Polska łączy sprawę umowy z 79 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ze sprawą nadmiaru ukraińskiego zboża oraz sankcjami wobec Białorusi. Kilku dyplomatów UE powiedziało dziennikarce RMF FM w Brukseli, że "Polska blokuje" tę umowę. Informacjom tym zaprzecza ambasador przy UE Andrzej Sadoś. Mówi jednak, że "trzeba zwrócić uwagę na nowe okoliczności, które wystąpiły także w Afryce w związku z agresją Rosji na Ukrainę".

Niemiecki producent chemii gospodarczej Henkel poinformował o sfinalizowaniu sprzedaży swoich aktywów w Rosji.

Chcemy otrzymać jasną wiadomość jeszcze w trakcie wojny z Rosją, że wstąpimy do NATO po jej zakończeniu - powiedział w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Markiem Ruttem i jego belgijskim odpowiednikiem Alexandrem de Croo.

Zełenski podkreślił wagę jak najszybszego przekazania Kijowowi kolejnego uzbrojenia przez zachodnich partnerów, aby możliwa była dalsza walka jego kraju z Rosją.

Ponowił wyrażone wcześniej przekonanie, że należy utworzyć specjalny trybunał międzynarodowy w celu pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za zbrodnie dokonywane na Ukrainie. Prezydent Ukrainy powiedział, że 35 krajów wyraziło poparcie dla tego przedsięwzięcia.

Belgia przygotowuje nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy - poinformował premier tego kraju Alexander De Croo na wspólnej konferencji prasowej w Hadze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Holandii Markiem Ruttem.

De Croo dodał, że jego rząd analizuje obecnie, w jaki sposób zamrożone rosyjskie aktywa mogą zostać wykorzystane w celu pomocy w ukraińskich wysiłkach wojennych w walce przeciwko Rosji.

Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie i zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnię agresji i inne zbrodnie wojenne - oświadczył premier Holandii Mark Rutte w czasie wspólnej konferencji prasowej w Hadze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Belgii Alexandrem De Croo.

Holandia niezachwianie wspiera Ukrainę - zapewnił Rutte.

W rosyjskim Stawropolu, w pobliżu zakładu Evrobeton, doszło do dużego pożaru. Zapalić miał się skład ropy naftowej. Na tę chwilę nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych i rannych.

Ambasada Rosji w Berlinie jest nie tylko siedzibą dyplomatów, ale według niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji może być także wykorzystywana do celów szpiegowskich. Bundestag chce więc lepiej chronić swoje pobliskie biura. Pomóc ma specjalna folia, ale także bardzo praktyczne wskazówki dla posłów - pisze portal RND.

Pięć okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 zacumuje w piątek w Szczecinie. Załoga uzupełni zapasy i odpocznie przed realizacją kolejnych zadań w rejonie Morza Bałtyckiego - poinformowała 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

Jednostki nie udostępnią swoich pokładów do zwiedzania.

Rosja planuje wznowienie multidyscyplinarnych Igrzysk Przyjaźni, 40 lat po ich pierwszej edycji. Wiadomość prezydentowi Władimirowi Putinowi ogłosił minister sportu Rosji, Oleg Matycyn - podaje oficjalna strona Kremla. Impreza miałaby się odbyć po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia 2024 roku.

Aleksandr Rawin, szef departamentu bezpieczeństwa publicznego w Sankt Petersburgu, przekazał, że nad Sankt Petersburgiem wprowadzono strefę zakazu lotów dla dronów. Zgodę na lot drona za każdym razem musi od teraz wydawać miejski Komitet Transportu. "Przez pewien czas takie zgody nie będą wydawane mieszkańcom" - zapowiedział jednocześnie Rawin. Zakaz ma obowiązywać przynajmniej do połowy maja.

Decyzje o celach ataków Ukraińców zapadają w Waszyngtonie - w ten sposób administracja prezydenta Rosji odnosi się do rzekomego ataku dronów na siedzibę Władimira Putina. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa z kolei, że była to inscenizacja.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w Hadze przemówienie do narodu holenderskiego. "Chcemy tutaj w Hadze zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie" - mówił ukraiński przywódca, nawiązując do nakazu aresztowania Putina wydanego w ostatnich miesiącach przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

"Dziękuję wam za uwagę i szacunek dla Ukrainy, który dziś odczułem. To uwaga i szacunek ludzi, którzy cenią sobie wolność i nie tolerują tyranii, podobnie jak my na Ukrainie" - powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu holenderskiego wygłoszonym w Hadze. "My się nie boimy - to agresor musi zacząć się bać pełnej siły sprawiedliwości, tylko on powinien odczuwać lęk" - podkreślił ukraiński przywódca.

"Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci" - mówił prezydent Ukrainy w Hadze.

"Tutaj w Hadze chcemy zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

Philippe Klose, burmistrz Brukseli, przekazał merowi Kijowa dwie nowoczesne karetki pogotowia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest dziś w Holandii. Polityk spotkał się już m.in. z Janem Anthonie Bruijnem, marszałekiem holenderskiego Senatu, a także Verą Bergkamp, przewodniczącą Izby Reprezentantów.