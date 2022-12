Rosjanie ostrzelali miejscowości w obwodach chersońskim i zaporoskim. W okupowanym Mariupolu i okolicach widać wzmożoną aktywność wojsk rosyjskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił online na forum Rady Europejskiej. „Najbliższe pół roku będzie decydujące w walce z rosyjską agresją” – powiedział ukraiński przywódca. Według portalu The Kyiv Independent Rosja nadal przerzuca sprzęt wojskowy na Białoruś. Najważniejsze informacje związane z 295. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 15.12.2022 r.

Mieszkańcy na ulicach zniszczonej Buczy niedaleko Kijowa. / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

15:50

Polska wstrzymuje zatwierdzenie podatku od wielkich korporacji. Problem w tym, że jest to pakiet obejmujący 4 decyzje, w tym dotyczącą 18 mld euro pomocy makrofinasowej dla Ukrainy.

15:32

Rosyjskie rakiety wystrzelone przez rosyjskie samoloty spadły na Orichiw, miasto w obwodzie zaporoskim. Dwóch pracowników służb miejskich zostało rannych - informuje na Telegramie Ołeksandr Staruch, gubernator obwodu zaporoskiego.

14:51

"Najbliższe pół roku będzie decydujące w walce z rosyjską agresją; główne zadania, jakie czekają nas w tym okresie, to m.in. przeciwdziałanie terrorowi energetycznemu Kremla, pomoc Ukrainie zimą, wsparcie militarne dla Kijowa i skuteczna dyplomacja" - oznajmił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online na forum Rady Europejskiej. "To jest wojna przeciwko Ukrainie, ale też przeciwko każdemu z was, ponieważ ostateczne cele Rosji sięgają znacznie dalej niż granice Ukrainy i (pozbawienie) nas suwerenności. (Dlatego) kolejne pół roku będzie wymagało podjęcia jeszcze większych wysiłków niż poprzedni taki okres" - podkreślił Zełenski. Nagranie z wystąpieniem polityka zostało opublikowane na jego koncie na Facebooku.

14:00

Piętnastu separatystów z Donbasu, którzy podczas obecnej wojny wzięli udział w walkach po stronie Rosji, zostało skazanych za zdradę stanu - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Wszyscy otrzymali wyroki 15 lat więzienia.

13:25

Od stycznia 2023 roku Pentagon znacząco zwiększy zakres i skalę szkoleń dla ukraińskich żołnierzy w bazie w Niemczech; dotychczas ćwiczyło tam około 300 wojskowych w ciągu miesiąca, a niebawem będzie to 600-800 osób, czyli grupa o liczebności batalionu - poinformował dziennik "New York Times".

13:00

Internauci donoszą o eksplozjach na obszarach przygranicznych regionu Sumy z Federacją Rosyjską. Czekamy na oficjalne informacje.