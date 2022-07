Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku sił rosyjskich na przystanek komunikacji publicznej w Mikołajowie. Rosyjska armia ściąga sprzęt wojskowy do obwodu biełgorodzkiego przy granicy z okupowaną częścią ukraińskiego regionu charkowskiego - pisze w sobotę Radio Swoboda. Broń może być wykorzystywana następnie na kierunku iziumskim i słowiańskim - uważają eksperci. Najważniejsze wydarzenia związane z 157. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 30.07.2022 r.

Około 200 mln hrywien (ok. 5,3 mln euro) na karetki pogotowia zebrano podczas akcji charytatywnej zapoczątkowanej przed Szczytem Pierwszych Dam i Dżentelmenów w Kijowie - poinformowała żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołena, w ukraińskiej telewizji.

Zełenska oznajmiła, że do akcji charytatywnej dołączyli już ludzie z 51 krajów. Najwięcej datków przekazano z Ukrainy, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Izraela.

Co najmniej jedna osoba zginęła na skutek rosyjskiego ataku na Bachmut w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) na Telegramie. Trwa akcja ratunkowa.

Do ataku doszło w nocy, a jeden z pocisków trafił w bazę remontową kolei ukraińskich. Ratownicy wydostali spod gruzów ciało jednej osoby.

DSNS podkreśla, że pod gruzami mogą się znajdować jeszcze dwie osoby. Prace ratunkowe trwają.

Chłopcy z miejscowości Bucza w obwodzie kijowskim w ciągu tygodnia zebrali 7000 hrywien (prawie 200 euro) na potrzeby armii ukraińskiej, myjąc samochody - poinformował wicepremier i minister cyfrowej transformacji Mychajło Fedorow.

"Wczoraj w szkole dronów ‘Dronarium’ poznałem trzech fantastycznych chłopców z Buczy. Kyryło, Wład i Maksym zorganizowali w rodzinnym mieście myjnię samochodów, żeby zbierać pieniądze na Siły Zbrojne Ukrainy" - napisał wicepremier.

Zamieszczając zdjęcia chłopców, podkreślił, że nie tylko pomagają oni obrońcom ojczyzny, ale też inspirują innych do wspierania słusznej sprawy. "Teraz już na pewno wszystkie samochody w Buczy będą czyste" - dodał.

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku sił rosyjskich na przystanek komunikacji publicznej w Mikołajowie na południu Ukrainy - poinformował mer miasta Ołeksandr Sienkewycz na Telegramie.

Podał, że zmarły dwie osoby urodzone w 1977 i 1979 r., zaś liczba rannych zwiększyła się do 19.

Wcześniej szef władz obwodowych Witalij Kim informował o pięciu osobach zabitych i siedmiu rannych.

Około 100 krewnych i bliskich obrońców Mariupola, którzy znajdują się obecnie w rosyjskiej niewoli, demonstrowało w Kijowie, by zwrócić uwagę na ich sytuację i domagać się ich powrotu do domu - poinformował portal Suspilne.

Żona dowódca pułku Azow Denysa Prokopenki, Kateryna, zaapelowała do cywilizowanego świata o uznanie Rosji za państwo-sponsora terroryzmu.

Podkreśliła, że kiedy obrońcy kombinatu Azowstal, ostatniego ukraińskiego punktu oporu w Mariupolu, składali broń, ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zapewniały, że ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Litwa dostarczy Ukrainie kolejnych dziesięć transporterów opancerzonych M113 oraz pakiety materiałów wybuchowych i granaty dymne - informuje litewski resort obrony. W sobotę w Wilnie o wsparciu Ukrainy rozmawiali ministrowie obrony Litwy i Węgier, Arvydas Anuszauskas i Kristof Szalay-Bobrovniczky.

Ruszył proces odzyskiwania ciał ukraińskich wojskowych, którzy zginęli w wyniku ostrzelania tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce w obwodzie donieckim - poinformował w sobotę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w piątek w wybuchach min w obwodzie sumskim - poinformował w sobotę Dmytro Żywycki, szef władz tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy.

Kreml coraz mocniej naciska na zainstalowane przez siebie władze okupowanych terenów południowej Ukrainy, by przygotowały się do tzw. referendów w celu przyłączenia tych obszarów do Rosji - poinformowało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W Chersoniu Rosjanie biorą ludzi za zakładników, żeby ich zmusić do udziału w inscenizowanych filmach propagandowych - przekazuje Serhij Danilow, wicedyrektor Centrum Studiów Bliskowschodnich.

Rosja kradnie z Sudanu tony złota wartego miliardy dolarów, by finansować wojnę na Ukrainie w obliczu zachodnich sankcji; pomaga jej w tym sudańska junta w zamian za wsparcie wojskowe - podała stacja CNN, powołując się na amerykańskich i sudańskich urzędników oraz dokumenty.



Pożar rosyjskiego składu broni w Ałczewsku obwodzie ługańskim.

Rosyjska armia ściąga sprzęt wojskowy do obwodu biełgorodzkiego przy granicy z okupowaną częścią ukraińskiego regionu charkowskiego - pisze w sobotę Radio Swoboda. Broń może być wykorzystywana następnie na kierunku iziumskim i słowiańskim - uważają eksperci.

Rosyjscy dyplomaci piszący o tym, że ktoś zasługuje na powieszenie, to barbarzyństwo i zdziczenie - oświadczył w sobotę szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, odnosząc się do wpisu na Twitterze ambasady Rosji w Wielkiej Brytanii.



Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Łotwy - przekazała spółka na swoim Telegramie. Prawdopodobnie jest to związane z żądaniem Rosjan, by europejskie państwa płaciły za ten surowiec w rublach.

Ukraińska armia podaje, że od początku inwazji na Ukrainę w wojnie zginęło ponad 40 tys. Rosjan.

Od 24 lutego, gdy Rosja napadła na Ukrainę, Straż Graniczna odprawiła na przejściach z Ukrainy do Polski 5,13 mln osób. W piątek z Ukrainy wjechało do Polski 24,8 tys. osób, a w sobotę do godz. 7.00 - 7,7 tys.

Rosjanie wypuszczali nas wtedy, gdy nazbierało się tylu chętnych, żeby w kolumnach naszych samochodów ukryć swoje wozy bojowe i ruchy wojsk; byliśmy ich żywymi tarczami - mówi PAP Ihor, uciekinier z okupowanego Chersonia.

Siły rosyjskie ostrzelały nocą dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie na południu Ukrainy, zabijając jedną osobę i raniąc sześć - poinformował w sobotę rano szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Na skutek rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, minionej doby zginęło sześciu cywilów, a 15 zostało rannych - poinformował w sobotę gubernator tego regionu Pawło Kyryłenko.



Płonący gazociąg w regionie czelabińskim w Rosji.

Ukraińskie siły odparły ataki armii rosyjskiej na czterech kierunkach: słowiańskim, bachmuckim, awdijewskim i nowopawliwskim - informuje w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska okupanta kontynuują ofensywę w Donbasie.

Nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje w sprawie ewentualnej podróży papieża Franciszka na Ukrainę - powiedział szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher w piątek podczas papieskiej podróży po Kanadzie.

Do Polski pociągiem ewakuacyjnym przyjechało kolejnych 31 rannych ukraińskich żołnierzy; trafili oni do polskich szpitali - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



"Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia" - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnosząc się do śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.



Ukraińskie struktury siłowe oraz rzecznik praw człowieka wezwali w piątek Narody Zjednoczone oraz Czerwony Krzyż do natychmiastowej reakcji na zabicie ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Jeńcy zginęli w precyzyjnym ostrzale przeprowadzonym przez siły rosyjskie - informowała wcześniej ukraińska armia.