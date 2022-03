Rosjanie cały czas atakują Mariupol, starają się też okrążyć Kijów. "To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź" - powiedział w Paryżu premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał też, że ostatnie dwa tygodnie, od kiedy doszło do rosyjskiej agresji, wstrząsnęły Europą. Tymczasem doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do rosyjskiego ataku lotniczego na Instytut Fizyczno-Techniczny w Charkowie, gdzie są materiały promieniotwórcze. Doszło do pożaru, ale według władz ukraińskich nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Rosyjskie ciężarówki z zaopatrzeniem w miejscowości Berestianka - zdjęcie satelitarne / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA Zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa.

Minionej doby ukraińska armia zniszczyła dwie rosyjskie kolumny wojskowe oraz 10 samolotów.

Rosyjskie wojska co pół godziny przeprowadzają naloty na dzielnice mieszkalne w Mariupolu - oświadczył w czwartek wieczorem mer tego miasta.

Doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do rosyjskiego ataku lotniczego na Instytut Fizyczno-Techniczny w Charkowie, gdzie są materiały promieniotwórcze. Doszło do pożaru, ale według władz ukraińskich nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym.

Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie w piątek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie działań USA na terenie Ukrainy, związanych z bronią biologiczną - napisał ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na amerykańską firmę Maxar. Poprzednią relację możecie znaleźć tutaj: Rosjanie zrzucają bomby na osiedla. Morawiecki: To jest masakra, rzeź [RELACJA 10.03.2022, cz.3] 04:48 Siedmioletnia Amelia, która w schronie śpiewała piosenkę z filmu "Kraina lodu" jest już z krewnymi w Polsce - podaje NEXTA. "Patrzcie Rosjanie, przeciwko komu walczycie!" 04:30 Zakończył się pierwszy dzień nadzwyczajnego szczyty Rady Europejskiej w Paryżu; premier Mateusz Morawiecki przekonywał o konieczności dalszego wsparcia Ukrainy oraz wypracowania jasnej drogi do jej członkostwa w UE - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. 04:03 "Bezzwłocznie wzmocnimy nasze więzi i pogłębimy nasze partnerstwo, aby wspierać Ukrainę w podążaniu jej europejską drogą" - napisał z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michael. 04:01 "Historyczna noc w Wersalu. Po pięciu godzinach burzliwych dyskusji przywódcy UE powiedzieli "tak" dla ukraińskiej eurointegracji. Proces się rozpoczął. Teraz to od nas i Ukraińców zależy, czy uda się szybko go zakończyć. Bohaterski naród ukraiński zasługuje na to, by wiedzieć, że jest mile widziany w UE" - napisał na Twitterze prezydent Litwy Gitanas Nausėda. 03:48 Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że ogromna rosyjska kolumna wojskowa w pobliżu Kijowa, która wcześniej rozciągała się na około 60 km, w dużej mierze rozproszyła się. 03:30 Chiny popierają Rosyjską teorię, że USA finansuje laboratoria broni biologicznej w Ukrainie - informuje NEXTA. 03:28 WHO radzi Ukrainie, aby zniszczyła groźne patogeny, które są przechowywane w ukraińskich laboratoriach, aby zapobiec "wszelkim potencjalnym wyciekom", które mogłyby rozprzestrzenić chorobę wśród ludności - informuje Reuters. 02:39 Białoruś zezwoliła na przemieszczanie po swoim terenie rosyjskich rakiet koleją - poinformowało w piątek na Telegramie działające przy prezydenckiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD). 02:22 Western Union przestał działać w Rosji i na Białorusi - podaje Ukrinform. 02:01 Hiszpania, która na początku marca skierowała dwa samoloty z uzbrojeniem dla ukraińskich sił zbrojnych, będzie kontynuować dostarczanie broni walczącemu z rosyjską inwazją Kijowowi - podały w czwartek źródła w MON w Madrycie, cytowane przez radio Cadena Ser. 01:57 Zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na amerykańską firmę Maxar, zajmującą się m.in. obsługą satelitów okołoziemskich. Rosyjski konwój wojskowy widziany po raz ostatni w pobliżu lotniska Antonowa znajdującego się na północnym-zachodzie od stolicy Ukrainy - Kijowa rozproszył się i został przegrupowany - poinformował Maxar. Zdaniem firmy, oddziały rosyjskiej armii poruszają się w pobliżu lotniska, a wysunięte dalej na północ jednostki ustawiły się w pobliżu wsi Łubianka, przygotowując haubice do wystrzału. 01:53 W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy - poinformowała w nocy na Telegramie Rada Miasta Kijowa. "Prosimy wszystkich o udanie się do schronów" - napisano. 01:46 215 tysięcy obywateli wróciło do naszego kraju z innych państw, z czego 80 proc. to mężczyźni - powiedział w czwartek wieczorem rzecznik Państwowej Straży Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Dodał, że generalnie ruch pasażerski na granicach Ukrainy z Unią Europejską i Mołdawią "pozostaje intensywny". "W ciągu ostatnich 24 godzin granicę przekroczyło ok. 118 tys. osób, oczywiście zdecydowana większość to kobiety, dzieci" - powiedział rzecznik. 01:31 Ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły dwie duże kolumny rosyjskiego wojska oraz 10 samolotów - poinformowało w piątek dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych dodał, że walczący z rosyjskim wojskiem żołnierze odpierają lub wstrzymują ich ofensywę na wszystkich kierunkach. 01:19 Ukraiński biathlonista Bohdan Cymbał wraz z synem w schronie w Czernihowie. 01:07 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował w nocy z czwartku na piątek na Twitterze, że rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą o obronie Ukrainy i promocji jej członkostwa w Unii Europejskiej. 01:02 Mila Kunis, amerykańska aktorka pochodzenia ukraińskiego, wraz ze swoim mężem Ashtonem Kutcherem w niecały tydzień zebrali 20 milionów dolarów na wsparcie Ukrainy. 00:53 Facebook i Instagram tymczasowo zezwolili swoim użytkownikom na publikowanie postów wzywających do śmierci Putina i Łukaszenki. Również nienawistne posty skierowane przeciwko rosyjskim żołnierzom nie będą blokowane, jeśli zostaną napisane w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nie będą opisywały "lokalizacji i metody" - podaje Reuters. 00:48 Ukraińskie siły obronne powstrzymują rosyjską ofensywę na wszystkich kierunkach - informuje Ukrinform, powołując się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 00:45 JP Morgan - największy bank w USA - kończy swoją działalność w Rosji - informuje NEXTA. 00:36 Inwazja Rosji na Ukrainę to "zmiana paradygmatu" na miarę ataków z 11 września 2001 roku, bo prezydent Rosji Władimir Putin "wstrząsnął architekturą" światowego bezpieczeństwa - powiedziała w czwartek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. 00:32 Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie w piątek 11 marca posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie działań USA na terenie Ukrainy, związanych z bronią biologiczną - napisał w nocy z czwartku na piątek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. 00:31 "Nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej ani innej broni masowego rażenia" - powiedział w czwartek w nagraniu zamieszczonym na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosyjskie wojska co pół godziny przeprowadzają naloty na dzielnice mieszkalne w Mariupolu - oświadczył w czwartek wieczorem w wiadomości wideo mer tego miasta Wadym Bojczenko. "Dzień 15 to cyniczna i niszczycielska wojna przeciwko ludzkości. Dwa dni piekła, Armagedon, który zorganizowały rosyjskie wojska faszystowskie. Oni cynicznie strzelają w osiedla pociskami Grad. Co 30 minut lotnictwo nadlatuje nad osiedla, zabijając cywilów - osoby starsze, kobiety, dzieci" - powiedział Bojczenko. Podkreślił też, że Rosjanie przetrzymują w Mariupolu w niewoli 400 tys. obywateli, którzy codziennie czekają na korytarz humanitarny. 00:06 Grupa hakerów Anonymous przekazała, że wykradła ponad 800 GB danych należących do rosyjskiej agencji Roskomnadzor odpowiedzialnej za monitorowanie, kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowego przekazu. 00:05 Wróg został zatrzymany podczas próby przebicia się przez obronę Czernihowa - informuje Ukraińska Prawda powołując się na ukraińskie ministerstwo obrony. 23:57 58 proc. badanych jest za tym, aby Unia Europejska - w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i trwającą wojną - wygasiła konflikty z Polską i zaprzestała wszczynania postępowań - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. 23:52 Do Sędziszowa w powiecie jędrzejowskim dotarł w czwartek wieczorem kolejny pociąg z ukraińskimi uchodźcami. Do miasta przyjechało ponad tysiąc osób. Podkreślił też, że Rosjanie przetrzymują w Mariupolu w niewoli 400 tys. obywateli, którzy codziennie czekają na korytarz humanitarny. 00:06 Grupa hakerów Anonymous przekazała, że wykradła ponad 800 GB danych należących do rosyjskiej agencji Roskomnadzor odpowiedzialnej za monitorowanie, kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowego przekazu. 00:05 Wróg został zatrzymany podczas próby przebicia się przez obronę Czernihowa - informuje Ukraińska Prawda powołując się na ukraińskie ministerstwo obrony. 23:57 58 proc. badanych jest za tym, aby Unia Europejska - w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i trwającą wojną - wygasiła konflikty z Polską i zaprzestała wszczynania postępowań - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. 23:52 Do Sędziszowa w powiecie jędrzejowskim dotarł w czwartek wieczorem kolejny pociąg z ukraińskimi uchodźcami. Do miasta przyjechało ponad tysiąc osób.

23:45 "Moje przesłanie do Polaków: Widzieliśmy zwykłych ludzi, którzy robili niezwykłe rzeczy, aby wspierać godność i dobre samopoczucie obcych osób. W imieniu Stanów Zjednoczonych pragnę podziękować za to, co robicie na co dzień" - napisała wiceprezydent USA Kamala Harris. 23:43 Nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej ani innej broni masowego rażenia - powiedział w czwartek w wideo na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 23:27 Czwartkowa sesja na Wall Street, po jednym dniu mocnych wzrostów, przyniosła powrót do trendu spadkowego. W centrum uwagi pozostawała wojna na Ukrainie, a także dane makro i posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Ze spółek mocno drożał Amazon, zniżkowały banki inwestycyjne, które zapowiedziały wycofanie się z Rosji. 23:22 W obwodzie donieckim na Ukrainie od początku inwazji rosyjscy żołnierze zabili 64 cywilów i zranili 315, nie biorąc pod uwagę ofiar w Mariupolu i Wołnowasze - poinformował w czwartek na Facebooku szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko. "Rosja zabija cywilów! Dziś wyszło na jaw, że we wczorajszym nalocie na szpital położniczy i dziecięcy w Mariupolu zginęły 3 osoby. Wśród nich jedno dziecko. 10 marca Rosjanie zabili jeszcze dwóch mieszkańców regionu: jednego w Mariupolu i jednego we wsi Terny w obwodzie Łyman. Cztery osoby zostały ranne: jedna w Mariupolu, Kramatorsku, Ternach i Myroniwskym" - napisał Kyryłenko. 23:20 "Maniakalna obsesja, z jaką różni rosyjscy urzędnicy fantazjują o nieistniejącej broni biologicznej lub chemicznej lub zagrożeniach na Ukrainie, jest głęboko niepokojąca i może w rzeczywistości wskazywać na to, że Rosja przygotowuje kolejną przerażającą operację pod fałszywą flagą - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. 23:19 The Kyiv Independent: Rosyjskie wojska ostrzeliwują Mariupol co 30 minut - powiedział mer miasta Wadym Bojczenko. Jak dodał, uniemożliwiły one także ewakuację ludności cywilnej z miasta. 23:16 W środę 9 marca, podczas trwającej we Francji nieformalnej rady ministrów ds. cyfryzacji i telekomunikacji, 27 ministrów przyjęło deklarację dotyczącą zwiększenia potencjału UE w zakresie cyberpezpieczeństwa. 22:53 Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do rosyjskiego ataku lotniczego na Instytut Fizyczno-Techniczny w Charkowie, gdzie są materiały promieniotwórcze. Doszło do pożaru, ale według władz ukraińskich nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. 22:36 Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w czwartek wieczorem, że obawia się, iż prezydent Rosji Władimir Putin może zdecydować się na użycie broni chemicznej na Ukrainie, bo sygnały z Moskwy są niczym "wyciągnięte prosto z rosyjskiego podręcznika". 22:35 Mamy wskazania, że Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, jednocześnie oskarżając o to USA - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Stwierdził też, że rosyjskie wojska posunęły się naprzód pod Kijowem i są już 10 km od granic miasta. 22:34 Ministrowie ds. cyfryzacji państw UE zaapelowali, podczas trwającej we Francji nieformalnej rady ministrów ds. cyfryzacji i telekomunikacji, o zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony infrastruktury komunikacyjnej i sieci w Europie. 22:33 Dworzec kolejowy we Lwowie. Uchodźcy przed odjazdem pociągu do Przemyśla (20 zdjęć)







+ 16









