Dziewięciu cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby na Ukrainie w ostrzałach prowadzonych przez wojska rosyjskie, wszyscy byli mieszkańcami obwodu donieckiego. Około 4,5 miliona Ukraińców, ponad 10 proc. przedwojennej populacji kraju jest tymczasowo pozbawionych prądu z powodu rosyjskich ataków - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjskie wojska na Ukrainie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać oddziały, których zadaniem jest strzelanie do własnych dezerterów oraz zmuszanie żołnierzy do prowadzenia ofensywy. Pentagon poinformował, że nie ma dowodów na defraudacje amerykańskiej broni w Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.11.2022 r.

Widok budynku uszkodzonego w wyniku ostrzału Doniecka / AA/ABACA / PAP

10:55

Wojska rosyjskie ostrzeliwały w nocy rakietami S-300 miejscowości wokół Zaporoża oraz Mikołajów, ważny port na południu Ukrainy. W obwodzie lwowskim ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła irański dron.

Jak poinformował szef obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch, w wyniku ostrzałów uszkodzona została instalacja gazowa i wybuchł pożar, który już ugaszono. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

10:51

Tymoszenko dodał, że 14 osób zostało rannych w obwodzie donieckim. W komunikacie na Telegramie wiceszef biura prezydenta zastrzegł, że są to dane o sytuacji na piątek rano. Wcześniej tego dnia władze obwodu donieckiego poinformowały, że ofiary śmiertelne spowodował w szczególności ostrzał Bachmutu - miasta ostrzeliwanego od miesięcy - i miasta Pokrowsk. W Pokrowsku w ostrzale uszkodzona została szkoła i co najmniej 22 inne budynki.

09:36

Kraje zachodnie muszą zmniejszyć swoją zależność od Chin, ale nie mogą umieszczać Pekinu w tej samej kategorii, co Moskwę - powiedziała w piątek wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

Jest jasne, że Chiny konsolidują nową erę swojej polityki zewnętrznej, a także wewnętrznej, że stają się znacznie bardziej asertywne - powiedział dziennikarzom Borrell przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych państw G7 w niemieckim Muenster.



09:34

Bułgarski parlament zdecydował o wysłaniu pomocy wojskowej do Ukrainy. W poprzednim rządzie zaprzyjaźniona z Rosją koalicja socjalistyczna zablokowała taką decyzję.

09:07

Na świecie "jesteśmy świadkami dramatycznie infantylnego scenariusza: w ogrodzie ludzkości, zamiast troszczyć się o całość, igra się z ogniem, z pociskami i bombami, z bronią" - powiedział papież Franciszek w piątek w Bahrajnie, w drugim dniu wizyty w tym kraju.

Wygłosił przemówienie na zakończenie forum dialogu "Wschód i Zachód na rzecz Ludzkiej Koegzystencji". Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i podjęcie negocjacji pokojowych.

08:49

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,497 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,689 mln - poinformowała w piątek Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,497 mln osób, a wczoraj tj. 3.11 - 24,4tys." - przekazała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

08:48

Rosyjskie wojska na Ukrainie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać oddziały, których zadaniem jest strzelanie do własnych dezerterów oraz zmuszanie żołnierzy do prowadzenia ofensywy - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony. "Jednostki te grożą strzelaniem do własnych wycofujących się żołnierzy i były stosowane w poprzednich konfliktach przez siły rosyjskie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:50

Dzień Jedności Narodowej, propagandowe święto opakowane w element wymierzony w UE, Zachód i Polskę ma motywować Rosjan do walki za ojczyznę, jednak, mimo propagandy, sceptycyzm rośnie i Rosjanie nie chcą ginąć za imperialny projekt Putina - uważa b. ambasador na Ukrainie Jan Piekło.

Dzień Jedności Narodowej to państwowe rosyjskie święto obchodzone 4 listopada. Upamiętnia rocznicę wyzwolenia Moskwy spod polskich rządów w 1612 roku siłami pospolitego ruszenia, na którego czele stanęli kupiec Kuźma Minin i książę Dymitr Pożarski.

07:46

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przeprowadziła kolejną, drugą rotację swoich ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Co najmniej czterech ekspertów przybyło do siłowni, by zmienić czterech specjalistów, którzy przebywali tam od miesiąca. Jest to druga rotacja od czasu wizyty Grossiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej 1 września. Będzie to więc trzeci zespół ekspertów MAEA pracujących w elektrowni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.



07:40

Ukraiński pisarz i dziennikarz Stanisław Asiejew opowiadał w konsulacie RP w Nowym Jorku o torturach i prześladowaniach, jakim został poddany, gdy był w niewoli rosyjskich okupantów. Mówił też o funduszu stworzonym w celu pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych.

Asiejew wyjaśniał, że stosowane wobec niego tortury nie były chaotyczne, lecz opierały się na systemie powstałym jeszcze w czasach sowieckich. Zaczął je opisywać jeszcze wówczas, kiedy był więziony. Jak mówił, było to dla niego rodzajem psychoterapii, pozwalając uwolnić się od negatywnych emocji i przeżyć mogących prowadzić do depresji.



07:05

Wojska rosyjskie w okupowanych obwodach: ługańskim i chersońskim na wschodzie i południu Ukrainy kontynuują działania "filtracyjne" wśród ludności, uprowadzając i wywożąc ludzi w nieznanym kierunku - podał w piątek sztab generalny armii ukraińskiej.

06:58

Rosyjski ambasador Rosji w Londynie Andrei Kelin ostrzegł Wielką Brytanię, że jest "zbyt głęboko" zaangażowana w wojnę w Ukrainie. Oskarżył ją o kierowanie atakiem na okręty wojenne Putina, co spowodowało znaczne straty Moskwy na Morzu Czarnym.

6:42

Władimir Putin nakazał jednorazową wypłatę dla żołnierzy kontraktowych i tych, którzy zostali zmobilizowani do walki w Ukrainie. Rozkazał dekretem, by żołnierzom kontraktowym i zmobilizowanym wypłacono po 195 tys. rubli.

6:04

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z pierwszą wizytą w Chinach. Ta podróż wywołuje kontrowersje na Zachodzie, w tym w samych Niemczech, zwłaszcza, że dochodzi do niej krótko po zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i w czasie wojny na Ukrainie, której Pekin nie potępił. Podsyciła dyskusję na temat uzależnienia niemieckiej gospodarki od ChRL i jedności Zachodu wobec tego kraju. Rodzi również porównania do nieudanej niemieckiej polityki wobec Rosji.

5:10

Urzędnicy amerykańscy od kilku miesięcy badają użycie zachodnich broni przez Ukrainę i jak dotąd nie znaleźli żadnych oznak, że jest ona przekierowywana do innych krajów, powiedział rzecznik Pentagonu generał brygady Patrick Ryder - informuje portal Europejska Prawda. Ponadto, według Rydera, sama Ukraina śledzi "drogę pomocy w zakresie bezpieczeństwa od przygranicznych centrów logistycznych na linię frontu" i "dostarcza raporty o kosztach i uszkodzeniach, aby odnotowywać straty".

05:06

Około 4,5 miliona Ukraińców, ponad 10 proc. przedwojennej populacji kraju, w czwartek wieczorem jest tymczasowo pozbawionych prądu z powodu rosyjskich ataków, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. To, że Rosja uciekała się do terroru wobec sektora energetycznego, pokazuje jej słabość : nie mogą pokonać Ukrainy na polu bitwy i dlatego próbują w ten sposób złamać nasz naród - mówił Zełenski.

05:04

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Pokrowsk w obwodzie donieckim. Jak przekazał wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko, wystrzelono tam sześć pocisków. Trzy z nich trafiły w szkołę, jeden - w osiedle o niskiej zabudowie. Władze ustalają skutki ostrzałów.