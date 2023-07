Pod Sewastopolem na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie "wskutek dywersji" został wysadzony w powietrze rosyjski skład amunicji - informuje ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Według tego portalu rosyjskie władze planują przeprowadzić ataki na ludność w rosyjskim obwodzie briańskim przy granicy z Ukrainą. O te ataki może być później oskarżana strona ukraińska. Sobota 29 lipca 2023 r. jest 521. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

W ostrzale bloku w Dnieprze rannych zostało 9 osób / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA 11:25 Pod Sewastopolem na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie "wskutek dywersji" został wysadzony w powietrze rosyjski skład amunicji - informuje ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Ok. 22 wieczorem w piątek "było głośno" pod Sewastopolem na Krymie - napisał HUR w komunikacie. Jak dodano, świadkowie słyszeli dwa wybuchy, a następnie dźwięki detonacji amunicji. Na miejsce przybyło kilka karetek i policja.

W tej okolicy rozlokowana jest rosyjska 810 samodzielna brygada piechoty morskiej.

10:16 Wciąż nieznany jest motyw rosyjskiego ataku sprzed roku na obóz w Ołeniwce, w którym byli ukraińscy jeńcy - podkreślił Taras Semkiw z biura prokuratora generalnego Ukrainy. Niestety nie możemy pojąć, jaka była tego motywacja. Oczywiście, jest to zbrodnia wojenna. Federacja Rosyjska cynicznie łamie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej ochrony jeńcom wojskowym, którymi były osoby przebywające w Ołeniwce, ale tak nie zrobiono - powiedział Semkiw Radiu Swoboda. Wśród możliwych motywów przeprowadzenia zbrodni wymienił nienawiść wobec wojskowych za sprzeciw wobec agresji zbrojnej i "osobiste motywy". 09:36 Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego. Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium- mówił na konferencji prasowej w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Zobacz również: Premier: 100 wagnerowców przesunęło się w stronę Przesmyku Suwalskiego 08:52 Rosyjskie władze planują przeprowadzić ataki na ludność w rosyjskim obwodzie briańskim przy granicy z Ukrainą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. O te ataki może być później oskarżana strona ukraińska. Według ukraińskiego portalu ataki terrorystyczne mają być przeprowadzone na terytorium między miejscowościami Nowyje Jurkowiczi - Biełaja Bieriozka przy granicy z Ukrainą. Trwa przygotowanie do operacji w sferze informacyjnej - czytamy. Miejscowa ludność informuje, że przez ostatnie dwa dni rosyjskie władze ostrzegają mieszkańców przed możliwym przeniknięciem rzekomych dywersyjnych grup Sił Zbrojnych Ukrainy, które miałyby przeprowadzać dywersje wobec ludności miejscowej. Do regionu przybywają posiłki mające prowadzić rzekome działania przeciwko dywersantom. 08:48 Obecność najemników rosyjskiej Grupy Wagnera na Białorusi w ogóle nie martwi Sił Obrony Ukrainy - oświadczył Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany w sobotę przez ukraiński portal TSN. Budanow, odpowiadając na pytanie o to, kiedy ukraińskie siły wejdą na anektowany przez Rosję Krym, odpowiedział zwięźle: "wkrótce".

Szef HUR ocenił, że zagrożenie ze strony Białorusi jest nierealne i zapewnił, że obecność w tym kraju najemników Grupy Wagnera w ogóle nie martwi ukraińskich obrońców - pisze TSN. Pytany o wzmocnienie rezerw rosyjskich wojsk okupacyjnych, Budanow stwierdził: "Tyle ile ich było, tyle też jest. Ale stała mobilizacja pozwala na stałe uzupełnianie poniesionych przez nich strat".

07:28 Ukraińskie siły przesunęły się naprzód pod Bachmutem i na kierunku berdiańskim - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wojska ukraińskie przeprowadziły działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu - podkreślają analitycy. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w sobotę rano, że ukraińskie wojska kontynuują kontrofensywę na kierunku melitopolskim i berdiańskim, umacniają się na zdobytych pozycjach i atakują cele przeciwnika.

06:33 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą nowy termin święta Bożego Narodzenia na Ukrainie. Odtąd będzie ono obchodzone nie 7 stycznia, lecz 25 grudnia. Zmianie uległy też daty kilku świąt świeckich.

Projekt ustawy w połowie lipca przegłosowała Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy. Zgodnie z ustawą z 28 lipca na 15 lipca przeniesiono obchody Dnia Państwowości Ukraińskiej, a Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy świętowany będzie teraz 1 października, a nie 14 października. Modyfikacje dotyczące Bożego Narodzenia zostały wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) zmian w obchodzeniu świąt liturgicznych.

06:30 Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Większość przybyłych najemników ma doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym w przemycie nielegalnych imigrantów - czytamy. W ocenie serwisu wagnerowcy mają przygotowywać się do "rozchwiania" sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Według prowadzonego przez wojsko portalu najemnicy otrzymują umundurowanie białoruskich strażników granicznych i, udając białoruskich funkcjonariuszy, będą towarzyszyć imigrantom w ich próbach przedostania się przez granicę.

W ostrzale bloku rannych zostało 9 osób / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze - poinformował szef lokalnej administracji Serhij Łysak. Rannym została udzielona pomoc medyczna. Nie wymagają oni hospitalizacji - podano w komunikacie. Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje dzieci w wieku 14 i 17 lat, dwie 20-letnie kobiety, mężczyźni w wieku od 18 do 53 lat i 77-letnia kobieta.