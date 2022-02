Stolica Ukrainy znalazła się pod ciężkim ostrzałem rakietowym armii rosyjskiej - poinformował w piątek rano szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. "Straszliwy rosyjski atak rakietowy na Kijów" - napisał. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie - napisał prezydent w piątek na Twitterze. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Twitter - CBS Evening News / CBS NEWS / Materiały prasowe

09:05

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN podała w piątek, powołując się na jedno źródło, że Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa - Mińskim Masywie.

"Wróg próbuje wysadzić desant w kijowskiej dzielnicy Masywie Miński" - podała UNIAN, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę. Według niego "siły reagowania podejmują niezbędne działania".

08:47

Sztab Generalny Ukrainy ostrzega, że Rosjanie używają ukraińskiego sprzętu.

Rosyjscy agresorzy zajęli dwa pojazdy i przebrani w mundury wojsk ukraińskich z dużą prędkością jadą z Obołoń - to północna dzielnica Kijowa - do centrum stolicy Ukrainy.

08:32

Ukraińskie siły zbrojne wysadziły trzy mosty wokół Kijowa, by utrudnić natarcie rosyjskich czołgów - tak informuje jeden z ukraińskich portali.

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu. W Iwankowie doszło do starcia.

Wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Vorzel - to 25 km od Kijowa.

W stolicy zapełniają się kolejne stacje metra, w których ludzie szukają schronienia przed spodziewanymi atakami rakietowymi.



08:17

"Rosyjscy wojskowi przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy. Są ubrani w mundury wojsk ukraińskich i szybko zmierzają do centrum Kijowa od strony Obołonia (dzielnica Kijowa - PAP). Za nimi podąża konwój rosyjskich ciężarówek wojskowych. Na pewno zostaną zneutralizowani" - zapewniła Malar.

08:05

W okolicy Czernichowa ukraińskie wojsko powstrzymało atak rosyjskich żołnierzy - poinformował przedstawiciel sił zbrojnych Ukrainy.

08:00

Siły zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne na czterech kierunkach z przeważającymi siłami rosyjskimi - podało w piątek MSW Ukrainy. Ocenia ono, że wojska rosyjskie próbują siłami pancernymi podejść pod Kijów ze strony Czernihowa i Iwankowa.

Cytat Dzisiaj będzie najtrudniejszy dzień. Plan wroga to przedarcie się kolumnami pancernymi ze strony Iwankowa i Czernihowa do Kijowa - napisał przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Obrońcy Kijowa są przygotowani!" - zapewnił wymieniając pociski przeciwpancerne NLAW i Javelin.

Heraszczenko poinformował też, że w rejonie Iwankowa, by udaremnić przejście wojsk rosyjskich, został wysadzony most na rzece Teterew.

07:56

Tak wygląda Lwów o poranku.

07:53

Zacieśnia się rosyjski pierścień wokół Kijowa. Stolica Ukrainy przygotowuje się do odparcia rosyjskiego ataku - ma to nastąpić jeszcze dziś. Rosyjskie kolumny zmierzają do miasta od północnego-wschodu i północnego-zachodu. Kolejne oddziały mają nadciągać z odległej miejscowości Sumy. Zaobserwowano kolumnę 56 rosyjskich pojazdów nieopodal Czernichowa.

W Kijowie ogłoszono właśnie alarm przeciwlotniczy - władze apelują do mieszkańców, by zeszli do schronów.

Putin planuje zdobyć Kijów czołgami - tak twierdzą Siły Zbrojne Ukrainy.



Najnowsze informacje mówią też o tym, że Rosjanie dokonują właśnie desantu na lotnisko Sikorski w Kijowie. Wiceminister obrony narodowej Anna Malarz poinformowała, że trwają walki z przytłaczająca siłą wroga w okolicach Severska, Charkowa czy Tavrii.