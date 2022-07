Trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w rosyjskim ostrzale okolic miasta Kropywnycki w środkowej części Ukrainy. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w nocy i rano. Rano prawie na całym terytorium Ukrainy wyły syreny alarmowe. Rosyjska armia zaatakowała pociskami manewrującymi port handlowy w Odessie. Ukraina ma na sprzedaż zboże o wartości około 10 miliardów dolarów po podpisaniu umowy z Rosją na odblokowanie dostaw, a także będzie miała szansę sprzedać obecne zbiory - powiedział w nocnym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia związane ze 150. dniem inwazją Rosji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 23.07.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po ostrzale Kramatorska / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w nocy i rano.

Trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w rosyjskim ostrzale okolic miasta Kropywnycki w środkowej części Ukrainy.

Rosyjska armia zaatakowała pociskami manewrującymi port handlowy w Odessie

Siły ukraińskie odparły kolejny szturm armii rosyjskiej w pobliżu Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej w Switłodarsku na wschodzie Ukrainy - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierze rosyjscy zaminowują brzegi rzeki Ingulec w okolicach Snihuriwki w obwodzie mikołajowskim, co świadczy o tym, że mogą szykować się do kontrataku sił ukraińskich na to miasto - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

11:31

Rosyjska armia zaatakowała pociskami manewrującymi port handlowy w Odessie - poinformował rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

"Wróg zaatakował Odeski Morski Port Handlowy pociskami manewrującymi typu Kalibr" - napisał Bratczuk w komunikatorze Telegram.

Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury portowej - dodał rzecznik, powołując się na Dowództwo Operacyjne "Południe" ukraińskich Sił Zbrojnych.

11:19

Trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w rosyjskim ostrzale okolic miasta Kropywnycki w środkowej części Ukrainy - poinformował szef władz obwodu kirowohradzkiego Andrij Rajkowycz. Poszkodowani to wojskowi i ochroniarze.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wskutek ataku rakietowego zginął żołnierz i dwóch ochroniarzy stacji transformatorowej, a dziewięciu wojskowych zostało rannych - pisze Ukrinform. Trwa akcja ratunkowa.

10:31

W Donbasie trwają intensywne walki. Siły rosyjskie ostrzelały w ciągu ostatniej doby kilka miast w obwodzie donieckim i ługańskim, dziewięć osób odniosło obrażenia; odbito dwa rosyjskie szturmy - podały władze obu obwodów na Telegramie.

W obwodzie donieckim trzy osoby zostały ranne w Bachmucie, dwie w Słowiańsku, jedna w Nowomychajliwce i jedna w Siewiersku. Ostrzeliwano też liczne inne miejscowości, m.in. Awdijiwkę, Toreck i Sołedar. Rano wojsko rosyjskie zaatakowało infrastrukturę kolejową w rejonie kramatorskim - podał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Telegram

W obwodzie ługańskim siły rosyjskie dwukrotnie próbowały szturmować przy użyciu lotnictwa, artylerii i moździerzy w stronę miejscowości Werchniokamjanske i Siewiersk, ale ataki te zostały odparte. Wojska rosyjskie atakowały też miejscowości na granicy obu obwodów. Siły ukraińskie zniszczyły jeden magazyn amunicji - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Telegram

10:08

Śmierć dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przypuszczalnie walczyli w Ukrainie, potwierdził Departament Stanu USA - poinformowała telewizja ABC News.

Możemy potwierdzić niedawną śmierć dwóch obywateli USA w regionie Donbasu w Ukrainie - powiedział rzecznik Departamentu Stanu.

Departament zapewnił, że jest w kontakcie z rodzinami obu Amerykanów i dostarcza im wszelką możliwą pomoc konsularną.



09:40

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,968 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 24,8 tys. osób.



09:38

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w nocy i rano - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

W hromadzie (gminie) zołocziwskiej zginęła 74-letnia kobieta, a cztery osoby zostały ranne. Obrażenia odniosła także jedna osoba w Charkowie.

Syniehubow dodał, że atakowano też rejony bohoduchiwski, czuhujewski oraz iziumski. W hromadzie zmijiwskiej na skutek rosyjskich ataków zniszczone zostało 30 hektarów pól pszenicy.

09:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował rano USA za nowy pakiet pomocy wojskowej dla jego kraju.

"Krytycznie ważna, silna broń ocali życia naszych wojskowych i przyspieszy wyzwolenie naszej ziemi od rosyjskiego agresora" - napisał Zełenski na Twitterze, dziękując prezydentowi USA Joe Bidenowi za nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy.

"Doceniam strategiczną przyjaźń między naszymi narodami. Razem ku zwycięstwu" - dodał szef ukraińskiego państwa.



08:39

Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło w piątek cztery ataki na dwa punkty obronne wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim oraz na skupisko rosyjskich wojsk i sprzętu w obwodzie mikołajowskim - podało Dowództwo Operacyjne Południe na Facebooku.

Według tego źródła siły rosyjskie poniosły znaczne straty. Wojska ukraińskie zniszczyły wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, trzy transportery opancerzone BTR-82, dwie samobieżne armaty Pion, sześć samochodów i magazyn amunicji.

Rzecznik dowództwa Południe Władysław Nazarow powiedział, że w ciągu ostatnich 10 dni siły ukraińskie przeprowadziły na południu kraju ataki na 34 punkty dowodzenia, magazyny amunicji i skupiska wojsk rosyjskich.

Według komunikatu Dowództwa Południe na Morzu Czarnym znajdują się obecnie dwa wielkie rosyjskie okręty desantowe oraz dwa okręty z 16 rakietami Kalibr na pokładzie.

08:36

Trwają ciężkie walki w obwodzie chersońskim, gdzie Ukraina kontynuuje ofensywę przeciw siłom rosyjskim, które próbują spowolnić ten atak; ponownie uszkodzony został kluczowy dla Rosji most Antonowski - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W ciągu ostatnich 48 godzin miały miejsce ciężkie walki, bo siły ukraińskie kontynuują ofensywę przeciwko siłom rosyjskim w obwodzie chersońskim, na zachód od rzeki Dniepr. Rosja prawdopodobnie próbuje spowolnić ukraiński atak używając ognia artyleryjskiego wzdłuż naturalnej bariery, jaką jest rzeka Ingulec, dopływ Dniepru. Jednocześnie linie zaopatrzeniowe rosyjskich sił na zachód od Dniepru są coraz bardziej narażone. Nowe ukraińskie uderzenia spowodowały kolejne uszkodzenia mostu Antonowskiego, chociaż Rosja przeprowadziła tymczasowe naprawy. Według stanu z 22 lipca był on niemal na pewno otwarty dla ruchu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Nie było możliwe zweryfikowanie ukraińskich doniesień, że Rosja przygotowuje się do budowy alternatywnego wojskowego mostu pontonowego przez Dniepr. Priorytetem armii rosyjskiej jest utrzymanie przez wojska możliwości przeprawy, a jakakolwiek próba budowy przeprawy przez Dniepr byłaby bardzo ryzykowną operacją. Jeśli przeprawy przez Dniepr zostałyby uniemożliwione, a rosyjskie siły w okupowanym Chersoniu odcięte, byłoby to znaczącym wojskowym i politycznym niepowodzeniem dla Rosji" - dodano.

08:34

Siły rosyjskie uderzyły rano 13 pociskami w okolice miasta Kropywnycki w środkowej części Ukrainy; w ataku są zabici i ranni - poinformował szef władz obwodu kirowohradzkiego Andrij Rajkowycz.

W okolice miasta uderzono ośmioma pociskami typu Kalibr bazowania morskiego i pięcioma pociskami Ch-22 wystrzelonymi z bombowca TU-22M3 - napisał Rajkowycz w komunikatorze Telegram.

Trafiono w obiekty infrastrukturalne poza granicami miasta, w tym w lotnisko wojskowe Kanatowe i jeden z obiektów ukraińskich kolei państwowych. Są zabici i ranni, trwa akcja ratunkowa - przekazał urzędnik.

08:04

Żołnierze rosyjscy zaminowują brzegi rzeki Ingulec w okolicach Snihuriwki w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy, co świadczy o tym, że mogą szykować się do kontrataku sił ukraińskich na to miasto - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

ISW pisze w najnowszym raporcie, że siły rosyjskie przeprowadziły lokalne ataki naziemne w pobliżu granicy między obwodem mikołajowskim i chersońskim.

Według Instytutu wojska rosyjskie atakowały też na wschód od Siewierska oraz na wschód i południe od Bachmutu w obwodzie donieckim, a także bez powodzenia usiłowały posunąć się na północny zachód od Doniecka.

ISW zwraca również uwagę, że szef okupacyjnego zwierzchnictwa w obwodzie donieckim Denys Puszylin podpisał umowę o współpracy z przedstawicielami mianowanych przez Rosjan "władz" na okupowanych terenach obwodu charkowskiego, co wskazuje na zamiar zaanektowania obwodu charkowskiego przez Rosję.

Siły rosyjskie podejmowały ponadto nieudane próby ofensywy w obwodzie chersońskim. Rosyjskim ośrodkom logistycznym na południu nadal zagrażają wojska ukraińskie, które zniszczyły m.in. dwa rosyjskie magazyny amunicji i pięć skupisk wojsk nieprzyjaciela.



07:10

Siły ukraińskie odparły kolejny szturm armii rosyjskiej w pobliżu Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej w Switłodarsku na wschodzie Ukrainy - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wróg znów prowadził działania szturmowe w kierunku (miejscowości) Pokrowske i terytorium Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej i znów poniósł straty i wycofał się" - czytamy w komunikacie.

Wojsko Ukrainy odparło też szturm na kierunku kramatorskim: w stronę miejscowości Werchniokamjanske i miasta Siwersk.

Sztab zaznacza, że ukraińskie lotnictwo, siły rakietowe i artyleria z sukcesem prowadzą uderzenia w rosyjskie punkty oporu, magazyny i siły przeciwnika na określonych kierunkach.



06:36

Silne wybuchy słychać było rano w Charkowie i Mikołajowie - informują lokalne władze. Wskutek ostrzału centrum Charkowa ranna została co najmniej jedna osoba.

"Kilka silnych trafień w okolicy centrum. Na razie wiadomo o jednym rannym. Mam nadzieję, że ta liczba nie wzrośnie. Służby ratunkowe już działają" - napisał w komunikatorze Telegram mer Charkowa Ihor Terechow.

"Silne wybuchy" słychać było też nad ranem w Mikołajowie na południu kraju - przekazał mer tego miasta Ołeksandr Sienkewycz. Zaznaczył, że do eksplozji doszło w jednej dzielnicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został ranny.

Rano prawie na całym terytorium Ukrainy wyły syreny alarmowe.

06:29

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock w piątkowym wywiadzie dla dziennika "Bild" powiedziała, że sprawa broni dla Ukrainy pozostaje dla niej bardzo ważna, mimo że "czołgów nie da się załatwić od ręki".

06:17

Ukraina ma na sprzedaż zboże o wartości około 10 miliardów dolarów po podpisaniu umowy z Rosją na odblokowanie dostaw, a także będzie miała szansę sprzedać obecne zbiory - powiedział w nocnym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

06:04

Rosja mierzy się ze znaczącymi trudnościami, by zgromadzić siły potrzebne do osiągnięcia swoich celów na Ukrainie, a różnica między jej ambicjami i możliwościami rośnie z każdym miesiącem - powiedział w piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Jak dodał, zwycięstwo Ukrainy i Zachodu może zmienić kalkulacje Chin względem inwazji na Tajwan.

Doradca prezydenta USA przyznał, że Rosja spisuje się gorzej niż przewidywały to amerykańskie służby wywiadowcze. Stwierdził, że jest to zasługa zarówno bohaterstwa Ukraińców, jak i wsparcia USA i Zachodu.