunizmu".





12:33

Pierwsze damy Francji i Ukrainy, Brigitte Macron i Ołena Zełenska rozmawiały w Nowym Jorku w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat przyjmowania ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi do francuskich szpitali oraz dzieci uchodźców z Ukrainy do szkół we Francji.

Pierwsze damy rozmawiały we wtorek przez około godzinę w Ukraińskim Instytucie Ameryki o tzw. operacji "Bocian", która ma polegać na transportowaniu chorych ukraińskich dzieci i nastolatków na leczenie onkologiczne we francuskich szpitalach - podała stacja BFM TV w środę.

12:06

Płonący rosyjski sprzęt.

11:57

Tyran w końcu uruchomił w swoim kraju procesy, które go pogrzebią - skomentował ogłoszenie w Rosji mobilizacji mer stolicy Ukrainy Kijowa Witalij Kliczko. Cywilizowany świat musi zrozumieć, że zło trzeba zniszczyć u korzeni, a nie prowadzić rozmowy o negocjacjach pokojowych - zaznaczył.

"Ogłoszone przez Putina groźby mobilizacji i nuklearne nie pomogą agresorowi w jego pragnieniu podboju i zniszczenia Ukrainy i Ukraińców. Tyran w końcu uruchomił w swoim kraju procesy, które go pogrzebią. I cywilizowany świat powinien nareszcie zrozumieć, że zło trzeba niszczyć u korzeni, a nie rozmawiać o jakichś iluzorycznych ‘negocjacjach pokojowych’" - napisał Kliczko na Telegramie.

Telegram

11:41

W ślad za Turcją banki w Armenii, Wietnamie i Kazachstanie przestały honorować karty rosyjskiego systemu płatniczego Mir - podał portal Ukrainska Prawda.



O podjęciu takiej decyzji poinformowały wietnamski bank BIDV i Narodowy Bank Kazachstanu Halik. Rosyjskie karty Mir nie są obsługiwane ani w terminalach, ani w bankomatach - zauważa Ukrainska Prawda. Portal dodaje, że również banki w Armenii powiadomiły, że przestają obsługiwać rosyjski system płatniczy.



We wtorek z korzystania z Miru zrezygnował jeden z największych tureckich banków - Isbank. Tego samego dnia na stronie internetowej systemu płatniczego zamknięto zakładkę informującą o tym, w jakich krajach na świecie można z niego korzystać - odnotowuje Ukrainska Prawda.

11:30

Efekty rosyjskiego ostrzału w obwodzie donieckim.

11:17

Potwierdziły się wcześniejsze informacje o częściowej mobilizacji w Rosji. Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia, będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, do zagarnięcia części terytoriów. Nie możemy się na to zgodzić - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

W wyemitowanym rano w rosyjskiej telewizji państwowej przemówieniu prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w kraju, która ma się rozpocząć już w środę, 21 września. Częściowa mobilizacja ma objąć rezerwistów, osoby, które odbyły służbę w wojsku.

10:51

Decyzja o przeprowadzeniu tzw. referendów na terytorium Ukrainy i o "częściowej mobilizacji" to krzyk rozpaczy Rosji i wyraz desperacji - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow. Dla Ukrainy, podkreślił, "to niczego nie zmienia".

10:39

Kontrofensywa na południu Ukrainy jest trudna, Rosjanie zaciekle bronią terenu, by utrzymać kontrolę nad drogami prowadzącymi na Krym - napisał portal telewizji Sky News.



Ukraińskie władze, zarówno cywilne jak i wojskowe, objęły niemal całkowitym embargiem informacje na temat kontrofensywy na południu, która ma na celu odbicie okupowanego przez Rosjan Chersonia, jedynego miasta obwodowego, jakie najeźdźcom udało się zdobyć - pisze Sky News. Kontrofensywa w południowych obwodach nie jest tak szybko, jak odbijanie terenów na północnym wschodzie Ukrainy, które odbyło się błyskawicznie.

10:04

Władimir Putin wygłosił pierwsze orędzie od zapoczątkowanej 24 lutego inwazji na Ukrainę. Przywódca Rosji zapowiedział w nim częściową mobilizację, która rozpocznie się już dzisiaj - 21 września. Doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podoljak stwierdził, że taka decyzja jest najlepszym dowodem na to, że wojna nie idzie zgodnie z planem Kremla.

09:53

Fikcyjne referenda i mobilizacja to oznaki słabości, porażki Rosji - przekazała ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink. Dodała, że USA będą nadal wspierały Ukrainę i nigdy nie uznają władzy Rosji nad zajętymi terytoriami.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w środę rano częściową mobilizację w Rosji. Operacja ma rozpocząć się jeszcze w środę i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Mobilizacja obejmie 300 tys. osób - poinformował w środę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

09:45

"Mamy do czynienia z desperacją, która będzie realizowana politycznie poprzez pewne radykalne działania mające przyspieszyć wojnę po rosyjskiej stronie. (...) Rosjanie po aneksji obszarów okupowanych będą chcieli zmobilizować do armii Ukraińców, którzy tam mieszkają. To będzie niepewny żołnierz, ale przez wieki tak tworzone były armie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Eberahrdt, ekspert od spraw wschodnich, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

09:37

55110 żołnierzy, 2227 czołgów, 4748 wozów opancerzonych i 932 dronów - to tylko część strat, jakie Rosja poniosła od początku inwazji na Ukrainę.

09:25

09:18

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Na front mają ruszyć rezerwiści. Jak przekazał minister obrony Siergiej Szojgu, zmobilizowanych ma zostać 300 tysięcy osób.

08:49

Władimir Putin zapowiedział częściową mobilizację w Rosji. Prezydent powiedział to w orędziu, które miało być początkowo wygłoszone we wtorek wieczorem.

Zobacz również: Putin ogłasza częściową mobilizację

08:46

Siergiej Ławrow przyleciał do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

08:42

Siły rosyjskie zabiły we wtorek sześciu cywilnych mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował we środę na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Rannych zostało 20 osób.

Dwie osoby zginęły w Bachmucie, po jednej w Torecku, Heorhijiwce, Drużbie i miejscowości Wełyka Nowosiłka.

Od początku wojny zginęło już w obwodzie donieckim 868 cywilów, a 2193 osoby odniosły obrażenia. Bilans ten nie uwzględnia ofiar w Mariupolu i Wołnowasze, gdyż nie ma możliwości określenia ich liczby - poinformował Kyryłenko

08:14

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji- powiadomiły rosyjskie media państwowe.

Putin powiedział o tym w czasie wystąpienia wyemitowanego w środę rano.

Dzień wcześniej samozwańcze władze okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy zapowiedziały pilne przeprowadzenie referendów w sprawie przyłączenia do Rosji.

08:05

W Rosji przyjmowana jest ustawa, która zwiększa kary za dezercję, niestawienie się na pobór do wojska czy niewypełnienie rozkazu dowódcy. Za poddanie się można będzie trafić do więzienia na 10 lat.



Sama ustawa, jak podkreśla ISW, nie przewiduje ogólnej mobilizacji ani rozszerzenia zasad poboru do wojska. Według ISW na razie Kreml zamierza zwiększyć liczbę ochotników przez "przymusowy wolontariat" czyli to, co lider Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał "samomobilizacją".

07:56

Według ISW Putin i jego otoczenie uświadomili sobie, że siły, którymi obecnie dysponuje Rosja, nie są wystarczające do zdobycia Ukrainy, zaś dotychczasowe próby pozyskiwania nowych sił do walki przez dobrowolną mobilizację nie dały wystarczających efektów.

07:50

Plany aneksyjne są skierowane przede wszystkim do odbiorców w Rosji - Putin liczy, że zwiększy możliwości tworzenia ochotniczych oddziałów poprzez używanie argumentu o "obronie" nowych ziem - uważa ISW w najnowszym raporcie.



"Kreml chce użyć sfałszowanych wyników nielegalnych "referendów", by zaanektować część Ukrainy oraz uznać ją za część rosyjskiego terytorium - pisze w najnowszym raporcie ISW.



ISW ocenia także, że Putin widzi aneksję jako możliwość powstrzymywania ukraińskiej kontrofensywy. "Ukraińskie próby wyzwolenia okupowanych terytoriów będą przedstawiane jako ataki na Rosję" - ocenił ISW.

07:27

Olena Zełenska weźmie udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

07:14

Ukraińskie siły zbrojne donoszą, że zestrzelili wrogi samolot szturmowy SU-25 i wyprodukowany w Iranie dron kamikaze SHAHED-136.

07:05

Przełożone wystąpienie Władimira Putina, to nie tylko dla nas, ale i Rosjan potężna zagadka. Większość państwowych rosyjskich programów telewizyjnych była wieczorem przygotowana na transmisję wystąpienia Putina i ją zapowiadała. Jednak w pewnym momencie, bez podania jakichkolwiek powodów, skończyły się programy publicystyczne na żywo i na przykład na kanale pierwszym rozpoczęto emisję filmu.

Z kolei w niezależnej telewizji internetowej Dożd eksperci przekonywali, że Putin miał ogłosić mobilizację, jednak się zreflektował, bo dotarło do niego, że to może wyprowadzić ludzi na ulice.

Wieczorem w Rosji najczęściej poszukiwanymi frazami w internecie były - "jak wyjechać z kraju" i "jak uniknąć mobilizacji". Niebotycznie wzrosły ceny na bilety lotnicze do Armenii i Turcji. Jeden z ekspertów zwrócił też uwagę na fakt, że nawet za pieniądze nie było zbyt wielu chętnych do udziału w wojnie, gdy Rosja odnosiła sukcesy. Mobilizacja w obecnej sytuacji na froncie, gdy Ukraina jest w kontrofensywie, oznaczałaby, że ludzie stają się mięsem armatnim. I to za darmo.

06:31

Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych: żołnierze ukraińscy odparli ataki Federacji Rosyjskiej w miejscowościach Wesele, Kurdiumjewka, Mikołajówka Druga, Bachmut, Zajcewo, Majorsk, Pierwomajsko, Marinka i Nowomyhailiwka.

06:17

Nocne eksplozje w Charkowie.

06:00

Przebywający w Nowym Jorku premier Japonii Fumio Kishida potępił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, inwazję Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że depcze to filozofię i zasady Karty Narodów Zjednoczonych.



Kishida określił atak na Ukrainę jako destabilizujący porządek międzynarodowy. Mówił, że powinny zwyciężyć rządy prawa, a nie przymus siły.

05:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym orędziu zademonstrował spokój, wypowiadając się na temat pseudoreferendów, dotyczących przyłączenia do Rosji części okupowanej Ukrainy.



"Naszego zdania nie zmienia hałas ani żadne zapowiedzi" - powiedział ukraiński lider, cytowany przez agencję dpa.



"Bronimy Ukrainy, wyzwalamy nasz kraj i nie okazujemy przede wszystkim żadnej słabości" - oświadczył.





05:24

Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji.

Według unijnego dyplomaty Rosja i wszyscy, którzy są zaangażowani w te głosowania, jak również w inne przypadki łamania prawa międzynarodowego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dalsze "środki restrykcyjne" zostaną wzięte pod uwagę - powiedział Borrell, którego wypowiedź cytuje agencja dpa.



"Unia Europejska zdecydowanie potępia planowane nielegalne "referenda"" - dodał Borrell.

05:16

Rosyjski prezydent Władimir Putin zrezygnuje ze swoich "imperialnych ambicji", tylko wtedy, gdy zrozumie, że nie może wygrać wojny - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.



"Dlatego nie zaakceptujemy żadnego pokoju dyktowanego przez Rosję i dlatego Ukraina musi być w stanie odeprzeć atak Rosji" - oświadczył Scholz, cytowany przez agencję Reutera.



Niemiecki kanclerz powiedział, że nawrót imperializmu, który jest konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę to nie tylko katastrofa dla Europy, ale dla globalnego, opartego na zasadach systemu pokojowego.

05:05

W tym roku z powodu wojny ukraińskie zbiory będą mniejsze o 35 proc. Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku o około 47 mln osób - mówił prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Polski przywódca zwracał uwagę, że jednym z najbardziej tragicznych globalnych skutków rosyjskiej agresji jest kryzys żywnościowy oraz widmo głodu, które zawisło nad znaczną częścią świata.