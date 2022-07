Siły ukraińskie zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty szturmowe Su-25 w obwodzie zaporoskim na południu kraju. Ukraina po raz kolejny odparła rosyjski szturm, którego celem było zajęcie Bohorodyczynego. Rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony narodowej poinformował, że zniszczono, przy użyciu amerykańskich systemów artyleryjskich HIMARS, już ponad 30 wojskowych obiektów logistycznych sił rosyjskich. Dziś 142. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ostrzelany przez Rosjan budynek w Winnicy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

19:40

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły rosyjskiego drona w obwodzie mikołajowskim.

19:27

Wywiad kanadyjski twierdzi, że Rosja planuje cyberataki na NATO i Unię Europejską.



19:23

Ukraiński Bachmut ostrzelany przez wojsko rosyjskie.

19:14

Na kierunku słobożańskim siły rosyjskie ostrzeliwały ogniem artyleryjskim okolice wielu miast, w tym Charkowa, Zołocziwa, Nowomykołajiwki i wsi Bohorodyczne. Siły ukraińskie po raz kolejny odparły rosyjski szturm, którego celem było zajęcie Bohorodyczynego.

Na kierunku donieckim siły rosyjskie usiłowały zająć nowe tereny i przejąć kontrolę na drogą Bachmut-Lisiczańsk, atakując przy użyciu lotnictwa i artylerii, m.in. w okolicy Kramatorska, Biłohoriwki, Sołedaru i Bachmuta. Przeprowadziły też ataki lotnicze m.in. na Awdijiwkę. Wojska ukraińskie odparły te natarcia.

Siły rosyjskie ostrzeliwały miejscowości na kierunku kurachowskim, nowopaliwskim i zaporoskim. Znacznymi stratami dla nich zakończyły się próby poprawy swego położenia taktycznego m.in. w kierunku Jehoriwka-Pawliwka.

Na kierunku siewierskim siły rosyjskie utrzymują w rejonach przygranicznych obwodów briańskiego i kurskiego do czterech batalionów taktycznych, aby zademonstrować swą obecność. Ostrzelano pozycje ukraińskie w okolicy Kuczerówki i Pokrowki w obwodzie sumskim.

Pozycje ukraińskie były także ostrzeliwane przez siły rosyjskie na kierunku południowobużańskim.

19:05

Ukrinform: Rosjanie wystrzelili trzy pociski w kierunku obwodu odeskiego.

18:51

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że rosyjskie odrzutowce Su-25 "niedawno" zaatakowały ukraińskie pozycje w Orichiwie i Stepowym w obwodach zaporoskich. Siły ukraińskie zestrzeliły jeden samolot i uszkodziły drugi.

18:43

Rodzina broni dalekiego zasięgu armii ukraińskiej powiększyła się: przybyły pierwsze MLRS M270! - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Rezinkow na Twitterze, zamieszczając zdjęcie jednej z wyrzutni.

Wyraził przekonanie, że wyrzutnie te będą stanowiły "dobre towarzystwo" na polu bitwy dla amerykańskich systemów HIMARS.

Dziękuję naszym partnerom. Nie ma litości dla naszego wroga - napisał.

18:36

Rosja straciła już podczas działań bojowych w Ukrainie więcej żołnierzy niż podczas II wojny czeczeńskiej w latach 1999-2002 - wynika ze wspólnego śledztwa serwisu Mediazona i rosyjskiej sekcji BBC.

Analizując dane, w których uwzględniono tylko publiczne informacje o śmierci i pogrzebach (np. posty krewnych, doniesienia w regionalnych mediach rosyjskich i oświadczenia władz lokalnych), Mediazona i BBC obliczyły, że według stanu z piątku w Ukrainie zginęło 4760 żołnierzy rosyjskich.

Tymczasem według oficjalnych obliczeń rosyjskiego resortu obrony, od października 1999 do grudnia 2002 r. wojsko rosyjskie straciło w wojnie czeczeńskiej 4 572 żołnierzy.

18:25

Siły Zbrojne Ukrainy odparły rosyjskie ataki w kierunku słobożańskim i donieckim.

18:08

Ukraina otrzymała pierwsze systemy dalekiego zasięgu M270.

17:43

Francja, Niemcy i Włochy zmieniły swoje podejście na lepsze. Antykremlowska koalicja liczy już ponad 50 państw, nie tylko z NATO i UE - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow we wtorek podczas spotkania w Kijowie z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

Ukraiński minister podkreślił również znaczenie pomocy udzielanej Ukrainie przez Polskę.

Polska przyjęła pierwszą falę uciekających przed wojną Ukraińców, nasi ludzie zmuszeni byli do ucieczki i uciekli do Polski, która przyjęła ich jak swoich - przypomniał polityk.

17:30

Siły ukraińskie zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty szturmowe Su-25 w obwodzie zaporoskim na południu kraju - poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na Telegramie.

Maszyny zostały zestrzelone w okolicach miasta Orichiw i wsi Stepowe. Z rosyjskich samolotów usiłowano atakować pozycje ukraińskie w tym rejonie. Jeden z nich został zniszczony, a drugi trafiony - podaje SBU.

Samoloty zestrzelono przy użyciu przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojsko ukraińskie strąciło dotąd 220 rosyjskich samolotów i 188 śmigłowców.

17:16

Ponad 46 hektarów pszenicy spalone z powodu rosyjskiego ostrzału w obwodzie charkowskim. Dwa hektary jęczmienia zostały również zrównane z ziemią w miastach Izium i Czuhuiv w regionie - poinformowała Obwodowa Administracja Wojskowa Charkowa.

16:59

Zniszczone przez rosyjskie rakiety budynki kultury i życia codziennego w Winnicy zostaną zburzone.

16:38

Siły ukraińskie zniszczyły przy użyciu amerykańskich systemów artyleryjskich HIMARS już ponad 30 wojskowych obiektów logistycznych sił rosyjskich - poinformował w piątek rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk w telewizji.

Motuzianyk podkreślił, że dzięki temu "potencjał ofensywny rosyjskich wojsk okupacyjnych znacznie spadł".

Rzecznik zaznaczył, że Ukraina potrzebuje obecnie artylerii dalekiego zasięgu, która pozwala niszczyć logistykę wojsk rosyjskich.

Właśnie to jest teraz intensywnie robione - oznajmił.

Prezydent USA Joe Biden podpisał tydzień temu nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości około 400 mln USD, który obejmuje w szczególności nowe wyrzutnie HIMARS, a także amunicję do nich. Oznacza to, że Ukraina będzie miała wkrótce do dyspozycji 12 systemów HIMARS.

16:23

Europejską gospodarkę zabijają nie sankcje, tylko hybrydowa wojna Rosji. Na Kremlu stworzono kryzys gazowy w Europie, aby nadszarpnąć dobrobyt w europejskich krajach. Kiedy rosyjska armia z zimną krwią zabija ukraińskie dzieci w Winnicy, Charkowie, Mikołajowie i innych miastach, premier Węgier powinien wzywać nie do zniesienia sankcji przeciw Rosji, tylko przeciwnie: do nasilenia skutecznych kroków powstrzymujących agresywną rosyjską politykę - powiedział agencji Unian rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko w reakcji na wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana.

Orban powiedział w piątek w Radiu Kossuth, że poprzez nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję UE "strzeliła sobie w płuca i dlatego teraz z trudem łapie powietrze". Według niego jeśli restrykcje te nie zostaną cofnięte, mogą zniszczyć europejską gospodarkę.

Zdaniem Orbana w Brukseli musi nadejść moment prawdy, gdy liderzy przyznają, że popełnili błąd, a polityka sankcyjna nie spełniła wiązanych z nią nadziei, tylko wywołała skutki odwrotne do planowanych.

Nikołenko podkreślił, że Ukraina nie zgadza się z twierdzeniem, że sankcje przeciw Rosji są nieskuteczne, gdyż pomagają one pociągnąć Moskwę do odpowiedzialności za zbrodnie oraz osłabić jej zdolność do dalszego prowadzenia wojny.

16:11

Tysiące cywilów zostało już zamordowanych na Ukrainie. To barbarzyńskie rosyjskie zachowanie, całkowicie lekceważące międzynarodowe prawo humanitarne, musi się natychmiast skończyć - napisali we wspólnym oświadczeniu szef dyplomacji UE Josep Borrell i komisarz ds. pomocy humanitarnej Janez Lenarcic.

Cytat Rosyjskie siły inwazyjne na Ukrainie zaatakowały budynek cywilny i centrum kulturalne w Winnicy, zabijając ponad 20 osób i raniąc dziesiątki innych, z których wiele krytycznie. Unia Europejska w najostrzejszych słowach potępia to ciągłe masowe atakowanie obiektów cywilnych, w tym szpitali, placówek medycznych, szkół i schronisk. To okrucieństwo w Winnicy jest ostatnim z długiej serii brutalnych ataków wymierzonych w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną - napisali komisarze.

15:59

Siły rosyjskie od początku wtargnięcia na Ukrainę nieco ponad 300 razy zaatakowały obiekty wojskowe, a obiekty cywilne aż 17 300 razy - poinformował w piątek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhenij Jenin w telewizji.

Zaznaczył, że w ten sposób walczy tylko ten, kto zamierza zniszczyć Ukraińców. Jak podkreślił, rosyjscy żołnierze mają na rękach krew cywilnych mieszkańców Ukrainy.

15:52

Rada Najwyższa Ukrainy: Ukraińcy doświadczają "11 września" każdego dnia.

15:35

Komisja Europejska nałożyła nowe sankcje na Rosję za atak na Ukrainę.

15:31

Raporty wskazują na zwiększoną obecność Rosji w białoruskiej przestrzeni powietrznej.



15:26

Zakończenie wojny do końca roku jest "realne, jeśli nasi partnerzy nadal będą nam pomagać, nie mając wątpliwości, że pomagają zwycięzcy. Bo wcześniej uważali, że przegramy, że w ciągu trzech dni poddamy Kijów, i dlatego nie za bardzo nam pomagali, tylko wspierali" - oświadczył w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla BBC

Teraz według ministra należy zsynchronizować plany ukraińskiej kontrofensywy z zachodnią pomocą nie tylko w postaci borni, ale też kontynuacji ostrzejszych sankcji przeciw Rosji.

To poważny ogólnoświatowy projekt - ocenił.

15:19

Niezależny białoruski portal Nexta zapowiedział w mediach społecznościowych, że dziś o godzinie 20 w serwisie YouTube odbędzie się premiera animacji dotyczącej bieżącej sytuacji na świecie. Wśród postaci produkcji można zobaczyć m.in. Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenkę.

15:16

Szef ukraińskiej policji Igor Kłymenko poinformował, że zidentyfikowano 19 z 23 ciał, w tym 4-letnią dziewczynkę i dwóch chłopców w wieku 7 i 8 lat.

15:05

1400 nowych grobów pojawiło się na cmentarzu w Mariupolu. Opublikowano zdjęcia satelitarne:

14:51

Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kramatorsk.

14:36

Ukrinform: Francja przekazała Ukrainie mobilne laboratorium DNA.



14:19

Doniesienia o śmierci zatrzymanego przez prorosyjskich separatystów na Ukrainie brytyjskiego pracownika organizacji pomocowej są "alarmujące" i ministerstwo spraw zagranicznych pilnie je sprawdza - oświadczył w piątek rzecznik brytyjskiego rządu.

Wcześniej w piątek władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) przekazały, że Paul Urey zmarł 10 lipca w areszcie i wskazały, że cierpiał on na cukrzycę oraz miał problemy z oddychaniem, nerkami i układem krążenia. Jak utrzymują, "mimo powagi domniemanego przestępstwa, zapewniono mu odpowiednią opiekę medyczną". Informację o jego śmierci potwierdziła też matka Ureya, która napisała w mediach społecznościowych, że jest całkowicie zdruzgotana.

13:57

Większość Niemców nadal jest zwolennikami wspierania Ukrainy, nawet jeśli miałoby się to wiązać z wyższymi cenami energii elektrycznej - wynika z opublikowanego w piątek sondażu ZDF.

Za dalszym wspieraniem zaatakowanej przez Rosję Ukrainy jest 70 proc. respondentów, z kolei przeciwnego zdania jest 22 proc. Przeciwnicy pomocy Ukrainie uważają, że działania takie wpływają na podwyżkę cen energii.

Jak pokazuje sondaż, trend poparcia dla dalszej pomocy militarnej Ukrainie spada. Obecnie mniej respondentów (35 proc.) opowiada się za zwiększeniem pomocy wojskowej dla tego kraju, niż było to jeszcze na początku lipca (44 proc.).

13:41

Wśród ofiar czwartkowego ataku rakietowego Rosji na centrum Winnicy w środkowej Ukrainie są chłopcy w wieku siedmiu i ośmiu lat. Pierwszy wraz z mamą zginął w ostrzelanym centrum medycznym, drugi spłonął w samochodzie. Wcześniej poinformowano, że w ataku zginęła czteroletnia Liza.

W Winnicy zginęły 23 osoby, wciąż nie zidentyfikowano ciał czterech z nich. Osiem osób uznano za zaginione.

Jeden z chłopców w chwili uderzenia pocisku przechodził badania lekarskie. Zginął na miejscu wraz z mamą - powiadomił szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko.

13:35

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow jest przekonany, że Ukraina otrzyma więcej HIMARS-ów, w tym wersję o zasięgu 300 kilometrów.

Dajemy im (USA) dowód na to, że możemy go używać z precyzją i wyrafinowaniem, a otrzymujemy większy i większy zasięg - powiedział Financial Times minister obrony Ołeksij Reznikow.

13:23

Ukrinform: Zidentyfikowano 19 z 23 zabitych w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę.

13:15

Liza wystąpiła w świątecznym spocie Ołeny Zełenskiej. Zginęła wracając od logopedy.



12:51

Nexta: Od początku wojny w Ukrainie zginęło 352 dzieci, a 657 zostało rannych.

12:13

Ciał 11 dorosłych i dwójki dzieci, zabitych przez rosyjski atak rakietowy w Winnicy w środkowej Ukrainie, nie udało się dotąd zidentyfikować - powiadomiły władze obwodu. 18 osób jest uznanych za zaginione.

Władze potwierdziły dotąd śmierć 23 osób.

W czwartek rosyjskie rakiety Kalibr, wystrzelone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym, uderzyły w centrum Winnicy. Według dowództwa Południe ukraińskiej armii pociski odpalono z małego okrętu rakietowego pod Sewastopolem na okupowanym Krymie.

11:35

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że pociski, które spadły w środę na miasto Winnica, trafiły w budynek, w którym przedstawiciele ukraińskiej armii spotykali się z zagranicznymi dostawcami broni.

W ataku tym zginęło 23 cywilów.

10:56

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wykluczyła złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję za atak na Ukrainę. Nawet taki krok nie pomógłby zabezpieczyć dostaw gazu z Rosji, a byłaby to "zachęta dla wszystkich tych, którzy depczą prawa człowieka, wolność i demokrację" - uzasadniła.

09:14

Siły rosyjskie i prorosyjskie powoli posuwają się w kierunku Siewierska w Donbasie, a same twierdzą, że już weszły na obrzeża tego miasta; po zabezpieczeniu go następnym ich celem będzie prawdopodobnie Bachmut - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:52

Celem rosyjskiego ataku na Mikołajew na południu Ukrainy były budynki dwóch wyższych uczelni - poinformował szef obwodowej administracji Witalij Kim. Według niego rano na miasto spadło co najmniej 10 pocisków. Gubernator opublikował nagranie, na którym widać kilka potężnych eksplozji siedziby jednej z uczelni. Są poważne zniszczenia. Słupy dymu unoszą się na wysokość ponad stu metrów. Na razie wiadomo o dwóch osobach rannych.

08:30

Atak rakietowy na centrum Winnicy to element prowadzonej systematycznie rosyjskiej kampanii uderzeń w dzielnice mieszkalne miast - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW). W Donbasie trwa pauza operacyjna przed atakiem na linii Słowiańsk-Siwersk-Bachmut.

08:28

Wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Siwersk w obwodzie donieckim oraz próbują atakować w kierunku Sołedaru, Bachmutu i Słowiańska - informuje sztab generalny armii ukraińskiej.

07:31

Nocne ataki rakietowe na Charków - uszkodzone zostały domy mieszkalne i budynki dwóch szkół. Rosjanie ostrzelali też obwód dniepropietrowski - tam używali między innymi amunicji fosforowej. W jednej z miejscowości także została zburzona szkoła oraz prywatne domy.

05:12

Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych, dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji.

"Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje (za terroryzm) są potrzebne tak szybko jak to możliwe" - powiedział.

05:06

Strona ukraińska pracuje nad zorganizowaniem korytarza humanitarnego dla ewakuacji cywilów z terytorium Ławry Świętogórskiej w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Jest tam ok. 600 cywilów: pielgrzymi, okoliczna ludność oraz zakonnicy. Ok. 100 zakonników odmawia ewakuacji. Część z nich nie chce wyjeżdżać, ponieważ są ranni, bądź z uwagi na wiek i schorzenia.