Rosyjskie wojska nie mają już możliwości wycofania się z Chersonia - przekonuje minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Jak przekonuje sztab generalny, od początku wojny Rosja straciła 68,9 tys. żołnierzy na froncie. Na Kremlu istnieje silna frakcja krytykują przebieg inwazji - uważają oni, że trzeba podjąć bardziej radykalne działania. To 245. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje w naszej relacji minuta po minucie.

Rosyjskie wojska nie mają już możliwości wycofania się z Chersonia i zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, ponieważ ukraińskie siły utrzymują tam kontrolę ogniową nad wszystkimi przeprawami rzecznymi - oznajmił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z amerykańską telewizją Fox News.

Nie za bardzo wierzę, że przeciwnik będzie w stanie toczyć (w Chersoniu) walki uliczne. Nie jest to dla nich optymalny wariant. Dzięki (amerykańskim) wyrzutniom rakietowym HIMARS i innym rodzajom broni artyleryjskiej posiadamy obecnie kontrolę ogniową nad wszystkimi mostami na Dnieprze. Pozostanie w Chersoniu oznacza dla Rosjan ryzyko, ponieważ później nie będą w stanie stamtąd uciec, tak jak miało to miejsce np. w Iziumie - powiedział Reznikow.

Białoruskie wojsko nagrało apel do żołnierzy z Ukrainy, którzy wcześniej wzywali armię zależną od Mińska, by nie angażowała się w wojnę.

W dość kuriozalnym nagraniu Białorusini mówią im, że "nie jest źle, że przypomnieliście sobie, że jesteśmy narodami braterskimi". Pada także hasło o "pamięci genetycznej" i jest wspominki o zdobyciu Berlina przez Armię Czerwoną.

Jeśli chodzi o nas, powtarzamy to, co wielokrotnie powtarzaliśmy: "jeśli nie chcecie z nami wojny, nie będzie wojny". Nie prowokujcie nas, nie próbujcie zastraszać, nie eskalujcie, a będzie tak, jak chcecie - mówi jeden z białoruskich żołnierzy.

Podkreślono jednak, że "bezzwłocznie odpowiedzą" na ewentualne prowokacje.

Na Ukrainę trafiły dwa amerykańskie systemy obrony powietrznej NASAMS.

Gubernator obwodu briańskiego poinformował, że tory w pobliżu miejscowości Nowozybkow uszkodził ładunek wybuchowy. Linia to główne połączenie kolejowe między Rosją, a południową Białorusią, transportowano tamtędy m.in. sprzęt wojskowy.

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie rosyjska grupa Stop the Wagons. Od czerwca to już co najmniej szósty przypadek sabotażu rosyjskiej infrastruktury, do którego przyznaje się organizacja.

W ciągu minionej doby Rosja straciła 480 żołnierzy, a od początku inwazji 68,9 tys. - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Armia rosyjska stara się utrzymać zajęte terytoria, jednocześnie nie rezygnuje z prób ataku w kierunku Bachmutu i Awdijiwki - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podkreślono, że odparto ataki Rosjan na dziewięciu kierunkach.

Okupanci ostrzeliwują pozycje wojsk ukraińskich wzdłuż linii kontaktowej, fortyfikują się na swoich pozycjach oraz prowadzą lotniczy rekonesans - dodano.

W wyniku ataków Rosjanie uderzyli w regiony ponad 40 miejscowości.

Ugaszono pożar w Dnieprze, spowodowany rosyjskim bombardowaniem. W wyniku ataku zginęły dwie osoby.

Frakcja "siłowików" (przedstawicieli struktur siłowych) we władzach rosyjskich nadal krytykuje przebieg inwazji na Ukrainę; Kreml w dłuższej perspektywie będzie starał się zadowolić tę grupę - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

Frakcja obejmuje osoby z otoczenia Władimira Putina, które "wystawiają siły do walki na Ukrainie" - dodaje think tank. Wymienia takie postacie jak przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow i biznesmen Jewgienij Prigożyn związany z formacją najemniczą nazywaną grupą Wagnera. Kadyrow nawołuje do odwetu wobec Ukrainy i "starcia miast ukraińskich z powierzchni ziemi"; Prigożyn - według mediów - w prywatnych rozmowach ostro krytykuje ministerstwo obrony Rosji.

"Siłowicy znaleźli się w konfrontacji z Putinem w sprawie postępów rosyjskiej wojny na Ukrainie, co unaocznia ich znaczenie w strukturach władzy rosyjskiej" - oceniają amerykańscy analitycy.

Rosja chce zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżając Ukrainę i Stany Zjednoczone o nieprzestrzeganie konwencji o zakazie broni biologicznej - podaje agencja RIA Nowosti, powołując się na list Stałego Przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Wasilija Nebenziego.

Chodzi o kwestię biolaboratoriów w Ukrainie, gdzie rzekomo mają być tworzone groźne wirusy. Rosja od wielu lat przekonuje, że w placówkach prowadzone są takie działania, a szef MSZ Siergiej Ławrow już po rozpoczęciu się inwazji twierdził, że w Ukrainie chciano stworzyć "broń etniczną", która miałaby wybić Rosjan. Nie przedstawił oczywiście żadnych na to dowodów.

Rosyjski MON stworzył nawet prezentacje o biolaboratoriach w Ukrainie. Według Moskwy zaangażowane w sprawę są także polskie uczelnie.

Nie da się zrobić "brudnej bomby" w elektrowni atomowej w Zaporożu, gdyż brakuje do tego sprzętu - powiedział były szef ukraińskiej Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowych Hryhorij Płaczkow.

Powiedział jednak, że możliwa byłaby tzw. strefa wykluczenia, gdyż jest dużo materiału jądrowego. Ale Rosjanie o tym jednak nie mówią.

Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiali we wtorek o pomocy dla Ukrainy, a także wyzwaniach, które obecnie stają przed zachodnimi demokracjami - poinformował Biały Dom.

Podczas rozmowy telefonicznej Biden i Meloni podkreślili silne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami i wyrazili gotowość do współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Omówili swoje zobowiązanie do dalszego udzielania pomocy Ukrainie.

Jak podała w komunikacie Kancelaria Premiera Włoch, Giorgia Meloni zwróciła uwagę na znaczenie partnerstwa transatlantyckiego, zwłaszcza w świetle historycznych wyzwań stojących przed demokracjami zachodnimi, takich jak wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny i żywnościowy.

Minister ds. społeczności i rozwoju terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow powiedział, że kraj potrzebuje 4 mld euro, aby przetrwać zbliżający się sezon zimowy i grzewczy.

Według niego Ukraina potrzebuje urządzeń zapasowych do zaopatrzenia ludności w wodę i energię, w szczególności mobilnych stacji uzdatniania wody, mobilnych stacji grzecznych, agregatów i grzejników elektrycznych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że podczas rozmowy telefonicznej z nowym szefem brytyjskiego rządu Rishim Sunakiem zaprosił go do złożenia wizyty w Kijowie.

Zaprosiłem premiera (Wielkiej Brytanii), by odwiedził Ukrainę - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że relacje dwustronne, brytyjsko-ukraińskie, będą się pogłębiać.

Sunak przekazał, że Ukraina ma "niezachwiane poparcie" Wielkiej Brytanii. Zwrócił także uwagę na znaczenie pracy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i transparentności sytuacji na wypadek wszelkich dezinformacji.

Jak podały siły powietrzne armii ukraińskiego, we wtorek wieczorem około godz. 21 w obwodzie chersońskich zestrzelono dwa irańskie drony Shahed-136.

Kolejny bezzałogowy samolot zniszczono w obwodzie dniepropietrowskim.