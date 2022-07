20 osób - w tym troje dzieci - zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Winnica w środkowej części Ukrainy. Doszło do niego rano w rejonie centrum miasta. W wyniku eksplozji wybuchł pożar.

Rosyjskie rakiety spadły na budynek, w którym znajdowały się biura. Zniszczyły też budynek centrum medyczno-diagnostycznego, a także okoliczne domy mieszkalne.

Według wstępnych ustaleń, w budynek uderzyły trzy rakiety.

Media informują, że wszyscy, którzy byli w budynku centrum medycznego, zginęli. Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona.

Trwa przeszukiwanie gruzowiska

Na miejscu pracuje ponad 150 ratowników, a także wojsko, gwardia narodowa i ochotnicy. Strażacy ugasili już pożar budynków, a także samochodów, których na parkingu spłonęło ponad 20.

Oleh Andruszenko, wiceszef obwodowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych podał, że ekipy ratunkowe przystąpiły do przeszukiwania gruzowiska.

Niestety nie ma już raczej szans na odnalezienie żywych ludzi - stwierdził.

"To nie są ludzie"

Pomocy medycznej wymagało 90 osób. Stan połowy z nich jest poważny.

Wiadomo, że obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła nad obwodem jeszcze 2 rosyjskie pociski typu Kalibr, wystrzelone z okrętu podwodnego z Morza Czarnego.

Cytat Codziennie Rosja zabija mieszkańców cywilnych, zabija ukraińskie dzieci, kieruje rakiety na obiekty cywilne, gdzie nie ma nic wojskowego - napisał prezydent na Telegramie, publikując też nagranie z centrum Winnicy.

Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu. To nie są ludzie. To państwo-zabójca. Państwo-terrorysta - podkreślił Zełenski.