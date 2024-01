Rafineria w położonym na wybrzeżu Morza Czarnego, w południowej części Rosji, mieście Tuapse wstrzymała działalność w następstwie pożaru, spowodowanego atakiem ukraińskiego dronu - podała agencja Reutera, powołując się na dwa dobrze poinformowane źródła. Ukraina zaprosiła przywódcę Chin Xi Jinpinga do udziału w planowanym "szczycie pokojowym" światowych przywódców w Szwajcarii - powiedział Reutersowi zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Igor Żowkwa. Data rozmów nie jest jeszcze znana. Piątek jest 702. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 26.01.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA

13:44

Szef MSZ Radosław Sikorski udaje się do Berlina, gdzie spotka się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock - przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński. Według niego rozmowy ministrów będą dotyczyć kwestii dwustronnych, pomocy Ukrainie i ożywienia Trójkąta Weimarskiego.

13:36

Żyjemy w czasach, w których nie możemy się oswoić z wojną; zawsze będę o to apelował - oświadczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, "dziś Europa i świat potrzebuje przestawienia wajchy na obronność, na zbrojenie, na modernizację i na reorganizację funkcjonowania".

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się dziś spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematami rozmów były nominacje najważniejszych dowódców Wojska Polskiego, nowy kształt Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także transformacja polskiej armii.

13:29

Rafineria w położonym na wybrzeżu Morza Czarnego, w południowej części Rosji, mieście Tuapse wstrzymała działalność w następstwie pożaru, spowodowanego atakiem ukraińskiego dronu - podała agencja Reutera, powołując się na dwa dobrze poinformowane źródła.

Rafineria należy do największego w Rosji koncernu naftowego Rosnieft, którego przedstawiciele odmówili komentarza w tej sprawie. Zakład petrochemiczny w Tuapse należy do dziesięciu największych w Rosji i jest jedynym tego typu zakładem na wybrzeżu Morza Czarnego.

Do ataku na rafinerię przyznała się w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "SBU atakuje cele w głębi Federacji Rosyjskiej i będzie nadal prowadzić ataki na obiekty, które nie tylko mają znaczenie dla gospodarki rosyjskiej, ale też zaopatrują armię wroga w paliwo" - przekazało agencji Reutera anonimowe źródło.

Atak ten był kolejnym w ostatnim okresie uderzeniem sił ukraińskich w infrastrukturę energetyczną Rosji. 8 stycznia w Niżnym Tagile w obwodzie swierdłowskim doszło do eksplozji na torach kolejowych. Eksplozja wywołała zaniepokojenie wśród rosyjskich władz, ponieważ miała miejsce w pobliżu obiektów koncernu Gazprom Nieft. Dzień później w obwodzie orłowskim dron kamikadze uderzył w zbiornik w magazynie ropy Oriołnieftieprodukt.

18 stycznia ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że przeprowadził atak z użyciem dronów na bazę paliw w obwodzie leningradzkim, oddalonym od granic Ukrainy o ponad 800 km. 19 stycznia dron zaatakował magazyn ropy naftowej w obwodzie briańskim, graniczącym z Ukrainą. 21 stycznia w Ust-Łudze nad Bałtykiem drony uderzyły w terminal największego rosyjskiego producenta gazu skroplonego, firmy Nowatek.

13:16

Ukraina zaprosiła przywódcę Chin Xi Jinpinga do udziału w planowanym "szczycie pokojowym" światowych przywódców w Szwajcarii - powiedział Reutersowi zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Igor Żowkwa. Data rozmów nie jest jeszcze znana.

13:10

Rosja odrzuca możliwość międzynarodowego zbadania katastrofy samolotu Ił-76, w którym - według Moskwy - mieli być przewożeni ukraińscy jeńcy wojenni. Kijów do tej pory nie otrzymał oficjalnych list osób obecnych na pokładzie - oświadczyli przedstawiciele ukraińskich władz.

12:52

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że spodziewa się, iż węgierski parlament ratyfikuje przystąpienie Szwecji do NATO pod koniec lutego, zaraz po wznowieniu swych prac plenarnych.

Z radością przyjmuję wyraźne przesłanie wsparcia ze strony premiera (Viktora) Orbána i jego rządu z tego tygodnia. Z niecierpliwością czekam na ratyfikację przez Węgry, gdy tylko parlament zbierze się ponownie - zaznaczył.

W środę szef NATO rozmawiał na ten temat z premierem Węgier i określił rozmowę jako "dobrą".

12:45

Źródła ukraińskie i rosyjskie donoszą o ataku artylerią HIMARS na poligon w Iłowajsku (obwód doniecki), gdzie szkolenie odbywać mieli rosyjscy operatorzy dronów. Według jednego z kanałów w uderzeniu zginęło 24 wojskowych. To niepowetowana strata dla wojsk okupacyjnych, bo bezzałogowce odgrywają kluczową rolę w trwającej wojnie. Namierzenie operatorów okazało się szczególnie łatwe, bo lokalizację podał Ukraińcom sam dowódca rosyjskiej grupy.

12:20

Niemieckie MSZ powiadomiło o wykryciu rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej na X (dawniej Twitter) - podał portal tygodnika "Spiegel". Głównym celem tych działań było zwiększenie niezadowolenia z rządu RFN oraz podważenie poparcia Niemców dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji.

Eksperci przeanalizowali na zlecenie MSZ treści zamieszczane na X od 20 grudnia 2023 roku do 20 stycznia br. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania ujawniono dużą sieć fałszywych kont, których użytkownicy rozpowszechniali nieprawdziwe treści w języku niemieckim.

12:00

Wiceminister infrastruktury Paweł Garncarz poinformował w Sejmie, że nie będzie odstąpienia od umowy liberalizacyjnej w handlu z Ukrainą ani powrotu do wcześniejszego systemu zezwoleń na przejazd. Zaznaczył jednak, że rozmowy trwają i dążą do osiągnięcia porozumienia.

11:00

Wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie to nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich. Dziś priorytetem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina będzie miała pełne wsparcie Unii Europejskiej oraz w ramach współpracy krajów NATO - mówił w Studiu PAP wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Według wiceszefa MSZ, ważne jest "stworzenie krwioobiegu gospodarczego, politycznego i przemysłów zbrojeniowych Polski i Ukrainy. Dodał, że trzeba przy tym bardzo jasno definiować polskie interesy, bo "nie we wszystkim się musimy zgadzać, tylko musimy po prostu umieć te problemy, szczególnie gospodarcze, rozwiązywać".

10:00

Od początku wojny na Ukrainie Francja jest celem kampanii dezinformacji ze strony Rosji; nasiliła się ona od połowy stycznia, gdy prezydent Emmanuel Macron ponowił poparcie dla Kijowa - oświadczyło francuskie ministerstwo ds. sił zbrojnych.

Resort oznajmił, że służby państwowe obserwują "skoordynowaną operację Rosji", w tym rosyjskich nadawców państwowych (agencje Sputnik News, RIA Nowosti i telewizja RT), której celem jest "transmitowanie i nasilanie tych fałszywych informacji".

09:00

ISW cytuje przedstawiciela ukraińskiego Sztabu Generalnego Andrija Rudyka, zajmującego się zbieraniem informacji na temat broni i sprzętu wojskowego używanego przez wroga. Według niego, siły rosyjskie zaczęły używać granatów RG-VO zawierających chloroacetofenon, gaz łzawiący używany do tłumienia zamieszek (znanego również jako RCA) w grudniu 2023 r. Tylko w tamtym miesiącu Rosjanie użyli go co najmniej 81 razy.

Rudyk stwierdził, że taki gaz rozpylony w ziemiance lub zamkniętym pomieszczeniu zabija w ciągu pięciu minut, a dochodzenie wykazało, że użyte przez Rosjan granaty RG-VO zostały wyprodukowane w 2023 roku, najprawdopodobniej w Rosji.



08:20

Mianowany przez rosyjskie władze gubernator Krymu Siergiej Aksjonow podpisał dekret wprowadzający "szczególny tryb" przemieszczania się między okupowanym Krymem, a również będącą pod rosyjską kontrolą częścią obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podał w piątek portal Ukrainska Prawda.

Rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie są częstym celem ataków sił ukraińskich.

Zgodnie z czwartkowym dekretem "szczególny tryb" przemieszczania się ma na celu "wykrycie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności, obiektów wojskowych i innych na terytorium Krymu".

Wszystkie osoby i pojazdy mają być kontrolowane przez funkcjonariuszy rosyjskiej straży granicznej, zabroniono przekraczać granicę w innych miejscach.