Rosyjski nocny atak dronów na Kijów został odparty. Kijowska Administracja Wojskowa poinformowała, że w przestrzeni powietrznej stolicy Ukrainy pojawiło się pięć bezzałogowców i wszystkie zostały strącone. "Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ukraińskie siły zbrojne mogą znaleźć się także na terytorium Rosji" - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow. Najważniejsze wydarzenia związane z 310. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 30.12.2022 r.

Zniszczony budynek na przedmieściach Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

07:22

Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły w nocy z czwartku na piątek 10 dronów nad obwodem zaporoskim i dniepropietrowskim - poinformowało ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych "Wschód".

"W ciągu nocy jednostki sił przeciwlotniczych Wostok we współpracy z obroną przeciwlotniczą wojsk lądowych zniszczyły dziewięć bezzałogowych statków powietrznych Shahed i jeden dron Merlin w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim" - powiadomiono w oświadczeniu na Facebooku.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że nad ranem w Zaporożu słychać było co najmniej trzy eksplozje. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano tej nocy w obwodach kijowskim, kirowogradzkim i czerkaskim.

Nad Kijowem strącono pięć dronów. Według informacji przekazanych przez władze, jeden z nich uszkodził budynek administracji. Nie ma informacji o zabitych lub rannych

07:17

Krótko po godz. 2:00 w nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba przekazał na Telegramie, że miasto atakowane jest przez drony.

"Nocny atak dronów Shahed. Rosja znów wzięła na celownik obiekty naszej infrastruktury. Siły obrony przeciwlotniczej odparły ataki. Wstępnie bez strat" - napisał Kułeba na swoim kanale w Telegramie.

Telegram

Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych bądź rannych. Kijowska Administracja Wojenna podała, że w przestrzeni powietrznej Kijowa pojawiło się pięć dronów i że wszystkie zostały strącone przez oddziały obrony przeciwlotniczej.

Jednocześnie pojawiły się informacje, że jeden z dronów jednak trafił w budynek administracyjny w dzielnicy Hołosijiwskiej, powodując częściowe zniszczenie budynku i uszkodzenia okien w pobliskim budynku mieszkalnym. Na miejscu ataku działają teraz służby ratunkowe.

07:11

Z opublikowanego pod koniec listopada badania instytutu INSA dla "Bild am Sonntag" wynikało, że solidarność z Ukraińcami w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak obecnie zauważalnie spada. O ile na początku wojny 73 proc. osób w Niemczech opowiadało się za przyjęciem uchodźców z Ukrainy, pod koniec roku było to już tylko 58 proc. Z kolei 31 proc. osób było przeciwnych.

Do RFN od początku wojny do połowy listopada przybyło ok. miliona Ukraińców. MSW spodziewa się, że podczas zimowych miesięcy może dotrzeć dodatkowe pół miliona kobiet i dzieci z Ukrainy - dodatkowe miejsca noclegowe tworzone są cały czas (np. 10 tys. miejsc w Berlinie, w hangarach dawnego lotniska Tempelhof ).

06:52

Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa ekspertów z ramienia ONZ, rosyjscy żołnierze gwałcili i torturowali dzieci w Ukrainie, przeprowadzali "dużą liczbę" egzekucji i popełniali inne zbrodnie wojenne - podał portal stacji NBC News.

06:40

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - podjęły szereg zmian prawnych umożliwiających usuwanie z przestrzeni publicznej sowieckich pomników, jako symboli okupacji i zniewolenia, i grobów.

06:34

Nagranie przedstawiające zrzut amunicji z bezzałogowca na rosyjski czołg w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim.