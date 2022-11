Alarmy przeciwlotnicze w kilku regionach Ukrainy. Rosjanie zaatakowali Kijów oraz Lwów. W stolicy rakiety uderzyły w budynek mieszkalny. Rosyjskie wojsko przygotowuje się do powtórnej bitwy o Mariupol w obwodzie donieckim - uważa Pawło Kyryłenko, gubernator tego regionu na południowym wschodzie Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia online na szczycie G20 w Bali przedstawił plan „ukraińskiej formuły pokoju”. Dziś jest 265. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia.

16:10

Co najmniej jedna osoba zginęła we wtorek w wyniku ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Kijowie - powiadomił mer Witalij Kliczko.

Jak powiadomił urzędnik na Telegramie, ratownicy znaleźli ciało ofiary pod gruzami trafionego rakietą budynku w dzielnicy peczerskiej.

16:09

Po zmasowanym ataku sił rosyjskich na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie sytuacja jest krytyczna - powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko.

Najtrudniejsza sytuacja jest w środkowej i północnej części kraju. Jak dodał Tymoszenko, w Kijowie sytuacja jest "skrajnie ciężka", wprowadzone zostają awaryjne odłączenia prądu. Podobne środki zostaną zastosowane w szeregu innych regionów.

15:51

Władimir Putin wydał dekret nadający tytuł "Miasta chwały wojskowej" Mariupolowi oraz Melitopolowi. Oba miasta znajdują się w Ukrainie i zostały nielegalne zaanektowane przez Rosję na drodze pseudoreferendów.

15:36

Rosyjskie ataki odnotowuje się także w obwodach charkowskim, rówieńskim czy iwanofrankiwskim. Wszędzie celem była tzw. infrastruktura krytyczna.

15:29

Szef lwowskiej obwodowej administracji Maksym Kozycki napisał na Telegramie, że Rosjanie zaatakowali "krytyczny obiekt infrastruktury energetycznej".

Są przerwy nie tylko w dostawach prądu, ale także w pracy operatorów telefonii komórkowej.

15:26

Eksplozje we Lwowie - podaje mer miasta Andrij Sadowy, apelując od mieszkańców, by pozostali w schronach.

Część miasta będącego nieopodal polskiej granicy jest bez prądu.

15:25

O kolejnym wybuchu w Kijowie we wtorek poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Rosyjska rakieta trafiła w blok wielopiętrowy. Media informują o wybuchach w szeregu regionów, m.in. w obwodach rówieńskim i lwowskim na zachodzie kraju.

Jeszcze jedno trafienie w dzielnicy peczerskiej. Blok wielopiętrowy - napisał Kliczko na Telegramie

14:57

W wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa trafione zostały dwa budynki mieszkalne. Kilka rakiet zestrzeliła obrona przeciwlotnicza.

14:37

Władze Rosji celowo opóźniły ogłoszenie decyzji o wycofaniu swoich wojsk z Chersonia na południu Ukrainy, ponieważ obawiały się, że taka wiadomość może wpłynąć na lepszy wynik demokratów w wyborach do amerykańskiego Kongresu - poinformowała we wtorek stacja CNN, powołując się na źródła w służbach wywiadowczych USA.

Zakończenie głosowania w Stanach Zjednoczonych było dla Rosjan warunkiem, od którego uzależniali moment ogłoszenia decyzji w sprawie Chersonia. Władzom w Moskwie zależało na jak najlepszym wyborczym wyniku republikanów, utożsamianych z bardziej asertywnym podejściem wobec Ukrainy. W rzeczywistości na froncie Kreml miał jednak niewiele innych możliwości operacyjnych poza odwrotem i szykował się do tego przedsięwzięcia przez kilka tygodni - powiadomił CNN.

W ocenie rozmówców amerykańskiej stacji Rosja źle obliczyła potencjalny wpływ wycofania swoich wojsk na rezultat wyborów za oceanem.

14:34

Na Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Media i sieci społecznościowe przekazują doniesienia o odgłosach wybuchów w Kijowie.

14:30

Rosyjskie wojsko przygotowuje się do powtórnej bitwy o Mariupol w obwodzie donieckim - uważa Pawło Kyryłenko, gubernator tego regionu na południowym wschodzie Ukrainy.

Przygotowują się do tego. Zdają sobie przecież sprawę z tendencji na froncie. Że jest jawna tendencja do wyzwolenia całego terytorium Ukrainy: obwodu charkowskiego, donieckiego, chersońskiego. Wróg to wspaniale rozumie - powiedział Kyryłenko, cytowany we wtorek przez portal RBK-Ukraina.

Szef władz obwodowych poinformował, że rosyjska armia koncentruje siły na kierunku bachmuckim i awdijiwskim w Donbasie, by osiągnąć jakiekolwiek "zwycięstwo" i móc je wykorzystać w celach propagandowych.



13:00

Nie należy bać się prawdy, dlatego trzeba powiedzieć wprost, że Rosja nie może dłużej istnieć w tym kształcie i z tymi elitami rządzącymi - napisał we wtorek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Im szybciej wszyscy to zrozumieją, tym mniej ludzi zginie w przyszłości - dodał.



"Rosja musi przegrać, zostać ukarana za łamanie prawa międzynarodowego i przejść transformację ustrojową" - podkreślił Podolak.

12:48

Jednostki kadyrowców, czyli oddziały przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, a także zarządzaną przez prokremlowskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatną firmę wojskową, znaną jako grupa Wagnera, utworzono głównie po to, by przeciwdziałać ruchom odśrodkowym w Rosji - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak.



Chociaż obie formacje walczą w szeregach wroga na Ukrainie, właściwy cel ich istnienia jest zupełnie inny - podkreślił Czerniak w rozmowie z portalem RBK-Ukraina. Prigożyn i Kadyrow to ludzie, którzy mają prawo tworzenia własnych armii w celu ochrony władzy Putina. Te armie powstały przede wszystkim po to, by przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym buntom w Rosji - wyjaśnił przedstawiciel HUR.Jak dodał, rola kadyrowców podczas wojny z Ukrainą polega głównie na budowaniu propagandowego przekazu skierowanego do obywateli Rosji. Czeczeńscy bojownicy mają być ukazywani jako "dobrze wyszkoleni, odważni" żołnierze, ale w rzeczywistości mają za zadanie głównie zapobiegać dezercjom z pola walki. Dlatego kadyrowcy są wykorzystywani w tzw. oddziałach zaporowych, grożących rozstrzelaniem potencjalnym uciekinierom.



12:11

W wyniku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie zginęło 6 mln udomowionych zwierząt, w Morzu Czarnym zginęło 50 tysięcy delfinów - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

11:53

Od 10 października Rosjanie przeprowadzili ataki na 30-40 proc. obiektów ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Od tego czasu w Kijowie wprowadzono harmonogram wyłączeń prądu, a także awaryjne wyłączenia wody, które zmieniły zwykły tryb życia stolicy. Najważniejsze to pamiętać, że to tymczasowa sytuacja - powiedziała portalowi PAP.PL mieszkanka Kijowa Maria.



Jak mieszkańcy radzą sobie z przerwami w dostawie prądu w Kijowie? O tym opowiada nam Maria, kijowianka: Cóż, to nie pierwszy miesiąc wojny, taka już jest sytuacja w kraju. Czasami wracasz z pracy i o 21 nie ma wody ani prądu. Zbieramy więc wodę i robimy zapasy. Dla nas dwojga z mężem zbieramy 30 litrów wody. Z prądem sytuacja jest gorsza. Konieczne jest naładowanie wszystkiego na zapas, jeśli jest to możliwe.



Godziny odłączeń prądu są różne, grafik zmienia się z dnia na dzień. Przy atakach, które Rosja przeprowadza bez ostrzeżenia, trudno cokolwiek planować. Zdarzają się również awarie (...) nieuwzględnione w harmonogramie, które czasem trwają nawet całą dobę. Moi koledzy mieli taki przypadek, a mieszkają na 14. piętrze: winda nie działa, mają elektryczną kuchenkę, więc nie da się nic ugotować. Oni na szczęście są młodzi, ale gdy chodzi o starsze osoby, wtedy potrzebna jest pomoc.



Utrudnione są codzienne aktywności: Idziesz do sklepu, ale nie ma prądu, (zrobienie) zakupów staje się niemożliwe. Masz umówioną wizytę u dentysty, fryzjera czy paznokcie, a nie ma prądu, to musisz ją przełożyć, chyba że akurat w tym miejscu mają własny generator.

11:30

Rosyjskie wojsko, uciekając z Chersonia, wypuściło z aresztu więźniów, trwają ich poszukiwania - przekazała we wtorek ukraińska policja. Dotychczas zatrzymano prawie 170 osób.



Obecnie mamy potwierdzone informacje o zatrzymaniu i ponownym umieszczeniu w areszcie w obwodzie mikołajowskim i odeskim 166 więźniów - powiedział główny komendant policji Ukrainy Ihor Kłymenko, cytowany przez Interfax-Ukraina.



Jak dodał, w sprawie zbiegłych trwają działania na całym terytorium kraju. Weryfikowana jest tożsamość i liczba osób wypuszczonych z aresztu. Wśród zbiegłych są skazani na dożywocie.

10:51

Kreml wysyła obywateli krajów afrykańskich uwięzionych w Rosji na wojnę na Ukrainie - oświadczył rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko. Dzień wcześniej Reuters poinformował o tym, że na wojnie zginął obywatel Zambii, który odbywał karę więzienia w Moskwie.

Rzecznik wezwał Unię Afrykańską i wszystkie kraje Afryki do tego, by zażądały od Rosji zaprzestania zmuszania ich obywateli do udziału w walkach. Afrykańczycy nie powinni umierać w imię chorych imperialnych ambicji Putina - dodał.

W poniedziałek agencja Reutera podała, że władze Zambii zwróciły się do Moskwy o wyjaśnienie tego, jak doszło do śmierci na wojnie na Ukrainie jej obywatela, który odbywał karę więzienia w Rosji. 23-letni student inżynierii jądrowej przebywał w więzieniu w Moskwie w związku ze złamaniem rosyjskiego prawa wiosną 2020 r. Nie sprecyzowano, o jakie przewinienie chodzi. Jego ojciec, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że skazano go za obrót narkotykami.

10:50

Rosyjskie pozycje obronne na linii Dniepru, w lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, znajdują się pod kontrolą ogniową ukraińskich wojsk; wiedząc o tym, wróg przesuwa swoje jednostki na wschód, na odległość 15-20 km od rzeki - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.



Hipotetycznie przeciwnik może zagrozić Chersoniowi (i ostrzeliwać to miasto), ponieważ odległość (od rosyjskich pozycji do stolicy obwodu) pozwala na wykorzystanie różnych rodzajów uzbrojenia. Siły zbrojne Ukrainy też jednak nie stoją w miejscu i prowadzą walkę. Dlatego obserwujemy wycofywanie jednostek wroga z lewego brzegu (Dniepru) w głąb lądu - powiedziała Humeniuk na antenie telewizji Espreso.

10:47

Należy uzupełnić europejskie zapasy broni i amunicji; ważne jest, żeby państwa członkowskie zrobiły to wspólnie - powiedział wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell przed spotkaniem ministrów obrony UE w Brukseli.



Podjęliśmy trud dostarczenia broni dla armii ukraińskiej. Broń ta nie była produkowana na bieżąco, była pobierana z zapasów. Trzeba więc uzupełnić te zapasy - oświadczył Borrell.



Co jest ważne? Ważne jest, aby iść razem, aby uniknąć podziału rynku, aby uniknąć konkurencji. Musimy uniknąć tego, co stało się ze szczepionkami. Działanie razem spowoduje ustalenie lepszych cen, lepszą jakość i lepszy czas (dostaw) - ocenił szef unijnej dyplomacji.



10:11

Rosyjska armia nie zabiera ciał poległych i nawet porzuca swoich rannych żołnierzy w obwodzie ługańskim - powiedział gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

Szef władz obwodowych poinformował, że linia frontu zbliża się do dużych okupowanych miast w tym regionie, takich jak Rubiżne czy Kreminna. Zaznaczył, że trwają bardzo zacięte walki.

Hajdaj stwierdził też, że w obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze "idą po trupach" swoich poległych towarzyszy broni. Polegli nie są zabierani. Czasami porzucają nawet też rannych - dodał.



09:49

Po wycofaniu się z Chersonia Rosja zapewne przeniesie jednostki dowodzenia wojskowego w okolice Heniczeska nad Morzem Azowskim, który znajduje się obecnie poza zasięgiem ukraińskich systemów artyleryjskich - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisano, że do 12 listopada wojska rosyjskie niemal na pewno zakończyły wycofywanie sił, które zajmowały terytorium na zachód od Dniepru, a wraz z opuszczeniem Chersonia Rosja uczyniła Heniczesk, portowe miasto nad Morzem Azowskim, "tymczasową stolicą" okupowanego regionu.



Rosja prawdopodobnie również przesunie jednostki dowodzenia wojskowego w okolice Heniczeska. Wybór tego obszaru jako węzła dowodzenia wskazuje na priorytety i obawy rosyjskich dowódców, którzy konsolidują swoją obronę na południu Ukrainy. Jest on dobrze usytuowany, aby koordynować działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom ukraińskim zarówno z miasta Chersoń na zachodzie, jak i przez Melitopol na północnym wschodzie, oraz aby otrzymywać posiłki z Krymu. Przede wszystkim znajduje się obecnie poza zasięgiem ukraińskich systemów artyleryjskich, które zadały ciężkie straty rosyjskim polowym stanowiskom dowodzenia - oceniono.

09:30

Ukraińskie wojska wkroczyły do Kachowki i Nowej Kachowki, czyli miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, które są położone na wschodnim brzegu Dniepru - poinformował lojalny wobec Kijowa przedstawiciel rady Chersońszczyny Serhij Chłań. Tych doniesień nie potwierdził jak dotąd sztab generalny ukraińskej armii.

Jesteście gotowi? Kachowka i Nowa Kachowka - ukraińskie. Chwała siłom zbrojnym Ukrainy! - napisał Chłań na Facebooku. We wtorek rano samorządowiec doprecyzował na antenie telewizji Espreso, że "ukraińska flaga zawisła w pobliżu budynku kina w Nowej Kachowce". Jak dodał, podobne wieści docierają również z sąsiedniej Kachowki

Inni przedstawiciele regionalnych władz zareagowali na te wypowiedzi z dystansem, apelując o zachowanie spokoju i oczekiwanie na oficjalne komunikaty ukraińskiej armii. Cisza informacyjna! Dzieją się obecnie bardzo ważne wydarzenia, od których zależy los nie tylko obwodu chersońskiego. Ukraińskie wojska są najlepsze! Armia opowie o swoich sukcesach, gdy sama uzna, że może to uczynić - podkreślił na Telegramie wiceszef władz obwodu chersońskiego Jurij Sobołewski

09:00

"Wspólna deklaracja przywódców USA Joe Bidena i Chin Xi Jinpinga o niedopuszczalności użycia broni jądrowej to bardzo ważny sygnał dla Rosji" - ocenił dr Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych we wtorkowej rozmowie "7 pytań o 7:07" w RMF24.

08:50

Wołodymyr Zełenski wystąpił online na rozpoczętym dziś szczycie G20 na Bali. Prezydent Ukrainy przedstawił plan "ukraińskiej formuły pokoju". Zaznaczył jednak, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy.

08:40

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do przywódcy Chin Xi Jinpinga o "złączenie sił" w sprawie międzynarodowych kryzysów, takich jak wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie. Obaj przywódcy spotkali się w kuluarach szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.

Przywódca Chin wyraził natomiast poparcie dla deeskalacji, zawieszenia broni i negocjacji pokojowych oraz sprzeciw wobec użycia broni nuklearnej - przekazała agencja AFP.



Władze Chin nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę. Szef chińskiego MSZ ogłosił niedawno, że Pekin będzie popierał "Rosję pod przewodnictwem prezydenta Putina" w osiąganiu jej "strategicznych celów rozwojowych" i umacnianiu "mocarstwowej pozycji".

08:03

Właśnie teraz trzeba i można zatrzymać niszczycielską wojnę Rosji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując w formie online na rozpoczętym we wtorek szczycie G20. Zaznaczył przy tym, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy.

Nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości - oznajmił szef ukraińskiego państwa.

Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami - dodał. Zaznaczył, że jego kraj nie pozwoli na to, by "Rosja przeczekała, wzmocniła siły i później rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji". Zełenski zapowiedział, że "nie będzie żadnych (umów) Mińsk-3, które Rosja złamie od razu po zawarciu". Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych porozumień w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.

07:30

Polska spodziewa się w zimie nowej fali uchodźców z Ukrainy w związku ze zniszczeniami systemu energetycznego - powiedział podczas spotkania z kanadyjską Polonią sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.



W poniedziałek odbyło się zorganizowane przez Ambasadę RP w Ottawie spotkanie online dotyczące inicjatyw Kancelarii Prezydenta RP w sprawie pomocy humanitarnej wobec wschodniego sąsiedztwa Polski. Goszczący w Ottawie minister Dera odpowiadał na pytania Polonii i organizacji polonijnych, dziękując za dotychczasową pomoc i zwracając przy tym uwagę na niebezpieczeństwo "przyzwyczajenia się do wojny" i ogarniające wszystkich znużenie.

06:50

W miejscowości Nowoajdar w obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze rozdają miejscowym mieszkańcom wezwania do stawienia się w tzw. administracji w celu sprawdzenia danych. W rzeczywistości wojsko chce w ten sposób zweryfikować informacje o pozostawionych przez mieszkańców domach - czytamy w porannym komunikacie.



Sztab ukraiński informuje o potwierdzeniu informacji o ukraińskim uderzeniu na rosyjskie siły w obwodzie ługańskim w ostatnich dniach. W miejscowości Miłuwatka ukraińskie wojsko zniszczyło sztab rosyjskiej jednostki. Wiadomo o 30 zabitych i ponad 20 rannych rosyjskich wojskowych.



Minionej doby ukraińska armia odparła ataki w obwodzie ługańskim i donieckim. Rosjanie prowadzą ofensywę na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim. Siły rosyjskie poprzedniego dnia przeprowadziły cztery ostrzały rakietowe i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

06:30

Na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy armia Rosji poszukuje pustych domów, by zakwaterować w nich wojskowych, którzy przybyli tam, by uzupełnić straty - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:11

ISW zwraca uwagę na komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które poinformowało, że siły rosyjskie zakończyły 13 listopada zdobywanie Majorska (20 km na południe od Bachmuta) i 14 listopada Pawłówki (45 km na południowy zachód od Doniecka), po kilku tygodniach walk, w których nie odnotowywały zdobyczy terytorialnych.



Rosyjskie Ministerstwo Obrony prawdopodobnie liczy na konkretne zdobycze terytorialne, aby stworzyć warunki informacyjne dla podkreślania rosyjskich sukcesów w obwodzie donieckim i zmniejszyć niezadowolenie ze strat w obwodzie chersońskim — uważają analitycy ISW.

05:53

Rosyjskie dowództwo - po opuszczeniu części obwodu chersońskiego - przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego. Celem jest zintensyfikowanie działań wokół Bachmutu i Doniecka - wynika z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Siły rosyjskie prawdopodobnie osiągną zyski na tych obszarach w nadchodzących dniach i tygodniach, ale jest mało prawdopodobne, aby miały one znaczenie operacyjne - piszą analitycy ISW.

05:28

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że nie planuje spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na marginesie szczytu przywódców G20.



Powinniśmy spróbować wykorzystać spotkanie G20, aby przekonać wszystkich partnerów do wywarcia większego nacisku na Rosję - powiedział Michel na konferencji prasowej.



Siergiej Ławrow przewodniczy rosyjskiej delegacji na szczyt G20.

05:22

Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił podpisanie kontraktu na budowę pięciu kolejnych fregat typu 26, co jest reakcją na zwiększone zagrożenie ze strony Rosji. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją, dopóki nie zakończy ona wojny.



Zgodnie z zawartym przez rząd zamówieniem o wartości 4,2 mld funtów, firma BAE Systems - już budująca dla Royal Navy trzy okręty typu 26 - zbuduje jeszcze pięć kolejnych. Budowa wszystkich ma się zakończyć w połowie lat 30. Jak wyjaśniono, fregata typu 26 jest zaawansowanym okrętem wojennym, którego głównym celem jest walka z okrętami podwodnymi. Będą one używane także do ochrony brytyjskich okrętów podwodnych z ładunkami nuklearnymi oraz lotniskowców.

05:15

USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle, z których zostaną usunięte wrażliwe technologie i komponenty - informuje CNN powołując się na urzędników administracji i Kongresu, przekazał w poniedziałek Ukrinform.



Stany Zjednoczone zastanawiają się, jak zmodyfikować śmiercionośnego drona, by ewentualna utrata jego wrażliwej technologii na polu walki była mniej niebezpieczne dla USA. Rozwiązania tego problemu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Ukraina je otrzyma - mówią rozmówcy CNN.



W szczególności rozważana jest możliwość wprowadzenia zmian w ustawieniach technicznych oraz usunięcia poszczególnych wrażliwych elementów. Ale te rzeczy wymagają czasu i są dość skomplikowane - zauważył jeden z rozmówców.

05:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej.



Szczególnie ważne jest, że Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie podkreśliły, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne. Wszyscy rozumieją, do kogo skierowane są te słowa - powiedział prezydent Ukrainy.



Wczoraj prezydent USA Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping zgodzili się, że według Białego Domu nigdy nie wolno toczyć wojny nuklearnej, i sprzeciwili się groźbom użycia broni jądrowej na Ukrainie.