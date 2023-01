"Bestie. Rosjanie trafili w blok w Dnieprze. Według wstępnych informacji 10 osób zostało rannych. Dwoje z nich to dzieci. Stan trzech osób jest ciężki. Wszystkie znajdują się w szpitalu" - napisał Rezniczenko w Telegramie.

16:02

W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę uszkodzone zostały obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim i charkowskim - poinformowały lokalne władz, uprzedzając o problemach z dostawami prądu i wody.

"Wróg trafił w obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim. Możliwe są problemy z dostawami prądu i wody. Pozostańcie w schronach. Zagrożenie nie minęło!" - napisał na Telegramie szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki. Podobne wiadomości nadeszły z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy. "Odnotowano dwa ataki wrogich rakiet, które trafiły w obiekty krytycznej infrastruktury w obwodzie. Na razie zastosowano awaryjne odłączenia prądu" - podał szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow.

15:24

Rosyjski pocisk rakietowy uderzył w blok w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy, niszcząc co najmniej jedną klatkę schodową. Po ruinami są ludzie - poinformował Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



Opublikował zdjęcie częściowo uszkodzonego i spowitego dymem ośmiokondygnacyjnego bloku; na fotografii widać płomienie.'

14:57

Alarm bombowy na terenie całego kraju ogłosiły w sobotę po południu władze Ukrainy w związku z atakami rakietowymi ze strony Rosji. W Kijowie, który został ostrzelany przez wrogie wojska w godzinach porannych, jest to już drugi alarm w ciągu jednego dnia.

Portale społecznościowe informują o wybuchach m.in. w Krzywym Rogu oraz aktywności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w obwodach winnickim i chmielnickim w środkowej części kraju.

O wysokim zagrożeniu poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy.

13:27

Wojna na Ukrainie wyczerpuje zapasy broni i amunicji NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg uważa, że należy "zwiększyć produkcję, aby uzupełnić zapasy sojuszników i zapewnić, że będziemy mogli nadal zaopatrywać Ukrainę przez długi czas".

"Ten konflikt pochłania ogromne ilości amunicji i pożera nasze zapasy" - podkreślił Stoltenberg w rozmowie z gazetą "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Według szacunków NATO Ukraina wystrzeliwuje dziennie do 10 tys. pocisków artyleryjskich. Jednak Stany Zjednoczone produkują tylko 15 tys. pocisków miesięcznie. Przedstawiciele NATO martwią się więc o uzupełnienie najważniejszej amunicji sojuszników, czyli pocisków artyleryjskich kalibru 155 milimetrów, pocisków do wyrzutni rakiet HIMARS oraz do systemów obrony powietrznej Gepard, IRIS-T i Patriot - pisze gazeta.

13:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Wielkiej Brytanii Rishi Sunakowi za wsparcie dla jego kraju, "które stanie się prawidłowym sygnałem dla innych partnerów". Szef brytyjskiego rządu poinformował w sobotę, że Londyn przekaże Ukrainie czołgi Challenger-2.

"Zawsze silne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii (...). W rozmowie z premierem Rishim Sunakiem podziękowałem za decyzje, które nie tylko wzmocnią nas na polu walki, ale i staną się prawidłowym sygnałem dla innych partnerów" - napisał Zełenski na Twitterze.