Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - powiedział doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. Boris Jonson zaapelował do przywódców państw grupy G7 o "nieporzucanie" Ukrainy po 4 miesiącach rosyjskiej inwazji. Zapowiedział również dodatkową brytyjską pomoc dla Ukrainy. Siły rosyjskie koncentrują wysiłki na otoczeniu wojsk ukraińskich w okolicach Lisiczańska w obwodzie ługańskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja ponownie zwiększa swą obecność wojskową na Białorusi – poinformował ukraiński wywiad wojskowy. Najnowsze informacje ze 123. dnia wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

17:18

Ukraina obroni się, jeśli dostanie od innych państw dużą liczbę nowoczesnej broni; Polska zrobiła już wszystko, co można było zrobić - powiedział w niedzielę w Inowrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że w tej chwili kraje NATO, w tym Polska, są bezpieczne.

Zaznaczył, że Ukraińcy muszą mieć do tej broni stosowną amunicję. I jeżeli to będą mieli, to oni są w stanie nie tylko się obronić, ale nawet przejść do kontruderzenia. Natomiast jeśli tego zabraknie, to naprawdę tutaj może być niedobrze, stąd zawsze każdą okazję wykorzystuje do tego, żeby apelować o to, aby ta broń jak najszybciej przybyła na Ukraina. Ona przybywa, ale nie w tym tempie, które powinno być - powiedział prezes PiS.

17:14

Po zniszczeniu 90 procent Siewierodoniecka, rosyjscy okupanci nieustannie ostrzeliwali Łysychańsk. Wczoraj runęła wieża telewizyjna. Płonęły wieżowce. Mosty prowadzące do miasta pod ostrzałem —mówił gubernator obwodu ługańskiego.

17:05

Wzrost znaczenia państw, które w przeszłości były koloniami, jak Indie, Brazylia czy RPA, jest podyktowany zmianami strukturalnymi w stosunkach międzynarodowych, a rosyjska inwazja na Ukrainę to pierwszy wielki konflikt, w którym Zachód nie ma pełnej kontroli nad światową gospodarką i polityką - twierdzi hiszpański dziennik "El Mundo".

Zmiany strukturalne w relacjach międzynarodowych to jedna z kluczowych kwestii tego konfliktu - dodaje gazeta.

17:00

Francuskie media ujawniają szokujące fragmenty rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona z jego rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Rozmowa odbyła się zaledwie 4 dni przed początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z nagrania dowiadujemy się między innymi, że prezydenci są ze sobą na "ty", oraz że Putin prowadził rozmowę w trakcie treningu na siłowni.

16:34

Ponad 20 tys. cudzoziemców walczy po stronie Ukrainy przeciwko Rosji - podaje BBC. Ochotnicy zgłosili się do Sił Zbrojnych Ukrainy z ponad 50 krajów.

Obcokrajowcy walczą na Ukrainie na podstawie oficjalnych kontraktów w ramach Legionu Międzynarodowego wchodzącego w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Funkcje dowódcze w jednostce pełnią Ukraińcy.

BBC podkreśla, że pomimo tego, że w szeregach Legionu doszło do strat, do jego szeregów wciąż zgłaszają się nowi ochotnicy.

16:27

To, że dzisiaj jesteśmy w stanie pomagać naszym sąsiadom z Ukrainy w tych najtrudniejszych dla nich momentach, to dlatego, że postawiliśmy bardzo mocno na bezpieczeństwo. Zarówno to zewnętrzne jak i to bezpieczeństwo wewnętrzne - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"To dzięki naszym obywatelom, dzięki samorządom, organizacjom pozarządowym, Kościołowi, ale także dzięki rządowi polskiemu udało się od pierwszych dni po wybuchu wojny w Ukrainie nieść naszym przyjaciołom ze wschodu konkretną pomoc. Pokazaliśmy, że w trudnym czasie potrafimy być wspaniałą wspólnotą" - zaznaczyła.

15:52

Co najmniej sześć osób zostało rannych dziś rano w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

15:27

Rosyjskie wojska zbudowały fortyfikacje w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy - podał w niedzielę portal Espreso.

Okupanci w Enerhodarze próbują wzmocnić swoje pozycje. Wiadomo, że 24 czerwca wzmacniali okopy obok zajętej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Między innymi zbudowali fortyfikacje - pisze Espreso, powołując się na lokalny kanał na Telegramie.

Według tego źródła Rosjanie przygotowują się do walk z siłami ukraińskimi w pobliżu tej największej elektrowni jądrowej w Europie. W okolicach pobliskiej miejscowości Miczurina zaobserwowano wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe wojsk rosyjskich.

15:10

Rosja zmieniła strategię ostrzałów, masowo ostrzeliwują ukraińskie miasta. Wcześniej wystrzeliwali kilka rakiet, a teraz dziesiątki. Strzelają z różnych punktów. Dlatego obronie przeciwlotniczej jest trudno z nimi sobie poradzić - uważa doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko, cytowany w niedzielę przez serwis Espreso.

Przedstawiciel ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych dodał, że wystrzeliwane przez Rosjan rakiety były produkowane w połowie XX wieku i były przeznaczone do niszczenia lotniskowców, krążowników i innych okrętów. Pociski mają do 1000 kg ładunku wybuchowego i mogą rozwinąć prędkość 3-4 tys. km na godzinę.

Pociski te nie są dokładne i były przeznaczone do walk zbrojnych. Powodują znaczne zniszczenia. Rosji nie udaje się wznowienie produkcji (rakiet) Kalibr i broni wysokiej precyzji, ale ma wystarczające zapasy starego sowieckiego uzbrojenia - dodał Denysenko.

15:02

Ratownicy nadal badają konsekwencje ostrzału stołecznej dzielnicy szewczenkowskiej. O 10.30 ranną kobietę wyciągnięto z gruzów dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego i przekazano załodze karetki pogotowia.

14:56

Prezydent USA Joe Biden ostro potępił rosyjskie ataki rakietowe na Kijów i inne ukraińskie miasta. Świadczą one o "barbarzyństwie" Rosji - powiedział Biden w bawarskim Elmau, gdzie rozpoczął się szczyt państw grupy G7.



Podczas dwustronnego spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem jeszcze przed rozpoczęciem trzydniowego szczytu prezydent Biden stwierdził: Musimy trzymać się razem". "Prezydent Rosji Władimir Putin spodziewał się, że Zachód rozpadnie się po jego inwazji na Ukrainę, ale tak się nie stało.

14:27

Służby ratunkowe wciąż przeszukują zniszczony po rosyjskim bombardowaniu budynek mieszkalny w Kijowie.

Spod gruzów nadal słychać głosy żywych osób. Wiemy, że kilku mieszkańców wciąż czeka na pomoc - zaznaczył mer Kijowa Witalij Kliczko.

14:13

Szczyt G7 powinien zareagować na ostrzały rosyjskie w Ukrainie dalszymi sankcjami wobec Moskwy i dostawami ciężkiej broni dla Kijowa - z takim apelem wystąpił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, komentując poranny atak Rosji na stolicę swojego kraju.

Spotkanie G7 z udziałem między innymi prezydenta USA Joe Bidena rozpoczyna się dziś w zamku Elmau w Alpach Bawarskich.

13:53

Jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia dziś w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w obwodzie czerkaskim w centralnej części Ukrainy - poinformował szef władz obwodu czerkaskiego Ihor Taburec na Telegramie.

"Mamy dwa ataki w pobliżu stolicy obwodu. Jeden zabity i pięcioro rannych. Uszkodzono obiekt infrastruktury" - napisał Taburec.

Po raz kolejny zaapelował, by nie zamieszczać zdjęć ani nagrań przedstawiających skutki ataku, jak również nie ujawniać jego lokalizacji.

13:48

Życie 7-letniej dziewczynki, którą wyciągnięto spod gruzów po rosyjskim ostrzale Kijowa rano, nie jest zagrożone, jej stan jest stabilny - podał portal Suspilne, cytując lekarzy stołecznego szpitala.

Chirurdzy powiedzieli portalowi, że dziewczynka odniosła dwie duże rany, m.in. szyi, ale szczęśliwie nie okazały się one głębokie i nie dotknęły żył. Dziecko jest przytomne i pod opieką osoby dorosłej.

13:37

Muzea i teatry w Kijowie ogłaszają zamknięcie z powodu rosyjskiego ataku rakietowego. Na portalach społecznościowych instytucji pojawiają się informacje, że ze względu na bezpieczeństwo miejsca te nie będą otwarte. Takie ogłoszenia już wydały m.in. Muzeum Historii Kijowa, Mysteckiego Arsenalu i Teatru na Podoli.

Zamknięte też będą niektóre kijowskie restauracje i kawiarnie, o czym można przeczytać na ich drzwiach oraz na ich portalach społecznościowych.

Komunikacja miejska w Kijowie działa. Z pięciu mostów, łączących prawo- i lewobrzeżną część miasta dla samochodów osobowych dostępne są cztery, piąty - Most Południowy, jest otwarty wyłącznie dla transportu specjalnego i środków lokomocji miejskiej.

13:17

Rosja ponownie zwiększa swą obecność wojskową na Białorusi - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

"Kierownictwo instytucji i organizacji w obwodzie homelskim (Białorusi) zostało uprzedzone o prawdopodobnym powrocie pododdziałów rosyjskich sił zbrojnych. Jednocześnie Rosjanie planują zwiększenie liczebności lotnictwa operacyjno-taktycznego na terytorium Białorusi" - napisano w komunikacie wywiadu.

Oficjalnie celem zwiększenia rosyjskiej obecności jest wspólne patrolowanie przestrzeni powietrznej w ramach działań wspólnego centrum szkoleniowo-bojowego. "W tym celu zaplanowano przelot 10 samolotów na lotnisko w Baranowiczach" - informuje wywiad.

13:02

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że przechwyciła rosyjskie instrukcje, w których Federalna Służba Bezpieczeństwa uczy urzędników, jak mają prawidłowo chwalić prezydenta Władimira Putina i komentować inwazję na Ukrainę.

"Jednym z głównych zaleceń FSB jest chwalenie Putina, jako że to on rzekomo 'osobiście uchronił Rosję przed zniszczeniem, a Rosjan - przed rzuceniem na kolana'" - głosi komentarz SBU na serwisie Telegram. Według ukraińskich służb analitycy FSB dodają też - by zwiększyć siłę przekonywania - rozdział "z najrzetelniejszymi danymi statystycznymi" o wysokim poparciu dla Putina.

13:00

Szef resortu obrony Rosji Sergiej Szojgu miał odwiedzić okupowane terytoria Ukrainy - podają rosyjskie media. Jak dodano, "sprawdził rosyjską grupę żołnierzy biorących udział w wojnie na Ukrainie". W internecie pojawiło się nagranie z rzekomej wizyty w Ukrainie.

12:31

Uchodźczyni, która opuściła Siewierodonieck w obwodzie ługańskim z powodu rosyjskich ataków, w niedzielę ponownie była zmuszona uciec ze swojego nowego domu w Kijowie, gdy trafiły weń rosyjskie rakiety - pisze ukraińska agencja Unian.

Kobietę, która opuściła Siewierodonieck z trzema kotami i psem, zauważyła na podwórzu zaatakowanego budynku dziennikarka Unianu i nagrała z nią krótką rozmowę.

Wyraźnie zdenerwowana kobieta mówi, że zwierzętom nic się nie stało. Podaje też swoje imię - Iryna - ale nie jest w stanie powiedzieć nic więcej, bo płacze.

11:54

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych poinformowało, jakiej broni użyli dziś rano Rosjanie do ostrzału Kijowa. Rakiety uderzyły w kilkupiętrowy blok mieszkalny i przedszkole w rejonie szewczenkowskim w ukraińskiej stolicy.

Jak informuje rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy, na Kijów spadły rakiety X101 zrzucone z dwóch rosyjskich samolotów Tu 95 i Tu 160, które wystartowały z Astrachania. Wspomniane rakiety mają zasięg nawet do 5,5 tysiąca kilometrów. Według informacji ukraińskiej armii, bombowce uruchomiły pociski nad Morzem Kaspisjskim.

11:44

Szczyt G7 powinien zareagować na ostrzały rosyjskie na Ukrainie dalszymi sankcjami wobec Moskwy i dostawami ciężkiej broni dla Kijowa - zaapelował w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując poranny ostrzał Kijowa.

W komentarzu na Twitterze Kułeba napisał o dziewczynce, którą wyciągnięto spod gruzów zniszczonego ostrzałem domu w Kijowie. "Wiele innych (dzieci) na całej Ukrainie jest pod rosyjskim ostrzałem" - dodał.

11:39

Musimy trzymać się razem - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas dwustronnego spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem przed rozpoczęciem trzydniowego szczytu grupy G7 w Niemczech.

"Prezydent Rosji Władimir Putin spodziewał się, że Zachód rozpadnie się po jego inwazji na Ukrainę, ale tak się nie stało" - powiedział Biden w rozmowie z Scholzem.

"Chcę cię wspierać, tak jak wtedy, gdy zostałeś kanclerzem" - dodał Biden. "Putin od początku liczy na to, że NATO i G7 w jakiś sposób się rozpadną, ale tak się nie stało i stanie" - podkreślił.

11:38

Do wybuchów doszło w Czerkasach w centralnej części Ukrainy - poinformowały władze obwodu czerkaskiego na Telegramie.

Obaj przedstawiciele władz zaapelowali, by nie zamieszczać zdjęć ani nagrań przedstawiających skutki wybuchów, jak również nie ujawniać dokładnej lokalizacji.

11:09

Światowi przywódcy muszą zdać sobie sprawę z ceny wspierania Ukrainy, w tym ze wzrostu kosztów energii i żywności, ale muszą też przyznać, że cena dopuszczenia do zwycięstwa Rosji byłaby znacznie wyższa - powiedział brytyjski premier Boris Johnson.

Po przybyciu do Niemiec, gdzie dziś zaczyna się szczyt grupy G7, Johnson powiedział dziennikarzom, że Zachód musi zachować jedność w obliczu rosyjskiej agresji.

11:04

Z własnej inicjatywy rząd Ukrainy zamówił 2900 sztuk przenośnej broni przeciwpancernej RGW 90 Matador u niemieckiego producenta broni Dynamit Nobel Defence - podała gazeta "Welt am Sonntag", powołując się na ukraińskie kręgi rządowe. Kijów zapłacił za zamówienie z własnych pieniędzy.

10:47

Liczba osób zabitych w rosyjskim ostrzale rakietowym w Sarnach w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy, wzrosła do czterech - poinformował szef obwodu Witalij Kowal. Wcześniej informowano o trzech zabitych.

"Pod gruzami znaleziono ciało jeszcze jednego zabitego. Liczba osób wczorajszego ataku rakietowego na obiekty cywilne wzrosła tym samym do czterech. Są to mężczyźni w wieku od 30 do 51 lat" - napisał Kowal na komunikatorze Telegram.

Dodał, że dwie inne osoby ranne są w stanie ciężkim. Wieczorem w sobotę szef regionu poinformował, że atak rakietowy na Sarny nastąpił prawdopodobnie z terytorium Białorusi.

10:46

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - powiedział doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko portalowi Ukraińska Prawda.

Heraszczenko oznajmił, że ofiarą śmiertelną jest mężczyzna. Wcześniej uratowano jego 8-letnią córkę, która obecnie przebywa w szpitalu.

Jak dodał, matka dziewczynki jest obywatelką Rosji i także odniosła obrażenia. Już została wydobyta spod gruzów i jest pod opieką lekarzy.

10:12

"Jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego" - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

"W sumie w ciągu doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie siedem osób zostało rannych i hospitalizowanych w placówkach medycznych: trzy osoby w Charkowie, cztery osoby w rejonie iziumskim. Niestety zginęła 79-letnia kobieta w rejonie bohorodicznym" - napisał Syniehubow.

Jak podkreślił, w nocy z soboty na niedzielę siły rosyjskie ponownie ostrzelały dzielnice mieszkalne Charkowa, przy czym celem ataku była wyłącznie infrastruktura cywilna. Zapaliły się balkony w budynkach wielopiętrowych, samochody i garaże.

09:24

Pięć osób odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Kijowie - poinformował szef policji ukraińskiej Ihor Kłymenko, cytowany przez portal Suspilne.

09:20

Wielka Brytania, USA, Kanada i Japonia wspólnie wprowadzają zakaz importu rosyjskiego złota, aby zwiększyć presję na reżim prezydenta Władimira Putina w związku z wojną na Ukrainie - poinformował brytyjski rząd.

Jak wskazano, złoto to najważniejszy nieenergetyczny towar eksportowy Rosji, a jego sprzedaż przyniosła w 2021 r. rosyjskiej gospodarce równowartość 12,6 mld funtów. Podkreślił też, że wprowadzone od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę brytyjskie restrykcje dotyczą już rosyjskiego eksportu o wartości ponad 13,5 mld funtów.

09:18

Wojska rosyjskie po przejęciu Siewierodoniecka umocniły się w tym rejonie, koncentrując siły i środki w celu zajęcia sąsiedniego Lisiczańska - poinformował w komunikacie Serhij Hajdaj, szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

Rosyjskie lotnictwo wojskowe ostrzeliwuje Lisiczańsk i sąsiednią Biłą Horę - poinformował Hajdaj. "Lisiczańsk jest już prawie nie do poznania. Na ziemi leży wieża telewizyjna, poważnie zniszczony został most samochodowy, pociski trafiają w domy" - opisywał.

Poinformował także, że w rejonie szpitala w Lisiczańsku znaleziono ciało zabitego mężczyzny, z licznymi ranami od eksplozji.

09:17

Armia rosyjska straciła do tej pory w inwazji na Ukrainę około 34 850 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu minionej doby - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:34

Zdobycie przez Rosję Siewierodoniecka jest znaczącym osiągnięciem w ramach zredukowanego planu, jakim jest obecnie zajęcie Donbasu, ale do tego musi ona wciąż osiągnąć kilka trudnych celów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:33

Rosyjska rakieta przeleciała rano krytycznie nisko nad południowoukraińską elektrownią atomową - poinformowała ukraińska spółka Enerhoatom na Telegramie.

Przelot rakiety zarejestrowano na nagraniu o godz. 6.00. Kierowała się z południa na północ Ukrainy. "Prawdopodobnie jej celem był Kijów, gdzie z samego rano doszło do wybuchów" - podał Enerhoatom.

08:16

Jeśli nowa koncepcja strategiczna NATO określi Rosję jako przeciwnika, naturalną konsekwencją będzie stała obecność sojuszniczych wojsk w naszym regionie - przewiduje były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, były ambasador w Turcji gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch.

08:14

Deputowany Ołeksij Honczarenko poinformował, że rano siły rosyjskie wystrzeliły w kierunku Kijowa i obwodu kijowskiego 14 rakiet.

08:11

Dwie osoby odniosły obrażenia w ataku rakietowym na Kijów w niedzielę rano - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie.

"W budynku mieszkalnym w dzielnicy szewczenkowskiej, gdzie trafiła rakieta, trwają prace poszukiwawcze i ratunkowe. Pod gruzami są ludzie. Część mieszkańców ewakuowano, dwóch rannych hospitalizowano" - napisał Kliczko.

07:46

Trwa akcja ratunkowa w jednym z bloków ostrzelanych o poranku przez rosyjskie wojsko w Kijowie. Jak informują ukraińskie służby, to 9-ęciopiętrowy budynek w dzielnicy szewczenkowskiej.

07:26

Siły rosyjskie koncentrują wysiłki na otoczeniu wojsk ukraińskich w okolicach Lisiczańska w obwodzie ługańskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wojska rosyjskie ostrzeliwały Wowczoriwkę, Łoskutiwkę, Biłą Horę, a także inne miejscowości na południe i południowy zachód od Lisiczańska. Przeprowadziły też atak lotniczy samolotami szturmowymi Su-25 w okolicy Biłej Hory.

07:25

Prezydent Indonezji Joko Widodo powiedział, że będzie wzywał władze rosyjskie i ukraińskie do rozpoczęcia dialogu na rzecz budowania pokoju między obydwoma walczącymi krajami. Zapowiedział, że zwróci się do Władimira Putina o natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie.

"Trzeba powstrzymać wojnę i reaktywować globalne łańcuchy dostaw żywności" - powiedział Widodo przed wyjazdem do Niemiec na szczyt państw G7.

07:24

Polska oczekuje, że w koncepcji strategicznej zostanie jasno potwierdzona tradycyjna rola NATO jako sojuszu broniącego terytorium państw członkowskich, a Rosja zostanie określona jako zagrożenie - powiedział PAP szef prezydenckiego BBN Paweł Soloch.

Za pożądane uznał deklaracje dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Spotkanie szefów państw i rządów krajów NATO zaplanowano na 29-30 czerwca w Madrycie, szczyt ma przyjąć nową koncepcję strategiczną.

07:05

Rosja skoncentrowała zasadniczą część swych sił na wschodzie Ukrainy, gdzie po wycofaniu sił ukraińskich z Siewierodoniecka wojsko rosyjskie umacnia się w tym mieście, a także w miejscowościach Syrotyne, Woronowe oraz Boriwske.

Żołnierze rosyjscy prowadzą również walki w granicach miasta Lisiczańsk w obwodzie ługanskim, gdzie dotarli do kopalni i fabryki żelatyny.

07:04

Siły rosyjskie próbują odzyskać utracone pozycje na południu kraju, ale zasadniczą część swych sił koncentrują na wschodzie - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badan nad Wojną (ISW).



Wojska rosyjskie skupiają się na południowym froncie na obronie i przypuszczają lokalne ataki, by odzyskać utracone pozycje, ale bez powodzenia.

06:20

W Kijowie doszło do wybuchów. Na miejsce wyjechały ekipy ratunkowe - poinformował w niedzielę rano mer miasta Witalij Kliczko na Telegramie.

"W dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie było kilka wybuchów. Brygady pogotowia i ratownicy jadą na miejsce" - napisał Kliczko.



Wcześniej o wybuchach powiadomiły media. Portal Suspilne pisał, że widać kłęby dymu.

06:05

Ukraiński państwowy inspektorat nadzoru jądrowego poinformował na Telegramie, że wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę budynki instytutu naukowego w Charkowie, na terenie którego znajduje się badawcza instalacja jądrowa Źródło Neutronów. Po ataku nie odnotowano wzrostu promieniowania.

"Brak zagrożeń radiologicznych dla Polski w związku z ostrzałem Narodowego Centrum Badawczego w Charkowie. Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) monitoruje sytuację radiacyjną kraju i nie odnotowała żadnych niepokojących wyników aparatury pomiarowej" - przekazała na Twitterze Państwowa Agencja Atomistyki.

Inspektorat ostrzegł, że rosyjskie ataki sprawiają, że utrzymuje się ryzyko uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na stan bezpieczeństwa nuklearnego. "Po raz kolejny podkreślamy, że instalacja doświadczalna Źródło Neutronów nie jest przygotowana do eksploatacji w warunkach działań bojowych" - wskazano w komunikacie.

06:03

Brytyjski premier Boris Jonson zaapelował w sobotę do przywódców państw grupy G7 o "nie porzucanie" Ukrainy po 4 miesiącach rosyjskiej inwazji. Johnson zapowiedział dodatkową brytyjską pomoc dla Ukrainy.

W oświadczeniu opublikowanym przez urząd premiera na Downing Street w przeddzień rozpoczęcia obrad G7, Johnson zapowiedział, że rząd brytyjski jest "gotów dostarczyć Ukrainie dodatkowe 525 mln dolarów" w formie gwarancji kredytowych Banku Światowego.

Zwiększyłoby to wysokość łącznej pomocy Londynu dla Kijowa do ok. 1,5 mld dolarów.

06:02

Zełenski przypomniał, że rozpoczyna się piąty miesiąc wojny, a Rosję stać tylko na działania na pokaz.



"Wszystkie nasze miasta - Siewierodonieck, Donieck, Ługańsk - odbijemy. Nigdy nie zapomnieliśmy o Chersoniu, Melitopolu, Berdiańsku, Energodarze, Mariupolu, wszystkich innych miastach Ukrainy, które będą tylko ukraińskie dzięki naszym bohaterom, dzięki każdemu, kto nie ulega załamaniom emocjonalnym, walczy i wie, że zwycięstwo jest przed nami" - zapewnił Zełenski.

06:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę w nagraniu wideo, że rakietowe uderzenia Rosji na jego kraj to działania na pokaz, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia. Zapowiedział też odbicie miast okupowanych przez wojska rosyjskie.

"45 rosyjskich rakiet za noc i dzień przez ostatnią dobę. Obwód żytomierski, lwowski, czernihowski, Mikołajów i wieczorem też uderzenia rakietowe. Różne typy rakiet i różne miejsca ich wystrzelenia. Wszystkie były wystrzelony tylko w jednym celu - pokazać, że Rosja może docisnąć, że rosyjskiej armii coś się może udać" - stwierdził Zełenski.