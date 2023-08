"W Chersoniu wróg uderzył w placówkę oświatową i szpital. Ranne zostały trzy osoby" - przekazał na Telegramie szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin. Siły ukraińskie wydają się robić postępy w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju i w zachodniej części obwodu zaporoskiego, ale na południu obrona rosyjska utrudnia Ukraińcom kontrofensywę - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Kyiv Independent opublikował na Twitterze najnowszy bilans rosyjskich strat w agresji wobec Ukrainy. Jak do tej pory zginęło lub zostało rannych 255 570 żołnierzy po stronie Rosji. Środa to 539. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące wojny znajdziecie w naszej relacji z 16.08.2023.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

13:43

"W Chersoniu wróg uderzył w placówkę oświatową i szpital. Ranne zostały trzy osoby" - poinformował szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin na Telegramie.

Telegram

Jeden z rannych to pacjent, który leczony był w zaatakowanym szpitalu po udarze mózgu. 55-letni mężczyzna odniósł rany klatki piersiowej.

Kolejny poszkodowany po rosyjskich ostrzałach to 45-letni rolnik, który został ranny podczas pracy w polu we wsi Zełeniwka. We wsi Chreszczeniwka ułamki pocisku trafiły 60-latka. Dwie osoby zostały ranne we własnym domu w miejscowości Mykilske. Jest to małżeństwo w wieku 60 i 63 lat - przekazał Prokudin.

13:07

Dziennikarki rosyjskich mediów niezależnych: Jelena Kostiuczenko i Irina Babłojan padły ofiarami prób otrucia jesienią 2022 roku, odpowiednio w Monachium i Tbilisi, a wiosną próbowano otruć Natalię Arno, szefową fundacji Wolna Rosja - podał portal Insider.

To "nowa fala otruć dziennikarzy i aktywistów, którzy wyjechali z Rosji" - ocenił niezależny portal. Insider podkreślił, że publikuje doniesienia o możliwych próbach otrucia, by ostrzec osoby, które ze względów politycznych wyemigrowały z Rosji i powinny teraz zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo mogą stać się celem rosyjskich służb specjalnych.

W opisanych w materiale przypadkach portal konsultował się z kilkunastoma ekspertami, wśród których był specjalista ds. broni chemicznej i medyk, który brał udział w ratowaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i leczeniu publicysty Dmitrija Bykowa.

Kostiuczenko, dziennikarka niezależnej "Nowej Gaziety", po napaści rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku, wyjechała do zaatakowanego kraju. Krótko potem opublikowała głośny reportaż z Chersonia, który był przyczyną represjonowania "Nowej Gaziety" przez władze rosyjskie. Gdy następnie zamierzała jechać do atakowanego przez wojska rosyjskie Mariupola, została ostrzeżona, iż planowane jest jej zabójstwo. Redakcja "Nowej Gaziety" zadecydowała, że dziennikarka nie może wracać do kraju. Kostiuczenko trafiła do Niemiec. Planowała jednak kolejną podróż na Ukrainę i 18 października 2022 r. na kilka godzin wyjechała z Berlina do Monachium, by w tamtejszym konsulacie Ukrainy złożyć wniosek o wizę.

12:40

"Rano nad obwodem charkowskim zestrzelono trzy wrogie Szahedy" - podał portal Ukrinform.