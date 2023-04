Pod gruzami ostrzelanych w piątek przez rosyjskie wojsko budynków na Ukrainie są jeszcze ludzie, trwa akcja poszukiwawcza - poinformował rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła ataki rakietowe na miasta Humań w centralnej części kraju, Dniepr i Ukrainka w obwodzie kijowskim. Według wstępnych informacji zginęło ponad 20 cywilów, w tym czworo dzieci - podaje sztab.

W piątkowym ostrzale w Humaniu zginęły 23 osoby / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Uszkodzonych zostało ponad 10 bloków mieszkalnych i inna infrastruktura cywilna.

W ataku na Humań zginęły 23 osoby - w tym czworo dzieci. Przez cały dzień trwała rozbiórka ruin w Humaniu, w miejscu trafienia rosyjskiej rakiety. Obecnie wiemy o 23 zabitych, wśród których jest czworo dzieci. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim... - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu.

Zełenski poinformował, że wszyscy poszkodowani otrzymują niezbędną pomoc. Podziękował także ratownikom za udział w operacji poszukiwawczej.



Rakieta uderzyła w Humań, absolutnie pokojowe miasto, znane na całym świecie z tego, że co roku przyjmowało dziesiątki tysięcy chasydzkich pielgrzymów... Tylko absolutne zło może prowadzić taki terror przeciw Ukrainie - podkreślił. Humań jest ważnym celem pielgrzymek chasydów z całego świata, gdyż znajduje się tu grób rabina Nachmana z Bracławia, jednej z najważniejszych postaci chasydyzmu.



Prezydent przekazał, że w następstwie ataku rakietowego na miasto Dniepr zginęły młoda matka i jej niespełna trzyletnia córeczka. Matka i córka. Olga, która urodziła się w ‘92 i Weronika z ‘20 (1992 i 2020) roku. To dziecko nie skończyło nawet trzech lat! Wieczna pamięć! Kondolencje dla całej rodziny, wyrazy współczucia dla bliskich - powiedział.

"Zatrzymać terror i uratować ludzkie życie można tylko bronią"



Zełenski potwierdził, że w piątkowym ataku na jego kraj Rosja użyła 23 rakiet, z których 21 zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą.



Gdyby nie to, państwo terrorysta mogłoby zebrać znacznie więcej ofiar, więcej istnień. To kolejny dowód, że zatrzymać terror i uratować ludzkie życie można tylko bronią - oświadczył, wskazując na potrzebę dostawy broni dla Ukrainy.



Środki obrony przeciwlotniczej, nowoczesne lotnictwo, bez którego nie istnieje efektywna obrona przeciwlotnicza. Artyleria, sprzęt wojskowy. Wszystko, co niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom i wsiom jak na tyłach, tak i na pierwszej linii frontu - wymienił.



Jest to konieczne, by "dać bezpieczeństwo także naszym ludziom, którzy na razie znajdują się, niestety, na terenach okupowanych". Na razie. Nie możemy zostawić nikogo pod władzą rosyjskiego zła - podkreślił Zełenski.