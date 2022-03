Bez przełomu zakończyły się czwartkowe rozmowy ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Kułeba i Ławrow spotkali się w Turcji. Jak informują Ukraińcy, Rosjanie nadal próbują otoczyć Kijów, ale – jak zapewniają – „nie da się okrążyć Kijowa ani go zająć”. W czwartek dotarły do nas także informacje o ofiarach bombardowania szpitala położniczego w Mariupolu – zginęły tam trzy osoby w tym dziecko. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.03.2022r.

Mieszkańcy przechodzą przez zniszczony most, uciekając z ostrzeliwanego miasta Irpin / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Nie ma postępu w sprawie zawieszenia broni. Minister Ławrow nie zgodził się na korytarze humanitarne z i do Mariupola - powiedział w czwartek po rozmowach w Antalyi, szef ukraińskiej dyplomacji, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Trzy osoby, w tym jedno dziecko, zginęły w wyniku środowego ataku sił rosyjskich na szpital dziecięcy w Mariupolu - poinformował w czwartek rano ukraińskojęzyczny serwis BBC, powołując się na Radę Miejską Mariupola.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zapowiedziała możliwość otwarcia korytarzy humanitarnych z miast atakowanych przez siły rosyjskie. Ma być ich 7.

Kolejna noc bez alarmów i ostrzeżeń przed nalotami na zachodzie Ukrainy. Lwów - to jeden z ostatnich przystanków dla uchodźców - w drodze do Polski. Dotarli tam nasi wysłannicy na Ukrainę: Paweł Balinowski i Mateusz Chłystun.

Koło podkijowskiego miasta browary armia ukraińska zabiła dowódcę rosyjskiego pułku czołgów Andrieja Zacharowa - podało w czwartek ministerstw obrony Ukrainy na Twitterze.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził "że nie może zgodzić się na zielone korytarze, ale przekaże prośbę innym osobom odpowiedzialnym za decyzje w tej sprawie".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie opublikowanym w czwartek przez dziennik "Corriere della Sera" powiedział, że rosyjska inwazja nie była "zaskoczeniem"; "ale jej brutalność - tak".



Mówiąc o pomocy ze strony Zachodu prezydent oświadczył, że kilka miesięcy temu, kiedy wszyscy zrozumieli, że dojdzie wkrótce do inwazji, poprosił o obłożenie Rosji sankcjami po to, żeby Putin przemyślał to. "Ale do tego nie doszło. Poprosiłem o pomoc dla Ukrainy, o wzmocnienie jej obrony. To także nie nastąpiło"- zaznaczył.

Kijowa nie da się okrążyć ani go zająć - przekonywał w czwartek doradca administracji prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez portal RBK.



"Nie trzeba się tym martwić. Pod Kijowem i w samym Kijowie działa dość duże zgrupowanie naszych wojsk, które niszczy wroga. (...) Mamy przewagę w walce. Oni ciągle ponoszą porażki" - powiedział Arestowicz. Jednocześnie wezwał cywilów, zwłaszcza tych, którzy mają dzieci, do opuszczenia obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego.

Sytuacja w elektrowni jądrowej w Czarnobylu jest niebezpieczna, ponieważ z powodu działań Rosji została ona pozbawiona prądu i obecnie nikt nie wie, co się tam dzieje - alarmował w czwartek w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda doradca administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



Dodał ponadto, że Międzynarodowa Agencja Energii atomowej (MAEA) przestała otrzymywać obowiązkowe dane z systemu monitorowania bezpieczeństwa i teraz nikt nie wie, co się tam dzieje. Według Podolaka oznacza to, że świat powinien wywierać znacznie większą presję na Rosję, aby "wyprzeć okupantów z Ukrainy".

W ukraińskiej niewoli jest już od 500 do 700 żołnierzy rosyjskich, którzy uczestniczyli w agresji na Ukrainę - poinformował w czwartek portal Ukrainska Prawda, powołując się na dane uzyskane z kancelarii prezydenta kraju.



"Prowadzenie statystyki jest bardzo utrudnione, bo jest bardzo dużo ognisk starć bojowych i jeńcy trafiają do różnych jednostek. Nie udaje się na bieżąco sumować tego w jednej tabeli" - cytuje portal kancelarię prezydenta.

Nie możemy zatrzymać wojny, jeśli nie zgadza się na to kraj, który ją rozpoczął - mówił podczas konferencji po zakończonym spotkaniu szef MSZ Ukrainy Kułeba. Ukraina się nie podda. Rosyjski plan okazał się błędem - dodał.

Trwa spotkanie Kamali Harris z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównymi tematami rozmów ma być potwierdzenie jedności NATO wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i pomoc temu państwu. Na godz. 12:20 zapowiedziano konferencję prasową prezydenta Dudy i wiceprezydent Harris.

Ukraiński minister spraw zagranicznych po zakończonych rozmowach w Turcji przyznał, że nie były one łatwe. Kułeba poinformował, że Ławrow nie zobowiązał się do stworzenia korytarzy humanitarnych dla Mariupola, gdzie obecnie sytuacja cywilów jest najtrudniejsza.

/ Grafika RMF FM

Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz innych sojuszników z NATO - oświadczyła w czwartek wiceprezydent USA Kamala Harris w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności właśnie o Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną" - podkreśliła.

To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie - powiedział premier Mateusz Morawiecki na początku spotkania z wiceprezydent USA Kamalą Harris w Warszawie. Dziękował też za decyzję USA dot. wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do kraju wróciło 215 tys. Ukraińców z zagranicy, w większości mężczyzn - poinformował w czwartek rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.



Rzecznik wymienił też trzy kategorie mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, którzy mają prawo opuścić obecnie terytorium Ukrainy: ci, którzy mają co najmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 lat; ci, którzy nie są zdatni do służby wojskowej i posiadają odpowiednie dokumenty wojskowej komisji lekarskiej; ci, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

Eskadry rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zawróciły w kierunku Półwyspu Tarchankuckiego i jeziora Donuzław na Krymie - poinformowała w czwartek agencja Ukrinform za rzecznikiem sztabu operacyjnego odeskiej regionalnej administracji wojskowej Serhijem Bratczukiem.



"Obecnie eskadry rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zawróciły w kierunku Półwyspu Tarchankuckiego i jeziora Donuzław. Nie wiadomo, co dokładnie zamierzają zrobić (...)" - przekazał ukraiński rzecznik w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

280 domów zniszczonych po rosyjskim ataku w Charkowie.

W Federacji Rosyjskiej stworzono listę prawie 60 firm zagranicznych, których aktywa mogą zostać znacjonalizowane. Chodzi o firmy, które w ostatnim czasie ograniczyły lub zakończyły swoją działalność w Rosji. Chodzi o takie przedsiębiorstwa jak Volkswagen, Apple, Ikea, Shell czy H&M.

W Rosji stworzono listę zagranicznych firm, których mienie może zostać znacjonalizowane

Zmniejsza się liczba osób przybywających z Ukrainy. Dzisiaj do godziny 7 było ich o 35 procent mniej w porównaniu ze środowym porankiem - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły 12 tys. żołnierzy - poinformował w czwartek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Całkowite straty bojowe Rosjan, według ukraińskich danych, na dzień 10 marca to: ponad 12 tys. ludzi; 335 czołgów; 1105 bojowych pojazdów opancerzonych; 123 systemy artyleryjskie; 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych; 29 systemów obrony przeciwlotniczej; 49 samolotów; 81 śmigłowców; 526 pojazdów kołowych; 3 jednostki pływające; 60 cystern; 7 bezzałogowców.

Jak zaznaczono, dane są doprecyzowywane, a dokładne obliczenia komplikuje duża intensywność działań wojennych.

W tureckiej Antalyi rozpoczęły się negocjacje z udziałem ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji i Turcji.

Amerykańska prezenterka i producentka telewizyjna Oprah Winfrey zamieściła na Instagramie krótki film, w którym podzieliła się swoimi emocjami w związku z falą uchodźców z Ukrainy i wyraziła podziw dla Polaków przyjmujących ich w swoich domach.



"Nie mogę przestać myśleć o bezsensownych, morderczych atakach na Ukraińców (...). Nie mogę przestać myśleć o strachu i wycieńczeniu, jakie muszą czuć ci, którzy uciekają, którzy śpią w bunkrach, którzy ukrywają się w swoich piwnicach. O twarzach matek i dzieci, ojców żegnających się na dworcu, mężczyzn, którzy nigdy wcześniej nie mieli w ręku broni, ale zostają, aby bronić demokracji" - powiedziała Winfrey na Instagramie.



Cytat Czy słyszeliście o tym, jak wiele rodzin po drugiej stronie granicy w Polsce otworzyło swoje domy dla uchodźców z Ukrainy? Jak wyciągają dłoń do osób, których nawet nie znają, bo wiedzą, że to sąsiedzi i oni wszyscy są tacy jak my? pytała producentka.

Instagram Wideo (IGTV)

Amerykański astronauta Scott Kelly zwrócił rosyjskie odznaczenie państwowe "Za zasługi w podboju kosmosu" w proteście przeciwko wtargnięciu Rosji na Ukrainę. Poinformował o tym na Twitterze.

Jesteśmy gotowi na wszelkie działania wspierające Ukrainę pod warunkiem, że będzie to decyzja wspólna, sojusznicza w ramach NATO - powiedział w czwartek szef BBN Paweł Soloch w Polsat News. "W ramach tej decyzji wszyscy bierzemy i dzielimy odpowiedzialność za podjęte działania" - dodał.

Kolejna noc bez alarmów i ostrzeżeń przed nalotami na zachodzie Ukrainy. Lwów - to jeden z ostatnich przystanków dla uchodźców w drodze do Polski. Są tam nasi specjalni wysłannicy - Paweł Balinowski i Mateusz Chłystun.

O poranku widać tutaj w miarę normalne życie - ludzie spieszą się do pracy albo idą z zakupami - relacjonuje Paweł Balinowski.

To jednak tylko pozorny spokój, miejscowi zastanawiają się, jak długo on jeszcze potrwa - dodaje.

Oprócz nich na ulicach są patrole z długą bronią, widać je szczególnie późnym wieczorem przed godziną policyjną. Jednostki miejskiej administracji są strzeżone przez policjantów i żołnierzy, którzy całą dobę stacjonują na wybudowanych przy nich posterunkach - donosi Mateusz Chłystun.

Ukraińcy czekają na wejście do pociągów ewakuacyjnych przy dworcu kolejowym we Lwowie / George Vitsaras / PAP/EPA

Spotkanie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem w tureckiej Antalyi ma się rozpocząć o godzinie 10.00 czasu kijowskiego (9.00 czasu polskiego) - poinformował w czwartek w serwisie Facebook rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Postulaty strony ukraińskiej to natychmiastowe zawieszenie broni, poprawa sytuacji humanitarnej w Mariupolu, Charkowie, Sumach, Wołnowasze i innych miastach oraz wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.

7 korytarzy humanitarnych zamierzają uruchomić dziś ukraińskie władze.

Do zawieszenia broni miałoby dojść na trasach: Troscenec-Połtawa, Krasnopol-Połtawa, Sumy-Połtawa, Mariopol-Zaporoże, Wołnowacha-Pokrowsk, Izjum-Łozowa oraz z podkijowskich miejscowości do stolicy.

Transport ma się odbywać głównie własnymi samochodami, ale w niektórych miejscach po uchodźców zostaną wysłane autobusy.

Poza tym, jak mówi ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, Kijów domaga się od Rosjan stworzenia dwóch zielonych korytarzy dla ekip remontowych - do czarnobylskiej elektrowni, która od wczoraj po uszkodzeniu sieci energetycznej jest pozbawiona zasilania, a także do zniszczonej magistrali gazowej między Donieckiem a Mariupolem.

Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - przekazała w czwartek o godz. 8 Państwowa Agencja Atomistyki. Dodała, że nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi stały, całodobowy monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju.

Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło 1,43 miliona osób. W tym czasie na kierunku z Polski do Ukrainy funkcjonariusze SG przeprowadzili 141 tys. odpraw granicznych - poinformowała w czwartek rano na Twitterze Straż Graniczna.



W środę do Polski dotarło 117,6 tysiąca uchodźców z Ukrainy. "Dzisiaj do godziny 7 do Polski przyjechało 22 tysiące osób" - dodała SG.

Trzy osoby, w tym jedno dziecko, zginęły w wyniku środowego ataku sił rosyjskich na szpital dziecięcy w Mariupolu - poinformował w czwartek ukraińskojęzyczny serwis BBC, powołując się na Radę Miejską Mariupola.

Władze obleganego od ponad tygodnia Mariupola podawały w środę wieczorem, że w wyniku nalotu na kompleks szpitalny rannych zostało co najmniej 17 osób: dzieci, matek i lekarzy.

Czechy rozważają karanie osób, które używają symbolu "Z", stosowanego przez rosyjską armię w Ukrainie - informują czeskie media. Według śledczych wykorzystywanie znaku rosyjskiej armii można odebrać jako aprobatę zbrodni przeciwko ludzkości.

"Nie mamy zbyt wielkich oczekiwań ws. tych rozmów" - tak o dzisiejszym spotkaniu w tureckiej Antalyi ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby i szefa rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrowa mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andriej Deszczyca. "Ale oczywiście dojdzie do niego, jesteśmy wdzięczni naszym tureckim partnerom, ministrowi spraw zagranicznych, że doprowadził do takiego spotkania, dał taką platformę" - podkreślał ambasador Ukrainy w Polsce.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu spotkał się w czwartek rano w Antalyi ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Planowane są także ich wspólne rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.



"Uczestniczyłem w spotkaniu dwustronnym z ministrem Dmytro Kułebą z Ukrainy, które odbyło się przed spotkaniem trójstronnym" - napisano na oficjalnym Twitterze Cavusoglu.

Na ogarniętych wojną terenach starają się działać ukraińscy prokuratorzy. Przesłuchują jeńców i świadków wydarzeń, zbierają materiały filmowe i zdjęcia, szczegółowo dokumentują zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan. To praca, w której wiele ryzykują.

Ukraińscy prokuratorzy z narażeniem życia dokumentują zbrodnie wojenne. "To ma głęboki sens i warto to robić"

Po ograniczeniu przez Rosję dostępu do Twittera, uruchomiono nową wersję serwisu w celu ominięcia inwigilacji i cenzury, o czym poinformował ekspert ds. bezpieczeństwa w internecie Alec Muffett na swoim koncie na Twitterze, cytowany w czwartek przez agencję Associated Press. "To prawdopodobnie najważniejszy i najdłużej oczekiwany tweet, jaki kiedykolwiek napisałem" - przekazał Muffett, podając informację o nowej wersji serwisu



Użytkownicy mogą połączyć się z nową wersją Twittera po zainstalowaniu przeglądarki Tor, która pozwala na dostęp do stron w tzw. dark webie (ciemnej sieci). Chociaż termin "dark web" kojarzy się z nielegalnymi witrynami, jest on również często używany przez osoby, które chcą zachować anonimowość ze względu na swoje bezpieczeństwo, a także uzyskać dostęp do witryn ocenzurowanych przez represyjne rządy.

Rosyjska kolumna pod Kijowem nie przesunęła się w znaczący sposób już od ponad tygodnia, a w ostatnich dniach zauważono zmniejszoną aktywność rosyjskiego lotnictwa - oceniło w czwartek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Izba Reprezentantów przegłosowała w środę w nocy ustawę budżetową wartą 1,5 biliona dolarów, zawierającą pakiet 13,6 mld dolarów dodatkowych wydatków m.in. na pomoc Ukrainie i krajom przyjmującym uchodźców. W osobnym głosowaniu Izba przyjęła też ustawę o embargu na rosyjskie surowce energetyczne. Obie ustawy trafią do Senatu.

Ponad 43 tys. osób ewakuowano w środę z Sum na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko na Telegramie.

Olga Nechyporchuk, ukraińska pianistka każdego dnia daje koncerty fortepianowe przed dworcem kolejowym we Lwowie. "Wierzy, że muzyka jest potrzebna nawet w najtrudniejszych czasach, bo piękno daje nadzieję" - pisze "Deutsche Welle".

08:05

Przedstawiciele ukraińskiego rządu zapowiadają, że Rosjanie będą przewożeni do jednego miejsca. Trwają analizy, jak zgodnie z prawem międzynarodowym wykorzystać ich po wojnie.

Okazuje się, że rosyjscy żołnierze, którzy wpadli w ręce Ukraińców, albo się poddali boją się uczestniczyć w wymianie jeńców. "Byłem w szoku, gdy pokazali mi co robi rosyjska armia na terytorium Ukrainy. Jak ona bombarduje ludność cywilną. Dobrowolnie chcę zostać na Ukrainie, bo póki funkcjonuje putinowskie prawo - po wymianie albo zamkną w więzieniu, albo rozstrzelają" - mówił jeden z rosyjskich żołnierzy na konferencji w Kijowie, zorganizowanej przez ukraińskie władze.

W ukraińskiej niewoli w tej chwili jest około tysiąca rosyjskich żołnierzy - twierdzi Kijów. Władze chcą ich wykorzystać do odbudowy kraju po wojennych zniszczeniach.

Jak podaje portal Axios, kolejnym amerykańskim sektorem, który opuszcza rosyjski rynek są duże firmy prawnicze. Mają one zrywać więzi z rosyjskimi klientami, a nawet zamykać swoje moskiewskie biura. Ma na to wpływ także to, że amerykańskie i europejskie sankcje uderzają w duże spółki giełdowe nazywane blue-chip, a Rosja odcięła się od segmentów globalnego systemu finansowego.

Rosjanie prawdopodobnie rozpoczęli operacje okrążenia i ataku na Kijów, chociaż na mniejszą skalę i w sposób bardziej doraźny niż się spodziewaliśmy - informuje Instytut Studiów nad Wojną.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni około 100 amerykańskich wielkich biznesów opuściło rosyjski rynek - poinformowała w czwartek na Facebooku ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa.



"Każda decyzja firmy o opuszczeniu rynku kraju terrorystycznego, który rozpoczął agresję zbrojną i codziennie popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie to zwycięstwo zasad nad chciwością. Dziękuję tym firmom za opowiedzenie się po stronie dobra, za odmowę splamienia swojej reputacji krwią niewinnych Ukraińców, za wspieranie Ukrainy. Pracujmy dalej!" - napisała Markarowa.

Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują natarcie wojsk rosyjskich m.in. w kierunku donieckim, bronią Charkowa i Ochtyrki. Koncentrują się na tym, by nie dopuścić do posuwania się wroga naprzód w kierunku południowo-wschodnim - podał w czwartek sztab generalny.



Jednocześnie trwa uszczelnianie granicy z Białorusią oraz obrona otoczonego Mariupola.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśliło w oświadczeniu, że Białoruś nadal wspiera wojska okupacyjne, stwarzając możliwość transportu paliwa i wykorzystania infrastruktury kolejowej oraz sieci lotnisk.

"Siły zbrojne Ukrainy dają godny odpór i powstrzymują operacje natarcia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na wszystkich kierunkach. Na niektórych z nich wojska okupacyjne straciły zdolność bojową i wprowadzają rezerwy" - poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy.



Ministerstwo podało, że w celu zwiększenia możliwości bojowych wojska rosyjskie przemieszczają do granic Ukrainy jednostki wojskowe z innych strategicznych kierunków.

"Nocą, w wyniku kolejnego ostrzału małej wioski Slobozhanske w gminie Balakliia w dystrykcie Izium, pocisk uderzył w prywatny dom. W wyniku zniszczenia budynku pod gruzami zginęły 4 osoby: 2 kobiety i 2 dzieci. 5-letniej dziewczynce udało się przeżyć. Została ranna. Zespół lekarzy hospitalizował ją w szpitalu w Pierwomajsku" - czytamy w oświadczeniu ukraińskich służb, cytowanym przez Ukrinform.

W nocnym ostrzale w okolicach Charkowa zginęły dwie kobiety i dwoje dzieci.

07:05

Zdjęcia satelitarne udostępnione przez firmę Maxar Technologies. Widać na nich zniszczony Mariupol z dnia 9 marca 2022 r.

Miasto kilka dni znajdowało się pod rosyjskim ostrzałem - odnotowano rozległe uszkodzenia infrastruktury cywilnej w mieście i wokół niego, w tym domów mieszkalnych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych, czy sklepów spożywczych.

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Wczoraj w Mariupolu pochowano ludność cywilną masowych grobach - informuje Nexta. Jak dodaje, ze względu na ciągły ostrzał miasta niemożliwe było zorganizowanie tradycyjnych pogrzebów.

10 młodych piłkarek ręcznych z Lwowa zamieszkało w Chorzowie po wybuchu wojny na Ukrainie. Akcja była szybka, w nocy z niedzieli na poniedziałek wysłaliśmy naszego klubowego busa na granicę i je przywieźliśmy - powiedział PAP prezes spółki KPR Ruch Chorzów Krzysztof Zioło. Dodał, że szczypiornistki przekroczyły polską granicę pieszo, co zajęło im ok. 20 godzin.



Szły parę kilometrów na mrozie. W zaprzyjaźnionym hotelu udało się załatwić noclegi. Bardzo pomogło nam miasto Chorzów. Jest zabezpieczone wyżywienie. Chcemy, żeby dziewczyny miały dostęp do hali sportowej, wszystko jest w trakcie ustalania. W czwartek potrenują z naszymi zawodniczkami - stwierdził Zioło.

Od początku wojny w Mariupolu zginęło ponad 1200 cywilów - informuje ukraińskie MSW.

06:28

Mężczyzna ze zdjęcia stracił całą rodzinę w ostrzale miejscowości Markhalivka - pisze Nexta, publikując zdjęcie mężczyzny, trzymającego na rękach kota. Jak czytamy w opisie - przeżyć udało się tylko jemu i zwierzęciu.

Strona ukraińska potwierdza o poranku cywilne ofiary nocnego ostrzału Ochtyrki. To trzy osoby - dwie kobiety i 13-letni chłopak.

Zacumowany w Marina di Carrara, w Toskanii, jacht o wartości 700 mln dolarów jest przedmiotem dochodzenia policji. Pojawiają się spekulacje, że może należeć do rosyjskiego oligarchy, a nawet do Władimira Putina. Zaprzecza temu kapitan jednostki - napisał "New York Times".

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział, że budowany przez jego kraj satelita szpiegowski ma dostarczać w czasie rzeczywistym informacji o działaniach wojskowych Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników - podały północnokoreańskie media.

W ciągu niespełna dwóch tygodni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad milion dzieci uciekło z terenów objętych konfliktem do krajów sąsiednich - poinformowała szefowa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Catherine Russell.

Uchodźcy z Ukrainy nocują na dworcu Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Obrońcy Mariupola w ciągu ostatnich 24 godzin, 9 marca, zniszczyli 4 rosyjskie czołgi, 1 bojowy wóz piechoty, a także zniszczyli i uszkodzili jeszcze 11 jednostek wrogich pojazdów opancerzonych - pisze Ukrinform, publikując zdjęcia zniszczonego sprzętu.

Alarmy przeciwbombowe słychać o poranku w Czernihowie i regionie - donosi Ukrinform.

Według amerykańskiego Departamentu Obrony od początku wojny Rosja wystrzeliła 710 pocisków na obiekty w Ukrainie. "To są pół tonowe bomby, które spadają na nasze miasta" - mówił w nocy prezydent Zełenski i poinformował, że co najmniej 17 osób zostało poważnie rannych w wyniku ostrzału szpitala dziecięcego i szpitala położniczego w Mariupolu.

Rosyjskie lotnictwo dokonało kolejnego nocnego nalotu na przedmieścia Sum i Ochtyrki - tak przekazał szefa władz obwodowych. Wciąż nie ma informacji o ofiarach.