11:18

Gen. Mychajło Zabrodski, były dowódca wojsk powietrznodesantowych, złożył mandat deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy po to, aby dołączyć do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

11:09

"Niedzielny przyjazd Władimira Putina do okupowanego Mariupola oraz jego sobotnia wizyta na anektowanym Krymie w ciągu mniej niż 48 godzin po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne, to wyzywające gesty" - ocenił amerykański dziennik "New York Times".

Kreml poinformował dziś o wizycie Putina w okupowanym Mariupolu, czyli mieście, które rosyjskie wojska zajęły w maju ubiegłego roku po trwającym tygodniami brutalnym szturmie. W efekcie tych działań agresora zginęło tam prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

W sobotę Putin udał się na Krym, również z wizytą, która nie była zapowiadana. Jej data przypadła na dziewiątą rocznicę rosyjskiej nielegalnej aneksji półwyspu.

10:54

Medycy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej będą w poniedziałek rozmawiać z lekarzami w Dnieprze w sprawie rannych wolontariuszy. Wtedy też zapadnie decyzja o ich ewentualnym transporcie do Polski - poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

10:48

Ukraińscy żołnierze szkolą się z obsługi granatnika przeciwpancernego MK153 SMAW z amerykańskich dostaw.