Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojska rosyjskie nasiliły ataki na wschodzie Ukrainy i próbują zająć cały obwód doniecki. Trzy osoby zginęły, a 11 zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy. Najnowsze informacje związane z 259. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 09.11.2022 r.

Ukraiński żołnierz na froncie w obwodzie chersońskim / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

12:58

Kancelaria Prezydenta opublikowała materiał filmowy przedstawiający skutki nocnego ostrzału Mikołajowa przez rosyjskie wojska.

12:55

W Użhorodzie, w pobliżu granicy ze Słowacją, zdemontowano pomnik sowieckiego żołnierza.

12:51

Władze okupacyjne Krymu zmuszają mieszkańców półwyspu do udzielania pomocy materialnej armii rosyjskiej - przekazał stały przedstawiciel prezydenta Ukrainy Tamil Taszewa.

12:44

Ponad 20 członków rodzin zmobilizowanych żołnierzy przyjechało na granicę z Ukrainą, domagają się od dowództwa udzielenia pomocy żołnierzom, którzy wycofują się z Ukrainy - poinformował rosyjski niezależny portal Wiorstka.

Jak powiedział korespondentowi Wiorstki jeden z obecnych, zmobilizowani dostali się pod ostrzał artyleryjski w pobliżu wsi Makiejewka. Niosą ze sobą kilku rannych. Według rozmówcy z czterech brygad ocalało 159 żołnierzy. Wszyscy formalnie są przypisani do "nieistniejącej" jednostki nr 11097.

12:23

Alarmy przeciwlotnicze w całej Ukrainie.

12:19

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zneutralizował grupę dywersyjno-rozpoznawczą rosyjskiej FSB. Grupa przygotowywała się do zabicia dowódców Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

12:00

Do końca roku w Ukrainie powstanie jeszcze 12 miasteczek modułowych dla około 5 tys. mieszkańców, którzy stracili domy wskutek agresji Rosji. Inicjatywa ta jest realizowana przy wsparciu polskiego rządu - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za ukraińskim resortem rozwoju regionalnego.

W ośrodkach rozmieszczonych w obwodach kijowskim (w Irpieniu, Buczy, Borodziance, Wasylkowie i Makarowie) oraz czernihowskim (Nowoseliwce), a także we Lwowie zamieszkało ponad 3,5 tys. uchodźców wewnętrznych - powiadomiła Interfax-Ukraina.

11:48

Budynki administracji w Chersoniu bez rosyjskich flag.

11:28

W Chersoniu rosyjskie flagi w tajemniczy sposób zniknęły z wielu budynków administracyjnych.

11:25

Putin już poniósł porażkę, ponieważ inwazja na Ukrainę okazała się poważnym strategicznym błędem Kremla. Rosja straciła w tej wojnie około połowy wszystkich swoich czołgów i większość precyzyjnych pocisków rakietowych - oznajmił amerykański wiceminister obrony ds. politycznych Colin Kahl, cytowany przez CNN.

W Ukrainie zginęło kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, a zatem więcej, niż podczas inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan w latach 80. XX wieku. Rosja wyjdzie z tej wojny słabsza, niż była przed rozpoczęciem agresji - ocenił Kahl.

11:00

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew od wtorku przebywa w Teheranie, prawdopodobnie po to, by rozmawiać o potencjalnym zakupieniu przez Rosję irańskich rakiet balistycznych. Ogłoszenie przybycia Patruszewa do Iranu przez irańskie media ma zapewne zademonstrować pogłębiającą się współpracę Moskwy i Teheranu wobec międzynarodowych obserwatorów - ocenił w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

10:51

Marijinka w obwodzie donieckim.

10:35

W obwodzie chersońskim wysadzony został most Darjiwskyi

10:02

Gdy zmobilizowani rosyjscy żołnierze trafią pod ostrzał ukraińskich wojsk i uda im się przeżyć, dowódcy porzucają ich na pastwę losu. Są pozostawiani w lesie bez jedzenia, wody i lekarstw - poinformował niezależny kanał na Telegramie Możem Objasnit', powołując się na rodziny rezerwistów wysłanych na front.

09:50

Ołeh Syniehubow, szef władz obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, powiadomił o śmierci dwóch osób w wyniku wybuchów min pozostawionych na wyzwolonych terenach Charkowszczyzny przez rosyjskie wojska.

"Zagrożenie z powodu min będzie jeszcze przez długi czas jednym z głównych problemów. Okupanci zaminowali dosłownie wszystko, co się dało. Niestety, w ciągu ostatniej doby zginęło dwóch pracowników służb drogowych, a dwóch mężczyzn zostało rannych. Specjalistyczny sprzęt zaczepił o minę podczas prac w rejonie (powiecie) czuhujewskim" - napisał gubernator na Telegramie.

09:14

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na sąsiedni kraj, zginęło 1177 mieszkańców Donbasu, a 2566 zostało rannych - powiadomił Kyryłenko. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych i okupowanych przez najeźdźców Mariupolu i Wołnowasze.

09:06

Trzy osoby zginęły, a 11 zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy. Ponadto na terenach wyzwolonych spod okupacji znaleziono ciała kolejnych trzech cywilów - poinformował szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

We wtorek mieszkańcy Donbasu ponieśli śmierć w miejscowościach Awdijiwka, Czasiw Jar i Kostiantyniwka. Szczątki osób zabitych w poprzednich tygodniach i miesiącach odkryto w miasteczku Jampil na północy obwodu donieckiego.

08:28

Most Krymski, uszkodzony na początku października wskutek eksplozji, nie zostanie w pełni naprawiony przed wrześniem 2023 r., co ogranicza zdolność Rosji do transportu wojsk i sprzętu na Krym i południową Ukrainę - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

Naprawa uszkodzonego mostu kolejowego została zakontraktowana do września 2023 roku, choć wicepremier Rosji stwierdził, że termin ten zostanie przyspieszony. Jeden tor jest otwarty, ale transport kolejowy pozostaje ograniczony.

07:53

Rosja nie ustaje w wysiłkach, by wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i uzupełnić w ten sposób swoje braki osobowe oraz wykorzystać białoruską armię - oceniają władze w Kijowie. W lipcu szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba zadeklarował, że jeśli wojska Białorusi zdecydują się dołączyć do agresora, Kijów zerwie stosunki dyplomatyczne z Mińskiem.



Na początku października białoruski dyktator Łukaszenka zapowiedział stworzenie na Białorusi regionalnego zgrupowania wojsk, formowanego wspólnie z Rosją. W ocenie niezależnych mediów ta decyzja ma być realizacją zobowiązań powziętych przez Łukaszenkę podczas rozmów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

07:46

Operatorami dronów bojowych, którymi Rosja atakuje Ukrainę, są m.in. żołnierze z białoruskich wojsk ochrony pogranicza. Ponadto jednostki sił zbrojnych Białorusi mają za zadanie kupować różne elementy wyposażenia na potrzeby rosyjskiej armii - powiadomił w porannym komunikacie ukraiński sztab generalny.



Jak dodano w raporcie, organy ścigania Białorusi zintensyfikowały działania mające na celu poszukiwanie, identyfikację i aresztowanie obywateli o "proukraińskich poglądach", a także krytykujących władze w Mińsku lub rosyjską agresję na Ukrainę.

07:33

Miasto Dniepr po ostrzale z irańskich dronów.

07:02

Ukraińskie Siły Obrony Powietrznej zestrzeliły nad Morzem Czarnym pocisk, który Rosjanie wystrzelili w kierunku Odessy - informuje Dowództwo Operacyjne Południe.

06:41

Poczta ukraińska pokazała, jak będzie wyglądał bożonarodzeniowy znaczek. Autorem rysunku jest jedenastoklasista z Mikołajowa, który został zmuszony do opuszczenia miasta z powodu ciągłego ostrzału.

06:13

Alarmy przeciwlotnicze w obwodzie chersońskim, charkowskim i mikołajowskim.

05:28

Na Ukrainie, w pobliżu Bachmutu w rejonie Doniecka, zginął kanadyjski ochotnik, były żołnierz kanadyjskiej armii, farmer z Saskatchewan - podały kanadyjskie media.

Według mediów Kanadyjczyk był w oddziale 12 zagranicznych ochotników, dziewięciu z nich zginęło podczas misji w miniony weekend. Publiczny nadawca CBC podał, że rosyjskie wojska nasiliły ataki na Bachmut, gdzie pozostaje obecnie ok. 12 tys. mieszkańców, od dwóch miesięcy bez wody, elektryczności i gazu.

05:11

Wielka Brytania wysyła na Ukrainę ogrzewane namioty i zestawy do spania w ekstremalnie niskich temperaturach, aby pomóc siłom zbrojnym tego kraju w przetrwaniu mroźnej zimy - poinformował brytyjski rząd.

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają 12 tys. zestawów, w skład których wchodzą śpiwory do spania w zimnej pogodzie i maty, a także 150 namiotów, a do połowy grudnia dostaną też 25 tys. zestawów odzieży przystosowanej do ekstremalnie zimnej pogody, składających się z ocieplanych kurtek, spodni i bardzo ciepłych butów, rękawic i skarpet.

05:01

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojska rosyjskie nasiliły ataki na wschodzie Ukrainy i próbują zająć cały obwód doniecki. "Nie oddamy tam nawet centymetra naszej ziemi" - zapewnił w nagraniu wideo.



Zełenski przyznał, że sytuacja na frontach jest trudna. "Na niektórych obszarach trwają zacięte walki pozycyjne. W obwodzie donieckim aktywność okupanta pozostaje na niezwykle wysokim poziomie - każdego dnia wojska rosyjskie przeprowadzają kilkadziesiąt ataków, ponosząc przy tym bardzo wysokie straty" - powiedział Zełenski.