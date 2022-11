Dostawy elektryczności i wody dla mieszkańców Kijowa zostały całkowicie przywrócone - poinformował rano mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wielu mieszkańców straciło wodę i prąd po poniedziałkowych ostrzałach rosyjskich. W Kachowce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, wojska rosyjskie wysiedlają miejscowych mieszkańców, a wokół miejsc zamieszkania budują umocnienia inżynieryjne i zaminowane przeszkody. Wtorek 1.11.2022 r. jest 251. dniem rosyjskiej inwazji. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji.

Szef administracji obwodowej w Połtawie Dmytro Łunin poinformował, że w nocy 1 listopada cztery rosyjskie drony trafiły w obiekty cywilne.

W rejonie Chersonia wojska rosyjskie nadal ściągają żołnierzy i uzbrojenie z zachodniego brzegu Dniepru na drugi brzeg, oczekując ukraińskiego natarcia w kierunku miasta.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powiadomiła, że na prośbę Kijowa wczoraj rozpoczęła inspekcję dwóch miejsc na Ukrainie po oskarżeniach Rosji, jakoby w miejscach tych prowadzono działania związane z możliwą produkcją "brudnych bomb".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj nadal będzie realizował inicjatywę zbożową w ramach porozumień z Turcją i ONZ.

09:34

Zdjęcia satelitarne wskazują, że na lotnisku w Maczuliszczach na Białorusi znajdują się dwa rosyjskie myśliwce przechwytujące MiG-31K Foxhound i prawdopodobnie pocisk balistyczny AS-24 Killjoy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja wprowadza Killjoy do użytku od 2018 roku, ale wcześniej nie był on rozmieszczony na Białorusi. Rosja okazjonalnie wystrzeliwała tę broń podczas wojny na Ukrainie, ale zapasy są prawdopodobnie bardzo ograniczone. Nadal zużywa swoją zaawansowaną amunicję dalekiego zasięgu przeciwko celom o ograniczonym znaczeniu operacyjnym. Przy zasięgu ponad 2000 km utrzymywanie Killjoy na Białorusi daje Rosji niewielką dodatkową przewagę w zakresie uderzania w dodatkowe cele na terenie Ukrainy. Prawdopodobnie rozmieszczenie to przeprowadziła głównie jako przekaz dla Zachodu, i aby przedstawić Białoruś jako coraz bardziej współwinną wojny" - napisano.

08:42

W rejonie Chersonia wojska rosyjskie nadal ściągają żołnierzy i uzbrojenie z zachodniego brzegu Dniepru na drugi brzeg, oczekując ukraińskiego natarcia w kierunku miasta - informuje w analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:30

Rosjanie znów ostrzeliwali dwie społeczności obwodu dniepropietrowskiego - Nikopol i Marganiec - z wyrzutni "Grad" i ciężkiej artylerii - poinformował szef dniepropietrowskiej administracji Wałentyn Rezniczenko.

07:40

Dostawy elektryczności i wody dla mieszkańców Kijowa zostały całkowicie przywrócone - poinformował we wtorek rano mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wielu mieszkańców straciło wodę i prąd po poniedziałkowych ostrzałach rosyjskich.



07:10

W Kachowce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, wojska rosyjskie wysiedlają miejscowych mieszkańców, a wokół miejsc zamieszkania budują umocnienia inżynieryjne i zaminowane przeszkody - podał we wtorek sztab generalny armii ukraińskiej.

06:57

Ataki rosyjskie na ukraińską infrastrukturę cywilną, a także deklaracje Rosji, że będzie blokować transporty zboża mają jeden wspólny mianownik: gotowość Rosji, by wywołać katastrofę humanitarną, jeżeli miałoby to się jej dzisiaj przysłużyć - czy to przez odcięcie Ukraińców od prądu i ciepła, czy też pozbawianie ludzi poza Ukrainą żywności - uważa wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

06:20

Podczas godzinnego wywiadu, przeprowadzonego w bunkrze w Kijowie, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie ukrywał swojego rozczarowania Izraelem za to, że nie zajął wyraźnego stanowiska na korzyść Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji.