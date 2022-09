Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ostrzale Zaporoża. Takie informacje przekazał szef władz obwodu zaporoskiego, na południu Ukrainy, Ołeksandr Staruch. Rakieta trafiła w budynek mieszkalny. W piątek zakończono ekshumację w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Iziumie w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. W sumie znaleziono 447 ciał. Wśród ofiar są dzieci.

Budynek w niedawno wyzwolonym mieście Bałaklija w obwodzie charkowskim

Rosja chce zniszczyć Tatarów krymskich poprzez mobilizację na wojnę - uważa przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa, cytowana przez agencję Ukrinform. Według niej to "pokazowa akcja ukarania" Tatarów krymskich za to, że nie popierali okupantów.



W czwartek i piątek w miejscowościach zamieszkanych przez Tatarów na Krymie okupanci rozdawali wezwania do wojska. Często także wsadzali ludzi do samochodów i zawozili do komisji uzupełnień.



"Wiek - 18-50 lat. Według naszych źródeł nie patrzą na choroby, o których im mówią złapani mężczyźni, mówiąc: teraz wszyscy się nadają" - relacjonuje przedstawicielka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



W ramach "częściowej mobilizacji" w Rosji na front może zostać wysłanych nawet 1,2 mln ludzi - informuje Meduza, powołując się na źródło zbliżone do jednego z ministerstw. Głównie rekrutowane mają być osoby z biedniejszych regionów, gdzie "nie ma mediów, opozycji, ale jest więcej poparcia" dla wojny.

W ostrzeliwanych przez Rosjan miejscowościach obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy zginęły w piątek dwie osoby, trzech innych mieszkańców zostało rannych - poinformował w sobotę rano szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.



Według danych przytoczonych przez Kyryłenkę od 24 lutego, początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w ostrzałach zginęło w obwodzie donieckim ponad 880 cywilów. Władze ukraińskie nie dysponują danymi o ofiarach w okupowanych miastach - Mariupolu i Wołonowasze.



W zajętych przez siły rosyjskie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego na południu Ukrainy okupacyjne władze zaczęły wręczać mężczyznom wezwania do rosyjskiej armii - informuje w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wezwania w ramach ogłoszonej w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą otrzymują mężczyźni w wieku poborowym, którzy zrzekli się ukraińskiego obywatelstwa i otrzymali rosyjskie paszporty - podkreśla sztab.

Jedna wroga rakieta trafiła w osiedle mieszkalne miasta obwodowego i spowodowała pożar w wielopiętrowym budynku. Niestety jedna osoba zginęła, siedem zostało rannych" - napisał gubernator w serwisie Telegram.