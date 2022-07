Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wwieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy. Znalezienie wystarczającej liczby marynarzy chętnych do pływania statkami, które utknęły w ukraińskich portach może być poważną przeszkodą we wznowieniu eksportu zboża z Ukrainy drogą morską - pisze Reuters. Wydarzenia związane ze 155. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.07.2022 r.

Znalezienie wystarczającej liczby marynarzy chętnych do pływania statkami, które utknęły w ukraińskich portach może być poważną przeszkodą we wznowieniu eksportu zboża z Ukrainy drogą morską - pisze Reuters. Przedstawiciele branży obawiają się o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Zobacz również: Reuters: Brak marynarzy może być przeszkodą w wywożeniu zboża z Ukrainy 05:05 Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wwieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, w wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube. Elektrownia węglowa w Wuhłehirsku położona jest około 50 km na północny wschód od Doniecka. "Zyskali (Rosjanie) niewielką przewagę taktyczną - zdobyli Wuhłehirsk" - powiedział Arestowicz. Doradca ukraińskiego prezydenta poinformował także, że Rosja przerzuca znaczne siły w kierunku południowym.

