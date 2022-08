Rosyjskie ostrzały w Doniecku. Trzy osoby zginęły, pięć rannych [RELACJA]

To 162. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego. Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.08.2022 r.

Postawa rządu niemieckiego wobec wojny na Ukrainie pozostaje zagadką, ponieważ jest z gruntu nieuczciwa. U jej przyczyn leży niemiecki antyamerykanizm i oparte na korupcji wpływy Kremla w niemieckiej polityce - mówi belgijski historyk prof. David Engels. Niemiecki rząd, według profesora Davida Engelsa, "dokłada wszelkich starań, by nadal pozyskiwać jak najwięcej taniej rosyjskiej energii, nawet jeśli wiąże się to z łagodzeniem sankcji międzynarodowych, jak w przypadku afery turbinowej" (chodzi o turbinę w głównej tłoczni gazociągu Nord Stream 1, która była serwisowana w Kanadzie, ale pod naciskiem rządu w Berlinie została decyzją rządu Kanady o wyjątkowym uchyleniu sankcji, przekazane Niemcom, by zapewnić ciągłość dostaw gazu z Rosji - PAP).

07:35 Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie. Jedna osoba cywilna zginęła w Bachmucie, jedna w Marjince i jedna we wsi Szewczenko. 07:30 Wygląda na to, że Rosja znalazła port pozwalający jej dostarczać ropę naftową z obejściem zachodnich sankcji, jest to niewielki egipski terminal naftowy El-Hamra - informuje agencja Bloomberg. 07:11 NATO może zrobić więcej, by pomóc Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją, bez ryzykowania otwartym konfliktem między Sojuszem a Rosją - przekonuje na łamach "Foreign Affairs" amerykański politolog Dan Altman. Zaznacza, że jednym z takich działań powinno być pozwolenie na to, by żołnierze sojuszniczych wojsk mogli dobrowolnie walczyć na Ukrainie. 07:00 Wojska rosyjskie najprawdopodobniej wykorzystują Zaporoską Elektrownię Atomową w Ukrainie do grania na lękach krajów Zachodu przed katastrofą jądrową - ocenił amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Według ISW Rosja najpewniej chce w ten sposób osłabić wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Zobacz również: ISW: Rosja wykorzystuje Zaporoską Elektrownię Atomową do grania na lękach Zachodu 06:40 Ukraiński atak na rosyjskie stanowisko dowodzenia w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim. Zniszczono rosyjski sprzęt i posterunek 22. Korpusu Armii Sił Wybrzeża Marynarki Wojennej Rosji. 06:06 Helikoptery Mi-35 dotarły z Czech na Ukrainę - informuje Euromaidan Press. 05:50 Nowe statki z ukraińskim zbożem są gotowe do opuszczenia portów - informuje ukraiński minister spraw zagranicznych. W ukraińskich portach znajduje się 68 statków z 1,2 mln ton ładunku na pokładzie. 05:32 Jak relacjonuje agencja Ukrinform Zełenski zauważył, że w ostatnich dniach w serwisach informacyjnych i mediach społecznościwych pojawia się wiele doniesień o sytuacjach konfliktowych i zagrożeniach - na Bałkanach, wokół Tajwanu, a teraz, być może, dotyczyć będą sytuacji na Kaukazie.



Wszystkie te sytuacje są różne, ale łączy je jedno zjawisko - globalna architektura bezpieczeństwa nie działa. Gdyby działała nie dochodziłoby do tych wszystkich konfliktów - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że właśnie dlatego Ukraina skupia na sobie uwagę, nie tylko przez 161 dni, które upłynęły od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, ale już od lat. Rosja kompletnie ignoruje prawo międzynarodowe i interesy ludzkości jako takiej. 05:20 Jak poinformował w wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Zobacz również: Rosyjskie ostrzały w Doniecku. Trzy osoby zginęły, pięć rannych [RELACJA] Malwina Zaborowska