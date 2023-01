Jak informuje portal, w obwodzie zaporoskim, pod rosyjskim ostrzałem w minionych 24 godzinach znalazło się 25 miejscowości.

20:27

Minister finansów Niemiec Christian Lindner wezwał nowego ministra obrony Borisa Pistoriusa do zbadania dalszej niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Nowy minister obrony to także nowa okazja dla Niemiec, by zbadać, co jeszcze możemy zrobić, aby wspierać Ukrainę w jej walce o pokój i wolność - stwierdził Lindner.

Nie powiedział jednak konkretnie, jaką pomoc ma na myśli - podaje agencja dpa.

Pomimo znacznej presji ze strony Ukrainy i państw sojuszniczych, rząd niemiecki nie podjął jeszcze decyzji o dostawie czołgów bojowych Leopard 2 na Ukrainę.

20:07

Portugalia przekaże Ukrainie 14 amerykańskich transporterów opancerzonych M113, a także osiem generatorów prądu "o dużym potencjale", poinformowały w sobotę stołeczne media, cytujące oświadczeniu resortu.

Ministerstwo wyjaśniło, że w przeszłości przekazało już Kijowowi tego typu transportery opancerzone.

W najbliższym ładunku skierowanym na Ukrainę znajdzie się też amunicja do broni o kalibrze 120 mm, a także 2 tony sprzętu medycznego i materiałów sanitarnych - podało portugalskie ministerstwo obrony.

19:50

Grożąc odłączeniem mieszkańcom prądu, rosyjskie wojska okupacyjne zmuszają ich do podpisywania dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania - pisze portal "The Kyiv Independent", powołując się na komunikat ukraińskiego wojska.

Miasto Chersoń i zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym brzegu Dniepru, zostały wyzwolone 11 listopada ubiegłego roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.

19:28

Efekt rosyjskich ataków na miejscowości znajdujące się na terenie obwodu donieckiego w Ukrainie:

18:55

Kijów Independent: "Inwazja z Białorusi" częścią rosyjskich operacji psychologicznych.

Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, stwierdził, że obecnie "nie ma zagrożenia ze strony Białorusi pełnoskalową operacją".