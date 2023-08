12:51

Sąd skazał Iwana Korobkę, naczelnika Wydziału Lotnictwa i Lotniczego Poszukiwania i Ratownictwa Państwowego Pogotowia Ratunkowego na dwa miesiące aresztu w związku z katastrofą śmigłowca w Browarach - podaje Ukraińska Prawda.

12:23

Agencja Reutera informuje, że służby bezpieczeństwa Ukrainy ostrzegają przed przygotowywaną przez Rosję prowokacją polegającą na ataku na rafinerie ropy naftowej w Mozyrzu na Białorusi. Ma to być operacja pod "fałszywą flagą", aby wine za atak przypisać ukraińskim sabotażystom. Prowokacja ma służyć wciagniećiu Białorusi w wojnę z Ukrainą.

W oświadczeniu SBU podkreślono, że informacje o przygotowywanej prowokacji pochodzą od pojmanego rosyjskiego żołnierza - uzupełnia Reuters.

11:58

3 sierpnia Ukraina rozpoczęła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie dwustronnej umowy o udzieleniu "gwarancji bezpieczeństwa" w ramach Wspólnej Deklaracji Poparcia dla naszego państwa - pisze Europejska Prawda powołując się na informacje Biuro Prezydenta Ukrainy.

11:44

Ukraińska Prawda informuje, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała deputowanego jednej z rad wiejskich obwodu połtawskiego "za rozpowszechnianie informacji o lokalizacji Sił Zbrojnych Ukrainy".

Według SBU zatrzymany radny umieszczał na mapach elektronicznych informacje o położeniu oddziałów ukraińskich i publikował je na swoim profilu na Facebooku, który był monitorowany przez rosyjskie służby specjalne.

Ukraińska Prawda powołując się na SBU podaje, że przekazane w ten sposób dane wojsko rosyjskie wykorzystało do korygowania ostrzału pozycji ukraińskich z dział i artylerii rakietowej np. w rejonie Gradowa.

11:21

Litwa podjęła decyzję o zamknięciu dwóch punktów kontrolnych na granicy z Białorusią. Poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavicius - pisze Europejska Prawda.

Abramavicius stwierdził, że "decyzja zapadnie w najbliższej przyszłości", a nazwy przejść "zostaną podane nieco później".

"Jeśli teraz Polska praktycznie obsługuje jeden punkt kontrolny na granicy z Białorusią, to my mamy ich sześć. Jednym ze środków zapobiegawczych jest zmniejszenie ich liczby z sześciu do czterech" - powiedział wiceminister.

10:49

W Połtawie zdemontowano pomnik radzieckiego gen. Aleksieja Zygina, jednego z dowódców Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej.

10:25

Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że w nocy zestrzelono nad Krymem 13 ukraińskich dronów. W tym samym komunikacie zapewniono, że siły rosyjskie unieszkodliwiły dwa nawodne drony "podczas ataku na bazę morską w Noworosyjsku".

Według źródeł ukraińskich dron wyładowany 450 kg trotylu poważnie uszkodził rosyjski okręt desantowy.

10:07

W raporcie brytyjskiego wywiadu podkreślono, że rosyjskie drony kamikadze, atakując ukraiński port Izmaił nad Dunajem, uderzyły w odległości zaledwie 200 metrów od granicy z Rumunią. Sugeruje to, że "Rosja zwiększyła swój apetyt na przeprowadzanie ataków w pobliżu terytorium NATO".

Brytyjski wywiad stwierdza, że Rosja wysyła do ataku w pobliże granic NATO drony, bo stanowią "mniej prawdopodobny" powód do zaognienia konfliktowej sytuacji z NATO niż pociski manewrujące.

09:41

Rosyjska telewizja Zwiezda usunęła wystąpienie dowódcy wojsk powietrznodesantowych gen. Michaiła Tieplinskiego, prawdopodobnie z powodu zawartych w nim informacji na temat rosyjskich strat na wojnie. Tiepliński w swoim przemówieniu z okazji dnia wojsk powietrznodesantowych (2 sierpnia) powiedział, że co najmniej 8,5 tys. żołnierzy tych formacji zostało rannych.

Według ustaleń BBC i Mediazony (niepełnych i prowadzonych wyłącznie na podstawie dostępnych publicznie informacji) na froncie zginęło co najmniej 1800 żołnierzy WDW (wojsk powietrznodesantowych), a współczynnik zabitych i rannych w rosyjskich siłach wynosi 1 do 3.

Przyczyną usunięcia nagrania mogły być również ujawnione przez Tieplinskiego informacje na temat powstających w Rosji nowych formacji powietrznodesantowych - sugeruje waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

09:16

Ukraiński nawodny dron uszkodził rosyjski okręt desantowy stojący w porcie w Noworosyjsku - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Wideo pokazuje drona powierzchniowego SSU wypełnionego 450 kilogramami trotylu atakującego wrogi statek z około 100 członkami załogi" - podaje SBU w komunikacie. Zaatakowana jednostka to okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Według SBU, w wyniku detonacji okręt został poważnie uszkodzony i "nie jest w stanie wykonywać swoich misji bojowych".