Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w budynek hotelu, pod gruzami znajdują się ludzie . W rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców Władimir Putin w pierwszym od wybuchu wojny orędziu zapowiedział częściową mobilizację. "Prezydent Rosji chce utopić Ukrainę we krwi, ale także we krwi własnych żołnierzy" - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego trzeba będzie rozminować teren o powierzchni 12 tys. kilometrów kwadratowych - poinformował Roman Prymusz, zastępca dyrektora Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jak dodał, może to zająć nawet kilka lat. Najnowsze informacje dotyczące 211. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 22.09.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Mężczyźni pomagają starszej kobiecie przejść przez zniszczony most na drugą stronę rzeki w mieście Bałaklija / Mykola Kalyeniak / PAP 09:46 Kadyrowcy w akcji. Skaczą po ruinach i strzelają w powietrze. 09:37 Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w budynek hotelu, pod gruzami znajdują się ludzie - powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.



"Rosyjskie potwory uderzyły rakietą w hotel w parku centralnym. Są duże zniszczenia, pod gruzami są ludzie. Ratownicy usuwają gruzy, by wydobyć ludzi" - napisał Tymoszenko w Telegramie w czwartek rano.



Pociski trafiły m.in. w stację energetyczną, pozbawiając część miejscowości elektryczności oraz w wieżę telewizyjną. Telegram 09:28 Dziś mam dla was 215 dobrych informacji, właśnie dokonaliśmy wymiany, uwalniając z rosyjskiej niewoli 215 bohaterskich obrońców Ukrainy - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nad ranem nagraniu. Ukraińcy zostali wymienieni na 55 rosyjskich jeńców i aresztowanego prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka. Zobacz również: Zełenski ujawnia kulisy wymiany jeńców. "Fan Rosji na 200 bojowników" 09:10 Ogłoszona w Rosji "częściowa mobilizacja" jest faktycznym przyznaniem, że wyczerpały się zapasy ochotników do walki na Ukrainie, ale stworzone w jej efekcie oddziały nie będą skuteczne w walce przez wiele miesięcy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "Rosja prawdopodobnie będzie zmagać się z logistycznymi i administracyjnymi wyzwaniami związanymi nawet z zebraniem 300 tys. (żołnierzy). Prawdopodobnie będzie próbowała utworzyć nowe formacje z wielu z nich, które prawdopodobnie nie będą skuteczne w walce przez wiele miesięcy. Nawet ta ograniczona mobilizacja będzie prawdopodobnie bardzo niepopularna wśród części rosyjskiego społeczeństwa. Putin akceptuje znaczne ryzyko polityczne w nadziei na wygenerowanie bardzo potrzebnej siły bojowej. Posunięcie to jest w istocie przyznaniem, że Rosja wyczerpała zapasy chętnych ochotników do walki na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej. 09:02 08:52 Zaporoże: hotel i podstacja elektryczna zostały trafione rakietami. Pod gruzami znajdują się ludzie. 08:21 Okupanci uderzyli rakietami w stację kolejową w Charkowie. W ataku zniszczyli samochody-chłodnie z ciałami innych żołnierzy - poinformował rzecznik regionalnej administracji wojskowej w Odessie, Serhij Bratchuk. 08:10 W porannym ostrzale Zaporoża zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. 08:00 Ogłoszenie "częściowej mobilizacji" w Rosji jest odzwierciedleniem wielu rosyjskich problemów w trakcie inwazji na Ukrainę - ocenia amerykański ośrodek analityczny ISW. W najbliższych miesiącach nie zmieni sytuacji na froncie i nie jest jasne, czy może na nią wpłynąć w 2023 r. Zobacz również: ISW: Częściowa mobilizacja pokazuje problemy Rosji. To nie zmieni sytuacji na froncie 07:32 Kreml przygotowuje aneksję zajętych ukraińskich terenów i ich obronę. Wojna jądrowa nie była tak blisko od 60 lat - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej". Dziennik podkreśla, że scenariusz wydarzeń na najbliższą przyszłość jest niepokojący. "W piątek rozpoczną się pseudoreferenda w czterech ukraińskich obwodach, które w mniejszym lub większym stopniu kontroluje Rosja: donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Tak zapowiedział w środowym wystąpieniu do narodu Władimir Putin. Ich wynik jest przesądzony. Można też założyć, że te terytoria o powierzchni Węgier zostaną w przyszłym tygodniu wcielone do Rosji. Tak było w 2014 r., gdy pięć dni od takiego niby-głosowania został anektowany Krym" - zaznacza gazeta. Podkreśla, że Zachód już zapowiedział, że tego nie uzna. "Pseudoreferenda nie mają żadnej mocy prawnej" - ostrzegł cytowany przez "Rz" sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



07:27 W czasie ostrzału Zaporoża trafione zostały budynki mieszkalne. 07:23 W godzinach porannych doszło do ciężkiego ostrzału Zaporoża. 07:15 Analitycy wojskowi uważają, że jeśli Rosja przeprowadzi nielegalną aneksję ukraińskich terytoriów okupowanych, to armia może tam zacząć wysyłać poborowych, argumentując, że jest to "rosyjskie terytorium". "Wtedy powiedzą, że ‘to jest Rosja’, a poborowi są wysyłani ‘do obrony’" - prognozuje ekspert. 07:12 Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację i zaciąg 300 tys. ludzi. "To słowo ‘częściowa’ ma złagodzić negatywny efekt. Każdy ma odetchnąć z ulgą i liczyć, że zabiorą kogoś innego" - mówi PAP przebywający na emigracji rosyjski politolog Iwan Prieobrażeński.



"Ogłoszenie masowej mobilizacji miałoby większy efekt negatywny. A mobilizacja częściowa go łagodzi i przy okazji dzieli społeczeństwo, zapobiegając masowemu protestowi. Każdy będzie teraz miał nadzieję, że powołają nie jego, ale jego sąsiada" - uważa Prieobrażeński.



Według niego "jest to po prostu pierwsza fala ogólnej mobilizacji", którą ograniczono liczebnie. Wśród rosyjskich komentatorów pojawiły się opinie, że mobilizacja jest "częściowa" tylko z nazwy. 07:02 Decyzja Putina o mobilizacji to bezpośrednie następstwo porażek Rosji w konflikcie z Ukrainą. Ukraińska kontrofensywa spowodowała załamanie się kremlowskiej narracji o sukcesie specjalnej operacji wojskowej - ocenił w czwartek w rozmowie z PAP kierownik zespołu rosyjskiego OSW Marek Menkiszak. 06:31 Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zgodzili się podczas nieformalnego spotkania w Nowym Jorku na wprowadzenie nowych sankcji wymierzonych w Rosję, powiedział Josep Borrell Rozmawiając z dziennikarzami w Nowym Jorku, Josep Borrell powiedział, że 27 państw podjęło polityczną decyzję o zastosowaniu nowych sankcji sektorowych i indywidualnych. Ministrowie zgodzili się również na dalsze dostarczanie większej ilości broni na Ukrainę. Nowe sankcje będą odpowiedzią na ogłoszenie przez Władimira Putina mobilizacji i pseudoreferendów na terenach okupowanych. 06:15 W ciągu dnia zdemilitaryzowane zostały 4 magazyny, 1 baza, 1 sztab i 1 punkt kontrolny Rosjan. 05:54 Wśród wymienionych z Rosją jeńców znalazło się 108 obrońców Azowstalu. 05:33 Jeńcy wojenni wracają do domu. 05:20 Wysyłamy Rosji bardzo jasne sygnały na temat konsekwencji, z jakimi będzie wiązać się eskalacja konfliktu na Ukrainie - powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Jak dodał, nowa zagrywka Rosji ws. mobilizacji i aneksji okupowanych terytoriów nie odniesie sukcesu.



Jak powiedział urzędnik w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku, choć nuklearne groźby Władimira Putina zawarte w jego środowym orędziu nie są niczym nowym, teraz są oparte o "legalistyczne" argumenty związane z nadchodzącymi pseudoreferendami i aneksją okupowanych terytoriów Ukrainy. Według oficjela, po aneksji Rosja zamierza ogłosić, że jakiekolwiek próby Ukrainy, by odzyskać terytoria będą widziane jako atak na samą Rosję, co pozwoli jej na użycie "wszystkich opcji". 05:13 Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców. Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108 to bojownicy z pułku dowódcy "Azow", w szczególności Denys Prokopenko "Radis", Serhij Wołyński "Wołyń", Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy "Azowa"- którzy znajdują się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana, powiedział Jermak.



Udało się również uwolnić 10 obcokrajowców, którzy bronili Ukrainy. Wśród nich są ci, których okupanci "skazali" na karę śmierci. 05:00 Przeciwko Ukrainie została popełniona zbrodnia i żądamy za nią sprawiedliwej kary - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wirtualnym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak dodał, Ukraina wkrótce przedstawi w ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału do osądzenia Rosji. "Przeciwko Ukranie została popełniona zbrodnia i żądamy sprawiedliwej kary (...) Żądamy kary za próbę kradzieży naszej ziemi, za morderstwo tysięcy ludzi, za zbrodnie i upokorzenie kobiet i mężczyzn" - mówił Zełenski w nagranym uprzednio wystąpieniu w języku angielskim. Zełenski zaprezentował pięciopunktową "formułę dla pokoju", która jego zdaniem miałaby zaprowadzić pokój na Ukrainie i odstraszyć przyszłych agresorów przed podobnymi działaniami. Jak stwierdził, jego pierwszym i najważniejszym punktem jest kara za zbrodnię. Zapowiedział, że Ukraina zgłosi na forum ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie i ząsądzi zadośćuczynienie dla Ukrainy. Justyna Lasota-Krawczyk